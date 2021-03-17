遊輪業界倡推「公海遊」　邱騰華：並沒乾等　視乎疫情發展再議

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-17 14:56

新冠肺炎疫情反覆，旅遊業復甦之日遙遙無期，啟德郵輪碼頭亦已多月無遊輪停泊，商務及經濟發展局局長邱騰華今（17日）在立法會回應議員質詢時坦言，現階段要恢復遊輪旅遊比較困難，業界曾考慮過退而求其次，提出推廣「公海遊」（cruise to nowhere），或宅渡假（staycation），惟這些方案能否落實，需建基於本港疫情發展和所到之處的防疫措施等，強調會繼續與業界商討，不會只在「乾等」。

邱騰華指，現階段要恢復遊輪旅遊，全世界而言均是比較困難，至於「公海遊」等方案則面對多個關卡。（余俊亮攝）

邱騰華回應立法會議員葉劉淑儀的質詢時指，現階段要恢復遊輪旅遊，全世界而言均是比較困難，過往郵輪亦曾爆疫，本港亦曾經歷類似難關。至於「公海遊」等方案，他形容要面對多個關卡。首先，遊輪必須要符合許多檢疫要求，正如以酒店防疫，衞生署等都有許多擔憂，須經過當局審視其換氣、管理情況等。

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其次是市民有沒有信心，在此階段恢復旅遊，邱騰華強調郵輪旅遊始終人群聚集較多，強調當局曾與業界溝通，亦有與衞生署等部門討論，要疫情逐步好轉，才有條件思考這方面的計劃，強調不會排除這方面的可能性。

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旅遊界立法會議員姚思榮追問，台灣、新加坡和歐洲等地已恢復遊輪旅遊，重開啟德郵輪碼頭的條件為何？邱騰華指，恢復遊輪出入境需建基於兩個情況，本港疫情何時能改善，以及遊輪所到之處的防疫工作能令香港有足夠信心，但他強調港府並非在「乾等」，而是一直有與業界商討，業界亦有提出不同「自救」的方案，例如船員和乘客的檢測和檢疫、改善船上的通風和消毒等設備，以及管理乘客用膳和公共場所出入人數等。

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