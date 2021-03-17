撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-17 13:53

新冠疫苗接種計劃大規模展開，住何文田警察宿舍38歲男督察昨日（16日）確診，據了解他3月12日注射第一劑科興疫苗。有醫生表示，新冠疫苗要完成兩針接種後兩星期，保護力才達高峰，男督察僅打針幾日便染疫，病毒可能早在打針前便潛伏體內，疫苗無充足時間產生抗體。醫生建議他出院後，仍然要接種第二針疫苗，以確保有足夠保護力。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

消息稱，男督察3月12日在佐敦官涌體育館接種過科興疫苗。他同住家人曾懷疑接觸確診患者，自己3月15日檢測時呈陽性，昨日正式確診，打針至染疫相隔3日。感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，新冠疫苗要在接種兩劑後兩星期，才會有較高的保護力，男督察僅注射一針，數日內便確診相距時間甚短，而且病毒可能早在打針前便潛伏其體內，令男督察感染時等同零保護。

確診者打疫苗不會令病情惡化

科興疫苗兩針相距28日打針，防發病率達62.3%。林緯遜表示，男督察接種過一針疫苗，雖然保護力遠低於62.3%，但疫苗隨時間刺激身體，相信逐漸起到保護功效。他指確診者打疫苗不會令病情惡化，但都會建議出院後才接種第二針，認為男督察應繼續打針，令體內有足夠抗體防禦病毒。

消息稱，確診男督察染疫前3日曾經接種科興疫苗。警務處處長鄧炳強（左）早前聯同警方人員，到中央圖書館社區疫苗接種中心接種科興疫苗。（政府新聞處圖片）

呼吸系統專科醫生梁子超亦表示，暫時未有明確數據顯示接種第一劑科興疫苗後的保護率，但一般而言，市民打針兩周後，疫苗才開始彰顯保護效果，因疫苗刺激免疫系統反應需時，加上新冠病毒多數有一至兩周潛伏期；而市民打第二針後四周起，疫苗便能達致最佳保護作用，尤其對防重症的效果最明顯。

他強調，即使完成接種兩劑疫苗，市面上無任何疫苗能絕對預防感染新冠肺炎，當中科興疫苗兩針相隔14日，整體保護率僅有五成多，他預料「打完針確診個案一定陸續有嚟，係視乎香港疫情控制成點。」惟打針後確診者的傳染力，仍然有待研究。