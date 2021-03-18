港島東中心確診IT男疑中信里昂職員　Joint Dynamics與H-Kore為鄰

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-18 15:03

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心公布今日（18日）新增10宗確診，其中包括一名36歲於港島東中心（One Island East)一間證券行工作的男士，患者一周會有幾天到太古坊多盛大廈的Joint Dynamics健身。

記者今日（18日）到場觀察，發現Joint Dynamics，以及懷疑是患者工作的港島東中心「中信里昂證券」均已關閉。記者致電該公司查詢是否有員工確診而須將辦公室關閉，獲回覆「我答唔到你」，另外亦已電郵至中信里昂查詢，現正待回覆。 至於患者常到的Joint Dynamics，則於門外貼上聲明強調，顧客及工作人員均有佩戴口罩，職員亦於近日檢測出陰性的結果。

昨日新增一名任職IT的人士初步確診，他在太古坊多盛大廈Joint Dynamics健身。（歐陽德浩攝）

昨日新增一名任職IT的人士初步確診，他在太古坊多盛大廈Joint Dynamics健身，並曾於本月10日到場受訓，教練及同班學員都要檢疫。記者今日到現場觀察，發現Joint Dynamics已關閉。

Joint Dynamics今日已關閉，並在門外貼上了英文聲明。（歐陽德浩攝）

Joint Dynamics：職員檢測結果為陰性

Joint Dynamics的門外貼上了英文聲明，內容指一名顧客於昨日初步確診，最後一次受訓日為3月8日，其後再沒有到健身室受訓，更指媒體錯誤地報導確診者於3月12日進入。

聲明亦指，服務對象和培訓人員工作時有佩戴口罩，職員亦於12至14日期間檢測出陰性結果，並強調太古坊與中環分店設有「防火牆」，對中心業務不受影響。但內文並無提到復業的日期。

不過同層走廊的另一邊，H-Kore健身室仍然營業。早前Ursus Fitness群組中，有患者曾到H-Kore位於中環的分店健身。鰂魚涌H-Kore分店的職員表示，Joint Dynamics與H-Kore健身室內部並不相通，「我哋同隔離只係鄰居關係。」她亦指，據她所知顧客沒有同時光顧兩店。亦有清潔職員指，Joint Dynamics昨日仍有營業。

Joint Dynamics同層走廊的另一邊，H-Kore健身室仍然營業，職員表示兩間健身室內部並不相通。（歐陽德浩攝）

患者疑於中信里昂證券工作

該確診者亦於多盛大廈不遠處的港島東中心工作。翻查資料，港島東中心僅得兩間與證券相關的機構租用，分別為5樓「中信里昂證券」及54樓的證監會。

而「中信里昂證券」今日並沒有營業，只在角落處貼上告示指「因應疫情關係，本辦公室由即日起關閉至4月1日。」記者致電告示中的電話號碼詢問詳情，被告知疫情相關的問題：「我答唔到你。」亦有清潔工人表示證券行於昨日仍然營業。

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