中年漢襲擊街站女議員助理　官指暴力不輕兼毫無悔意　判監4周

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-16 16:54

中年男子見區議員劉家衡去年設街站反對《港區國安法》，涉用煙蒂燙傷男秘書，及抓傷一名議員的女助理，取後被裁定普通襲擊女議助罪成。案件今（16日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官指被告使用的暴力不輕，又斥罵女事主「人渣垃圾」，報告顯示他並無悔意，判商人即時監禁4星期，但准他以5,000元保釋等候上訴。

被告尹載道(49歲)，被控一項普通襲擊罪，指他於2020年5月29日在深水埗元州街162號外襲擊余凱琳。余凱琳為另一深水埗區議員李文浩的女議員助理。

辯方求情指，被告事後同意當時不必捉著女事主，可交由警員處理。被告被捕時報稱眼鏡批發商人，辯方今稱被告現為一間餐廳的兼職侍應，近20年來沒有犯案。

被告尹載道(右)早前被裁定普通襲擊一名女區議員助理罪成，被判入獄4星期，但准保釋等候上訴。(事發影片截圖)

報告指被告並無悔意

暫委裁判官陳姵妏引述社會服務令報告，指被告沒有悔意，從呈堂片段可見被告當時情緒激動，手腳並用，對方沒有還擊，即使期間有人叫停被告，他在警員喝止下才停手。被告卻辯稱當時因失平衡，故想用腳勾住附近的街燈防跌，惟影片所見，被告一直用其腳勾向女事主。裁判官不接受其解釋，認為是「編作捏造」。

官指案發時社會撕裂嚴重

裁判官判刑時表示，去年社會撕裂仍嚴重，被告使用的暴力並不輕微，又斥罵女事主「人渣垃圾」。認為應判即時監禁4星期，但准被告以5,000元保釋等候上訴，期間每周須到警署報到一次，不得離港。

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涉與男秘書打鬥罪名已被撤

被告和一名區議會男秘書同日發生爭執，早前被控在公眾地方打鬥罪，最終控方以打鬥原因不明為由撤銷控罪。

案件編號：WKCC3420/2020