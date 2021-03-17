新冠肺炎．最新｜初步確診約10宗　有患者到太古坊Joint Dynamics

撰文： 王潔恩 孔繁栩 鄧穎琳 張嘉敏 曾凱欣 黃偉倫 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-17 17:20

新冠肺炎疫情持續，昨日（16日）新增18宗確診個案，累計增至11,330宗；昨錄得10多宗初步確診個案，包括再有九龍塘官立小學學生初步確診，累計或多至4名學生染疫，已涉及兩個家庭。中環滙豐總行大廈累計有三名員工確診，食衞局發出強制檢測令，全幢人員均須進行病毒檢測，滙豐總行大廈今起關閉，直至另行通知。

今晚屆滿的4人限聚令、食肆晚市堂食至10時及限桌令等社交距離措施，政府今日凌晨公布，延長兩周至本月31日。新增對食肆要求，須在4月30日或之前遵守在換氣量或空氣淨化設備方面的指定要求。

【17:15】中環置地餐廳ZUMA 9人染疫，張竹君指所有個案都同3月11日發病，2月26號去過ZUMA，這些個案都似係健身室URSUS Fitness有關，源頭似是健身室。

有4名食客在３月5日到ZUMA進食，但非餐廳有爆發或傳播，「有機會係咁啱去過呢個食肆，數落個案比較多，都唔排除冇病徵，可能係傳染期出現過，傳染畀其他客，謹慎啲希望通知餐廳。」

【17:06】38歲男督察確診，他與3家人昨確診，他們其中一日去過其中一個確診者屋企一齊，所以屬密切接觸者，確診者在九龍塘官立小學上學，是朋友。男督察的十幾位一齊工作的人已送檢疫中心，無其他人要檢測。張竹君指，男督察在3月14日個案追蹤做檢測，3月12日打針是在確診前兩日，與打針有無效無關。

【16:59】何婉霞表示，東區醫院有員工3月3日起頭痛、肚痾、低燒，2月23日曾接種疫苗，昨日入院檢查，情況穩定，昨日跟機制，向衞生署呈報不適個案，會繼續跟進員工情況，作出所需檢查和化驗。

【16:41】張竹君表示，初步確診個案約10宗，包括就讀聖公會諸聖中學15歲男學生；葵涌工作人士；有患者曾到太古坊Joint Dynamics健身；住荃灣綠楊新邨36歲工程師。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代疫情。

張竹君稱，今日新增11宗確診，由＃11331-＃11341，其中5宗涉URSUS Fitness，群組累計132宗。２宗無源頭，其中一人做灣仔船街9號頂旺大廈地下Mr Brown任職Bartender（調酒師），另外一宗無源頭是家庭主婦，住何文田文福道瓊林別墅，曾往大澳行山。住帝景園3座的3歲童確診與之前個案有關，在半山堅道WOODLAND 蒙特梭利學前教育。

▼滙豐中環總行納入強制檢測大廈▼

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新冠肺炎│滙豐總行今起關閉 中環電梯技工憂慮往檢測

【16:03】新冠肺炎疫情持續，西營盤健身中心URSUS Fitness群組波及中環金融界，滙豐總行大廈至今錄得3宗確診個案，大樓被列入強制檢測名單，並由今日﹙17日﹚起關閉至本周末。

位於中環愛丁堡廣場的檢測站，今早亦不時有市民到場檢測，其中有於中環上班的電梯技工表示，有同事曾於滙豐總行工作，為安全起見接受檢測。另有市民不知道滙豐總行關閉，得悉後感到驚訝，｢嗰度都唔少人！｣

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科興疫苗｜東區醫院員工首日打針 半個月後頭痛屙嘔低燒入院

【15:36】東區尤德夫人那打素醫院今日（17日）回覆，一名員工自3月3日陸續出現頭痛、屙嘔不適及低燒等症狀，昨日（16日）入院接受檢查，現時情況穩定。

由於該名員工曾於2月23日接種2019冠狀病毒病疫苗，院方已於昨日根據機制透過網上系統，向衞生署呈報該宗接種疫苗後不適的個案。

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復必泰｜老翁接種疫苗後中風 打針市民稱有捐血無問題：交畀個天

【14:00】一名61歲男子周一（15日）到荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後中風，經治療後需留院觀察。今早（17日）繼續有市民到中心接種疫苗，有接種者表示對消息不擔心，直言「唔諗咁多，交畀個天，你要死就死、要生就生」。



