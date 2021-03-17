中旅社被刑毀｜持鐵通少年認罪　官指武裝打扮有備而來判更生中心

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-17 11:00

前年十月政府宣布緊急實施《禁蒙面法》後，多區出現示威衝突，至凌晨時分旺角的中旅社遭破壞，一名持有鐵通的學生疑與事件有關被捕，他早前承認一項管有物品意圖損壞財產罪。案件今（17日）於西九龍裁判法院判刑，裁判官指被告當時一身武力示威者衣着，明顯是有備而來，手持鐵通更長達115厘米，考慮被告坦白認罪和其年紀等，判被告入更生中心。

18歲被告李熙駿為一名學生，原被控在公眾地方管有攻擊性武器，控方修訂控罪後，他承認管有物品意圖損壞財產。控罪指他於2019年10月6日，在旺角窩打老道72號附近手持一支長約115厘米的鐵枝。

坦白認罪是最好的求情理由

裁判官香淑嫻判刑時表示，當時被告一身武力示威者衣着，明顯是有備而來，手持鐵通更長達115厘米。裁判官指被告坦白認罪是最好的求情理由，以及考慮到他現年18歲，沒有犯罪記錄，判被告入更生中心，以阻嚇青年罪犯再度犯案。

辯方指被告少不更事受人影響

辯方求情時指，被告有悔意和反省，而且背景良好，只是少不更事，容易被人影響。加上他已還柙105天是受到教訓，足以反映案件嚴重性。

辯方在庭上提到，被告手持的鐵通是現場人士交予他的，他事前並無意圖進行破壞，接過鐵通後有想過，但無付諸實行已被拘捕。

案件編號：WKCC2466/2020