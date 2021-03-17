直播｜2035年停燃油車新登記　環境局：2050年前全港車輛零碳排放

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-17 14:35

新一份《財政預算案》宣布，本港將推出首份電動車普及化路線圖，包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡，及制訂電動車退役電池生產者責任計劃等。 環境局局長黃錦星今（17日）召開記者會交代詳情，闡述使用電動車及其所需配套的長遠政策目標及計劃。《香港01》將直播現場情況。

《香港01》發現，現時不論在政府停車場、私人屋苑，以及房委會和領展管理的停車場中，電動車充電位普遍不足。（資料圖片 / 張浩維攝）

本港電動車充電位不足

政府停車場2025年開始徵收充電費

環境局局長黃錦星表示，《電動車普及化路線圖》願景是「零碳排放、清新空氣、智慧城市」，並分六大範疇。在充電網絡方面，他預計可在2025年全港公共充電器可增至5000個，計劃往後會再倍增，並會要求新發展區的公共運輸交匯處提供公共交通工具的指定充電位；另政府會物色地點建立覆蓋全港的快速充電網絡，包括研究把加油站及加氣站轉型至充電站的可行性。此外，他稱約於2025年開始在政府停車場徵收充電費逐步將充電服務市場化，推動其長遠可持續發展。

在電池回收方面，他指把推廣電動車電池二次應用列入低碳綠色科研基金的優先研究主題，並爭取在未來幾年立法就電動車退役電池推行生產者責任計劃

開放給公眾使用的公共電動車充電器數目。（香港01製圖）

黃錦星指，政府會以2050年全港車輛零碳排放為目標，而2035年前政府會停止新登記燃油車輛，以配合香港達成2050年前碳中和目標。他又指，政府所有新購及到期更換的中小型私家車，會以電動車為標準，為社會作示範牽頭作用。

2025年前全港設15萬個配備充電設施停車位

至於充電設施，黃錦星指，目標是在2025年或以前，推動私人住宅和商業樓宇中有最少15萬個停車位配備電動車充電基礎設施，主要讓電動私家車使用，亦可以支援部份電動輕型貨車。在「五年一檢」時，會進一步檢視電動車發展時間表，訂下擴展這基礎設施的方向，政策會涵蓋新建及現有私人樓宇。他又提到，當局會研究調整對新建樓宇停車場配備電動車充電基礎設施的要求，即新建私人樓宇的停車位要提供中速充電器的所需電源。

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