政府宣布擴大新冠肺炎疫苗接種群組，有市民特意到鄰近的接種中心為家中外傭查詢計劃詳情，但由於留意到兩種疫苗亦陸續有接種者打針後出現不適，「都擔心所以自己都唔打住」。

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【12:37】消息透露，東區醫院一名護士在2月23日接種科興疫苗，3月3日頭痛不適，相隔兩星期後，至昨日（16日）入院。

消息：38歲男督察染疫前3日打科興 醫生：時間不足產生抗體保護

【12:20】消息指今日新增逾10宗確診個案，政府在下午疫情記者會將交代詳情。

何栢良指政府正分析科興疫苗異常事故 倡商界可為打針者提供優惠

【12:06】新冠疫苗接種計劃踏入第四周，惟多宗接種科興疫苗後出現異常事故。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良醫生今日（17日）於商台節目《在晴朗的一天出發》指，政府正在審視及分析與科興疫苗有關的異常事故數據，包括面癱、中風等，據他了解將於完成後公布。他指，BioNTech/復星的復必泰可有效應對病毒，認為做好現有入境檢疫措施可安排滯英港人回港。

科興疫苗｜何文田38歲男督察確診 消息：染疫前3日打科興

【10:29】消息表示，住何文田督察級警察宿舍C座38歲男督察確診(#11325)，染疫前3天即3月12日曾到佐敦官涌疫苗接種中心打科興疫苗。同一住址另有3宗確診，包括兩名女童分別10歲、11歲，及一名41歲女子，四人都無病徵。

▼最新強制檢測大廈/ 工作場所名單▼

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延長兩周▼

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新冠肺炎｜5.1起食肆須每小時換氣6次 社交距離措施延長兩周

【03:33】新冠肺炎疫情反覆，港府今日凌晨刊憲公布，目前社交距離措施將會由本周四(18日)起，延長14日，直至本月31日，並進一步加強餐廳內的防疫措施。最新的規定將要求餐廳在4月30日或之前，將換氣量提升至最少每小時6次，或安裝合適的空氣淨化設備，以減低傳播風險。

強制檢測大廈｜增22地點 包括滙豐總行大廈、半山區15幢大廈

【00:33】疫情反覆，食物及衞生局周二（16日）發出強制檢測公告刊憲，將22個地點納入強制檢測，當中堅尼地城泓都第1座、銅鑼灣大坑道16號及何文田山道23號督察級警察宿舍C座，因有居民確診而上榜；中西區西摩道、衛城里、活倫臺、衛城道、堅道及西摩道共15幢樓因污水樣本檢測呈陽性，居民均需強制檢測。

工作場所方面，中環滙豐總行大廈出現第三者患者，員工及曾到訪人士需強制檢測。衛城道11號港九五旬節會五旬節堂(香港)及衛城道7號孫中山紀念館都上榜。九龍城區嘉林邊道的九龍迦南中英文幼稚園，也列入強制檢測名單。

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（16日）新增18宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，當中URSUS Fitness群組再多五人染疫，全部人住在中西區，一名1歲男童亦成為群組一員，群組累計確診數字已增至127人。



在食肆方面，有10間食肆新上榜，其中位於中西區的佔7間。當中位於置地廣場的「Zuma Hong Kong」有達9名確診者曾到訪，全部均屬URSUS Fitness群組。該餐廳社交媒體指，於昨日（15日）才獲政府通知有確診者到訪過；而到訪過該餐廳的確診者中，最早為3月12日確診，惟當局至今日才公布。



另外，在中環滙豐總行大廈27樓工作的確診資訊科技工程師，感染源頭不明，他曾到訪至少5餐廳，包括中環「一幻拉麵」、西營盤「Okra Hong Kong」等。

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新冠疫苗｜周一11人接種後送院 六旬漢荔枝角打復必泰後中風留醫

【00:01】本港新冠疫苗接種計劃開展了19日，至3月16日累計近23萬名港人接種了疫苗，當中近77%接種科興，餘下約23%則接種復必泰。



本周一（15日）共11人接種疫苗後送院，當中有2人不理醫生勸告自行出院，2人仍然留院。留院人士包括一名在荔枝角公園體育館打復必泰疫苗的61歲男子，他接種後中風，被送往瑪嘉烈醫院。另有一名35歲女子在中大醫院接種復必泰後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，正在威爾斯親王醫院留院。

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

昨日總覽：新冠肺炎．3.16｜增18宗確診 六旬翁接種復必泰疫苗後中風入院

復必泰｜有人疑打針後不適 市民稱不影響信心：幾個醫生都打呢隻

新冠疫苗｜放寬預約首日 3萬人訂打科興 11萬人預約接種復必復

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