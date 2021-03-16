新冠疫苗｜放寬預約首日　3萬人訂打科興　11萬人預約接種復必復

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【疫苗接種／BioNTech復必泰／科興】新冠肺炎疫苗接種進入第四周，政府公布截至今晚（16日）8時的24小時，約有10,200名市民接種第一劑科興疫苗，亦有13,000名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，目前累計已有約229,300名市民已接種第一劑疫苗。

政府今日起放寬預約接種疫苗的年齡限制至30歲，截至今晚8時的過去24小時，約30,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約113,200名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

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1.3萬人今接種復必泰　比科興多三成

今日（16日）接種復必疫苗的社區疫苗接種中心增加至19間，而接種人數亦明顯上升。政府公布截至今日晚上8時，共約23,200名市民接種了第一劑疫苗，當中約有10,200名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,200人在8間社區疫苗接種中心接種，約3,500人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。

而復必疫疫苗方面，則約有13,000名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑，較接種科興多約三成。今日接種復必疫疫苗的人數，比昨日增加約1倍。

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累計23萬人已打第一劑疫苗

目前累計約229,300名市民已接種第一劑疫苗，其中約176,300名接種科興疫苗，約53,000名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約30,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約113,200名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

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▼3月10日　首日接種復必泰情況▼

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