四巴加價｜疫市准九巴加8.5%　新城巴分階段加12%　嶼巴加9.8%

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-16 15:53

疫情剛放緩，市民開始回復出行，行政長官會同行政會議今日通過4間專營巴士營辦商的加價申請，城巴、新巴、九巴、嶼巴加價幅度由8.5%至12%不等，4間巴士公司新價將於4月4日起實施。當中新巴、城巴獲准加幅最高，但需分階段執行，4月4日起先加8.5%，到明年1月2日再加3.2%。 惟經營機場線的龍運巴士，申請加價8.5%則被否決。

5間專營巴士營辦商分別在2018至2019年間向政府提出加價申請，但因疫情關係，政府曾暫時擱置處理相關加價事宜。（資料圖片／羅君豪攝）

4間巴士公司加價詳情如下:

1. 批准城巴有限公司（香港島及過海巴士網絡專營權）（城巴（專營權一））及新世界第一巴士服務有限公司（新巴）12.0%整體加權平均票價加幅，並分兩個階段實施：首8.5%加幅的生效日期為二○二一年四月四日，其後3.2%加幅的生效日期為二○二二年一月二日；

2. 批准新大嶼山巴士（1973）有限公司（嶼巴）9.8%整體加權平均票價加幅，於二○二一年四月四日生效；

3. 批准九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴）8.5%整體加權平均票價加幅，當中，在計及九巴的專營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用和上文（一）段九巴與城巴（專營權一）或新巴聯營過海路線的票價加幅後，九巴獨營路線的實際加權平均票價加幅為5.8%，並將於二○二一年四月四日生效；以及

4. 否決龍運巴士有限公司（龍運）的加價申請。