818流水式集會｜辯方指警捨棄維持治安的職責　再秋後算帳

最後更新日期: 2021-03-17 18:35

黎智英、李柱銘等9名泛民人士,涉參與前年8月18日參與民陣「流水式集會」案今(17日)在西九龍法院續審,辯方繼續結案陳詞,律師指警方當日並無採取行動和部署,捨棄其維持治安的職責,8個月後卻又拘捕被告,認為這是秋後算帳

被告黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒,被控組織未經批准集結和參與未經批准集結兩罪。區諾軒及梁耀忠早前認罪,其餘7人否認控罪。

警方未在現場作規管和執法

代表何俊仁和李柱銘的大律師布穎琪結案陳詞時稱,就公眾活動事態存有變數,警方當天有必要規管和執法,惟警方沒有警告或執法,告知市民甚麼行為是違法。

引歌詞指警當時捨眾而去

她指警方當日不插手活動,亦無部署,捨棄其維持治安的職責,8個月後拘捕被告是秋後算帳,妨礙表達自由,和平集會權利形同虛設,她引用流行曲歌詞「Left me just when I needed you most(在我最需要你時捨棄我)」形容警方不干涉。

控方強調警方非毫無部署

控方不同意辯方稱警方捨棄職責,沒有維持公眾秩序,警員早前作供解釋當時的決定是為免激發群眾,並非毫無部署。

2019年8月18日維園有大規模集會。(詳看下圖)

律師指民陣有責任疏散人群

代表梁國雄的資深大律師潘熙指,警方並無採取管制措施,缺乏指示,民陣就有責任疏散人群,以確保公眾安全,被告應邀帶領群眾和平有序地離開維園,前往港鐵站。

他表示,控方不應以兩項控罪起訴被告,而是以其中一項控告被告。針對被告單一行為,若被告是參與未經批准集結,就不應被控組織集結,否則是雙重定罪、雙重懲罰。

控方回應指兩項控罪性質不同,以強姦例子說明,犯案者同樣可干犯猥褻行為,且法庭可就同一事件同期執行刑罰。

案件明天(18日)續審。

案件編號:DCCC536/2020