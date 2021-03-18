新冠肺炎．最新｜均益大廈第三期完成強檢　1800人接受檢測零確診

撰文： 黃偉倫 孔繁栩 黃金棋 李恩慈 朱海棋 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-18 07:06

新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（17日）公布新增11宗確診個案，累計增至11,341宗。URSUS Fitness群組增至132人染疫，包括7名職員、87名顧客及38名患者的密切接觸者，昨初步確診的約10人中，有4人感染源頭不明，當中包括在太古ONE ISLAND EAST港島東中心一間證券公司資訊科技部的IT員工，每周數次到附近多盛大廈Joint Dynamics健身室做運動。

政府昨晚圍封有確診者的住所大廈，涉及西營盤均益大廈第三期及銅鑼灣告士打道海宮大廈及海都大廈。至清晨7時，政府宣布均益大廈第三期完成強檢，無人確診。

【07:00】政府發聲明，指已完成西營盤受限區域（即西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期）強制檢測行動，截至凌晨二時，約1800名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約775戶，約70戶沒人應門。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

+ 2 + 2 + 2

確診大廈食肆｜月租10萬赤柱松竹苑要強檢 虎鐵鐵板燒等食肆上榜

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（17日）新增11宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，本港再多6個住址新上榜，其中以港島區佔大多數，而一名屬於URSUS Fitness群組女確診者，除了報稱住在鴨脷洲漁安苑外，亦報稱住在上環宜必思香港中上環酒店。



此外，昨日亦有4間餐廳新上榜，包括「幸鮨屋」、「虎鐵鐵板燒」等。昨日確診的男督察，在灣仔警察總部駐守刑事部。

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜16人周二打疫苗後入院 青年接種復必泰當場失去知覺

【00:01】政府公布截至昨晚8時的24小時，有24,500名市民接種了第一劑疫苗，當中13,200名市民接種第一劑科興疫苗、11,300名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

至於接種後不適入院人數，在周二（16日）共有16宗送院個案，其中11宗已經出院，五宗留院觀察，創接種以來單日新高。當中5人接種科興疫苗、11人接種復必泰疫苗。一名67歲女子在林士德體育館接種科興疫苗後，感到暈眩及左手麻痺；兩人在彩虹道羽毛球中心接種復必泰疫苗後不適，一名49歲男子左腳麻痺、一名59歲男子雙腳麻痺，一名31歲男子在東涌社區會堂接種復必泰疫苗後，失去知覺。

▼周二（16日） 16 宗接種疫苗送院個案▼

+ 4 + 4 + 4

▼滙豐中環總行納入強制檢測大廈▼

+ 2 + 2 + 2

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

昨日總覽：新冠肺炎．3.17｜增11人確診5人屬健身群組 16人周二打疫苗入院

西區均益大廈3期、銅鑼灣海宮及海都封區檢測 政府指樓舊多劏房

約10宗初步陽性 患者到Joint Dynamics健身 諸聖中學男學生中招

增11宗個案 半山Woodland學前班3歲女童、Mr Brown調酒師染疫

強檢大廈｜美領事職員3歲女中招 就讀半山Woodland學校要強檢

強制健身戴口罩 田北辰拍枱斥「火燭先救火」 林鄭：市民跑慢啲

科興疫苗｜何文田38歲男督察確診 消息：染疫前3日打科興

科興疫苗｜東區醫院員工首日打針 半個月後頭痛屙嘔低燒入院

消息：38歲男督察染疫前3日打科興 醫生：時間不足產生抗體保護

復必泰｜老翁接種疫苗後中風 打針市民稱有捐血無問題：交畀個天

林鄭擬以通關吸引接種 全球哪些地區正研「疫苗護照」？

新冠肺炎｜國泰推動數碼通行證 可儲存核酸檢測及接種疫苗紀錄

科興疫苗｜政府斥醫護組織以不實言論抺黑 政治利益凌駕公共衞生

新冠疫苗｜港大噴鼻疫苗獲批來港 袁國勇：欠工廠只做第一期研究

DSE 2021│試場學校需停課 四核心科開考期間須暫停面授6日

DSE 2021｜考生須填健康申報表 虛報或遭DQ 受強檢者不應赴考