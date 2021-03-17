818流水式集會｜辯方指警捨棄維持治安的職責　再秋後算帳

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-17 18:35

黎智英、李柱銘等9名泛民人士，涉參與前年8月18日參與民陣「流水式集會」案今（17日）在西九龍法院續審，辯方繼續結案陳詞，律師指警方當日並無採取行動和部署，捨棄其維持治安的職責，8個月後卻又拘捕被告，認為這是秋後算帳

被告黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒，被控組織未經批准集結和參與未經批准集結兩罪。區諾軒及梁耀忠早前認罪，其餘7人否認控罪。

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警方未在現場作規管和執法

代表何俊仁和李柱銘的大律師布穎琪結案陳詞時稱，就公眾活動事態存有變數，警方當天有必要規管和執法，惟警方沒有警告或執法，告知市民甚麼行為是違法。

引歌詞指警當時捨眾而去

她指警方當日不插手活動，亦無部署，捨棄其維持治安的職責，8個月後拘捕被告是秋後算帳，妨礙表達自由，和平集會權利形同虛設，她引用流行曲歌詞「Left me just when I needed you most(在我最需要你時捨棄我)」形容警方不干涉。

控方強調警方非毫無部署

控方不同意辯方稱警方捨棄職責，沒有維持公眾秩序，警員早前作供解釋當時的決定是為免激發群眾，並非毫無部署。

2019年8月18日維園有大規模集會。(詳看下圖)

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律師指民陣有責任疏散人群

代表梁國雄的資深大律師潘熙指，警方並無採取管制措施，缺乏指示，民陣就有責任疏散人群，以確保公眾安全，被告應邀帶領群眾和平有序地離開維園，前往港鐵站。

他表示，控方不應以兩項控罪起訴被告，而是以其中一項控告被告。針對被告單一行為，若被告是參與未經批准集結，就不應被控組織集結，否則是雙重定罪、雙重懲罰。

控方回應指兩項控罪性質不同，以強姦例子說明，犯案者同樣可干犯猥褻行為，且法庭可就同一事件同期執行刑罰。

案件明天（18日）續審。

案件編號：DCCC536/2020