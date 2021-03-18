新冠肺炎．最新｜今日新增10宗確診　3宗為源頭不明

撰文： 黃偉倫 孔繁栩 黃金棋 李恩慈 朱海棋 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-18 15:39

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（18日）公布新增10宗確診個案，累計增至11,351宗。3宗新個案是源頭不明，包括旺角諸聖中學男生。

復必泰疫苗｜男子接種BioNTech後失去知覺 藥劑師提三建議免暈倒

【14:28】一名31歲男子前日（16日）接種復星／BioNTech復必泰疫苗後失去知覺，當晚被送院留醫。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，頭暈是常見的疫苗副作用，若情況嚴重的話，症狀便與失去知覺相近；血糖低及緊張亦可能導致昏厥。他建議早上打針者應吃早餐，以免血糖過低。長期病患者倘剛轉藥或增加劑量，應等待一至兩周，讓身體適應新藥後才接種疫苗。

新冠肺炎｜增10個案3宗無源頭 諸聖中學男生確診料須強檢及停課

【14:05】衞生署衞生防護中心公布，截至三月十八日零時零分，中心正調查10宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 351宗（包括11 350宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案中四宗為輸入個案，三宗為源頭不明的本地個案，其餘三宗與本地個案有流行病學關連。

【12:27】消息透露，今日新增少於10宗本地個案，源頭不明個案昨已公布，今日不設政府疫情記者會。

封區檢測｜西營盤均益大廈、銅鑼灣海宮、海都大廈共73人未檢測【12:03】新冠肺炎疫情持續，政府昨夜（17日）再次突襲封區，圍封西營盤均益大廈第三期，並向該大廈發出強制檢測公告。封區行動今早11時（18日）完成，並無發現確診個案，惟當局發現有65人仍未進行檢測，另有70戶沒有應門。銅鑼灣海宮大廈和海都大廈亦有8人未檢測。



另外，當局今早亦在深水埗早前曾有確診者的鑽石樓，進行強制檢測執法行動，發現3人未有進行檢測，已他們定發出強制檢測令或罰款5,000元。

3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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新冠疫苗︱何栢良：疫苗護照須看數據 日韓與港確診數相若可考慮

【11:33】新冠肺炎下全球旅遊業停滯，疫苗成為新希望，據報歐盟即將推出「疫苗護照」提案，讓歐盟公民接種指定疫苗後恢復自由進出；特首林鄭月娥又指，已初步與內地商討接種疫苗後的通關安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（18日）於商台節目上表示，政府可以用「先易後難」原則，與其他國家地區建「旅遊通道」。

新冠疫苗｜社協：出現取消預約潮 有長者衝急症室諮詢意見【09:30】新冠疫苗接種情況近日未如初時般踴躍，部分市民因其副作用，轉為採取觀望態度。社區組織協會幹事連瑋翹今早（18日）於港台節目表示，近日收到疫苗查詢中，有一半是希望取消疫苗預約，直言出現「取消潮」。



他續指，長者沒有醫學判斷能力，未必清楚了解身體狀況，部分長者由於沒有家庭醫生，難以取得醫學建議，最終到急症室尋求意見。

新冠疫苗｜曾祈殷：接種率升不代表可全面放寬 市民不能疏於防範【09:00】新冠肺炎疫情持續，早前有一名男督察接種疫苗2日後確診。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（18日）於港台節目表示，提高疫苗接種率後，可考慮放寬安老院舍、醫院探訪，但並非可放寬所有社交距離政策，食肆內的一些要求仍需維持，並提醒市民接種後，仍不能疏於防範。



對於如何提高市民接種疫苗的意欲，曾祈殷認為，政府應考慮更多合乎資格的疫苗，與各大藥廠聯絡，例如部分疫苗只需接種一劑，當有更多種類疫苗時，市民接種的意欲亦較高。



【08:00】政府指已完成銅鑼灣受限區域（銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈和告士打道271-275號海都大廈）強制檢測行動，截至凌晨一時，約630名居民接受檢測，當中有一名居民需要重新採樣。此外，政府又派員到訪約250戶，約60戶沒人應門。

【07:00】政府發聲明，指已完成西營盤受限區域（即西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期）強制檢測行動，截至凌晨二時，約1800名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約775戶，約70戶沒人應門。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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確診大廈食肆｜月租10萬赤柱松竹苑要強檢 虎鐵鐵板燒等食肆上榜

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（17日）新增11宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，本港再多6個住址新上榜，其中以港島區佔大多數，而一名屬於URSUS Fitness群組女確診者，除了報稱住在鴨脷洲漁安苑外，亦報稱住在上環宜必思香港中上環酒店。



此外，昨日亦有4間餐廳新上榜，包括「幸鮨屋」、「虎鐵鐵板燒」等。昨日確診的男督察，在灣仔警察總部駐守刑事部。

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜16人周二打疫苗後入院 青年接種復必泰當場失去知覺

【00:01】政府公布截至昨晚8時的24小時，有24,500名市民接種了第一劑疫苗，當中13,200名市民接種第一劑科興疫苗、11,300名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

至於接種後不適入院人數，在周二（16日）共有16宗送院個案，其中11宗已經出院，五宗留院觀察，創接種以來單日新高。當中5人接種科興疫苗、11人接種復必泰疫苗。一名67歲女子在林士德體育館接種科興疫苗後，感到暈眩及左手麻痺；兩人在彩虹道羽毛球中心接種復必泰疫苗後不適，一名49歲男子左腳麻痺、一名59歲男子雙腳麻痺，一名31歲男子在東涌社區會堂接種復必泰疫苗後，失去知覺。

▼周二（16日） 16 宗接種疫苗送院個案▼

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▼滙豐中環總行納入強制檢測大廈▼

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

昨日總覽：新冠肺炎．3.17｜增11人確診5人屬健身群組 16人周二打疫苗入院

西區均益大廈3期、銅鑼灣海宮及海都封區檢測 政府指樓舊多劏房

約10宗初步陽性 患者到Joint Dynamics健身 諸聖中學男學生中招

增11宗個案 半山Woodland學前班3歲女童、Mr Brown調酒師染疫

強檢大廈｜美領事職員3歲女中招 就讀半山Woodland學校要強檢

強制健身戴口罩 田北辰拍枱斥「火燭先救火」 林鄭：市民跑慢啲

科興疫苗｜何文田38歲男督察確診 消息：染疫前3日打科興

科興疫苗｜東區醫院員工首日打針 半個月後頭痛屙嘔低燒入院

消息：38歲男督察染疫前3日打科興 醫生：時間不足產生抗體保護

復必泰｜老翁接種疫苗後中風 打針市民稱有捐血無問題：交畀個天

林鄭擬以通關吸引接種 全球哪些地區正研「疫苗護照」？

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