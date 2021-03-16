港大研究揭抗麻風藥可治新冠肺炎　降九成肺病毒量

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-16 19:03

港大微生物學系及生物醫學學院，聯同美國多間大學，透過倉鼠實驗研究發現抗麻風藥物「氯法齊明」有效治療新冠肺炎。港大微生物學系臨床助理教授陳福和稱，當倉鼠被供毒後，連續三天服用氯法齊明，其肺部的病毒量與安慰劑組相差10至100倍，（即減低90%至99%）；當倉鼠同時服氯法齊明及現時用於治療新冠肺炎的抗病毒藥「瑞德西韋」，其肺部的病毒量與安慰劑組更相差100至150倍，（即減低99%以上）。 團隊表示，瑞德西韋既昂貴且供應有限，而氯法齊明安全、廉價、易於製造，並可作藥丸口服，可紓緩瑞德西韋供應緊張的情況。

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港大微生物學系及生物醫學學院，聯同美國多間大學研究，經倉鼠實驗發現抗麻風藥物「氯法齊明」有針對新冠肺炎的抗病毒活性。（港大提供）

氯法齊明可抑制沙士、中東呼吸綜合症

團隊表示，研究小組在金黃敘利亞倉鼠模型中評估氯法齊明的抗病毒作用，發現口服氯法齊明可通過兩種方式阻止新冠病毒感染，包括阻止其進入細胞，以及破壞病毒RNA複製。該藥物還顯著減少肺部損傷，並預防由病毒引起的細胞因子風暴。除此之外，氯法齊明亦能抑制其他致病性冠狀病毒，包括沙士和中東呼吸綜合症的複製。

團隊又稱，現有藥物瑞德西韋既昂貴且供應有限，而氯法齊明安全、廉價、易於製造，並可作藥丸口服，與瑞德西韋可同時服用，亦可紓緩瑞德西韋供應緊張的情況。因此，團隊認為氯法齊明是新冠肺炎治療的理想候選藥物，應考慮試驗單獨使用氯法齊明，或聯同其他藥物（如瑞德西韋）作治療新冠肺炎的臨床試驗。

研究團隊將進一步研究氯法齊明藥效可以幫助提高其抗病毒效力和生物利用度。

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港大微生物學系臨床助理教授陳福和。（資料圖片／盧翊銘攝）

參與研究的港大微生物學系臨床助理教授陳福和稱，倉鼠大致分為四個組別，分別是氯法齊明組、瑞德西韋組、同時使用兩款藥物組別，以及安慰劑組。團隊發現，當倉鼠連續服用氯法齊明三天後供毒，其呼吸道的病毒量比安慰劑少兩倍（即減少67%），即對預防感染有明顯效果。

而當倉鼠被供毒後，連續三天服用氯法齊明，其肺部的病毒量與安慰劑組相差10至100倍，（即減低90%至99%），藥效與瑞德西韋相若；當倉鼠同時服正常份量的氯法齊明，以及約一成份量的瑞德西韋，其肺部的病毒量比與安慰劑組更相差100至150倍，（即減低99%以上）。陳福和形容這是協同效應，「兩款藥對於保護肺炎同減少炎症嘅作用，一加一係大過一。」他稱，此療法僅使用極低劑量的瑞德西韋，可節省這款供應量不足的藥物。

港大微生物學系講座教授袁國勇。（廖雁雄攝）

他稱，氯法齊明可單獨作藥丸使用，但相信重症患者需配合其他藥物治療。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，這次動物研究成果令人興奮（very exciting），但只是第一步，若要在臨床使用氯法齊明治療新冠肺炎，仍須通過兩至三期臨床人體測試。

此研究由港大微生物學系及生物醫學學院，聯同美國桑福德·伯納姆·普雷比斯醫學發現研究所、加州大學洛杉磯分校、加州大學聖地牙哥分校、哥本哈根大學、以及Calibr at Scripps Research合作。團隊成員包括港大微生物學系講座教授袁國勇、港大生物醫學學院教授孫仁、港大微生物學系助理教授袁碩峰、港大微生物學系臨床助理教授陳福和等。研究於今日刊登在國際科研雜誌《自然》。

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，氯法齊明在港已不常見，「仲邊有人生麻風？」但多個國家均有製造此藥物，故不難採購。他又說，氯法齊明每顆約售4元，而瑞德西韋每劑售200至300元，價格相距大，不過暫未知服用多少氯法齊明才顯藥效。

據世衞資料，麻風是慢性傳染病，由即麻風桿菌引起。該病主要侵犯皮膚、周圍神經、上呼吸道粘膜和眼睛。2016年底，全球錄得約17萬宗麻風病例，該病的患病率為0.29/10000。