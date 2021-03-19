新冠肺炎．最新｜今增13宗4宗無源頭　海怡半島曾隔離23歲男確診

撰文： 李恩慈 黃金棋 孔繁栩 鄧穎琳 黃詠榆 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-19 17:50

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（19日）公布新增13宗確診個案，累計增至11,364宗。新增個案中，有3宗輸入，10宗本地感染；本地個案中，有6宗為有關連個案，4宗無源頭。另外，暫有少於10宗初步陽性個案，包括一名在滙豐總行負責裝修的木工師傅。 新增無源頭個案中，其中一名居於海怡半島的23歲男子，4名家人早前因確診，上月曾隔離檢疫，期間多次檢測均屬陰性。在完成隔離檢疫約1個月，17日發燒隔後確診，可能較早前受感染。另一宗62歲居於藍田平田邨的主婦，曾光顧啟田商場「潮福龍蝦專門店」，有另一名街坊初步陽性。至於前日初步確診在港島東中心工作的36歲男子，今日轉為確診。 衞生防護中心總監林文健表示，倘若本港疫苗接種覆蓋率達50%以上，本港有條件放寬防疫措施。

【17:03】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，在疫情記者會表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報23宗個案。目前尚有280名確診病人留醫，當中有10人情況危殆，10人情況嚴重，其餘260名病人情況穩定。負壓病床數目是1,184張，使用率59%；負壓病房數目是648間，使用率68%。

本港今日（19日）新增13宗確診，3宗輸入、10宗本地感染，其中4宗無源頭。（李澤彤攝）

九龍塘St. Catherine's幼稚園爆上呼吸道感染 全校強檢以防萬一

【16:56】張竹君表示，今日有2間幼稚園有上呼吸道感染爆發，職員及學生需要接受強檢，涉及學校為深水埗浸信會幼稚園及九龍塘國際英文幼稚園St. Catherine's。另外，西營盤第3街88號星鑽也需強檢。

至於初步陽性個案則少於10宗，包括一名裝修木工師傅，該患者3月11至15日，曾於滙豐銀行總行大樓工作，負責在8樓和11樓裝修，與少於10人一同工作。因相關樓層正在裝修，沒有其他工作人員，之後患者再到中環士丹頓街地鋪繼續工作。該個案經滙豐總行強檢找到。患者居於銅鑼灣加路連山道加連大樓，其一同負責裝修的同事亦需強制檢疫。患者潛伏期未有到特別地方，主要到茶餐廳與同事、家人用餐。

滙豐總行大廈第4宗 初確診裝修師傅源頭不明 曾赴茶餐廳同膳

新增13宗確診 23歲男距4家人確診逾月後染疫 港島東中心累計3宗

【16:39】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，在疫情記者會表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增13宗確診，累計個案增至11,364患者。新確診個案中，有3宗屬輸入個案，其中一宗為N501Y變種病毒株，本港累計有96宗變種病毒個案。

10宗本地個案中，有4宗無源頭。6宗關連個案中，有3宗屬Ursus Fitness健身中心群組，該群組至今累計138人中招，新增確診者包括1名顧客，以及兩名密切接觸者。

4宗無源頭確診者資料如下︰ 1. 23歲男子，在沙田新城市中央廣場二座12樓工作，3月17日發燒，20日最後一日上班。患者居於海怡半島。患者4名家人，曾於2月發病確診，患者於2月3日至18日曾入檢疫中心隔離，幾次檢測結果都呈陰性。患者3月17日發燒，有可能屬新感染，但也不能排除會否較早前，於檢疫中心隔離期間染疫但未發現，要再檢測是否有抗體。 2. 患者為62歲家庭主婦，居於藍田平田邨平仁樓，曾到啟田商場「潮福龍蝦專門店」。患者有同餐廳人士或鄰居談天，亦比較多去該食肆。當局已要求涉事食肆大清洗，並要做檢測，其居住的大廈要強檢。至於曾與患者「傾過計」人士，都要接受檢疫。其中一名街坊檢測結果為初步陽性。 3. 患者為36歲男子，於港島東中心5樓中信里昂證券工作，同層有40多名同事。患者之前曾到Joint Dynamics Gym ，前日初步確診，今日轉為確診。患者居於日出康城領凱9座左翼。其居住的大廈要強檢。 4.患者為71歲男子，於屯門麒麟圍村和生飯店打雜，做清潔工作，不需對客或處理食物，幾位同事在廚房工作。患者居於屯門翠寧花園6座，3月15日曾做檢測，當時樣本結果為「不確定」，最終確診。而患者驗出有抗體，可能或較早時無徵狀感染。工作地方其他同事要檢疫。

新冠疫苗｜部份院舍僅一成長者願打針 安老協會對放寬探訪不樂觀

【13:36】首10間指定安老院的院友，最快本月下旬起可接種新冠疫苗，全港院舍最快下月展開。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日（18日）稱，若所有探訪者及院舍員工已打針，而大部分院友亦已接種，便有條件考慮放寬探訪安排。



香港安老服務協會主席陳志育則表示，目前院友和職員的接種意願不高，加上放寬探訪要視乎社區疫情，對於短時間內可放寬不感樂觀。



香港安老服務協會執委李輝稱，她經營的8間私營安老院，逾半院友持觀望態度，僅約兩成長者表示願意打針；有護養院的反應更差，只得一成長者願打針。職員初時反應很踴躍，惟近日接二連三的不良反應，及懷疑接種後死亡事件，令他們對打針卻步

香港安老服務協會執委李輝。（梁鵬威攝）

【13:31】消息指，政府明日起收緊抵港豁免人士的檢測安排，須於機場獲得陰性檢測結果方可離開。

10間院舍率先接種疫苗 安老服務協會指因事故卻步 僅一成人願打【09:30】政府將為安老院舍長者安排接種新冠疫苗，首階段會有10間院舍參與。香港安老服務協會秘書長陳勇舟今日（19日）於港台節目《千禧年代》指，因應近日有多宗接種疫苗後異常事故，有家屬對接種疫苗卻步，反應不理想，「初期興奮，但後期話睇定先」，只有約一成院友願接種。

疫苗護照│姚思榮指有條件探討 最快與新加坡推行 料非絕對條件【09:00】政府推行新冠疫苗接種計劃，各國商討設立疫苗護照，讓已接種疫苗的市民可出境旅遊。旅遊界立法會議員姚思榮今日（19日）在港台節目《千禧年代》上指，料最快可與新加坡推行，但估計接種疫苗非絕對條件，雙方面的疫情控制比疫苗護照重要。

對於不同國家認證的疫苗不一，他指相信各國未來可就此再作溝通，因全球為一個地球村有大量公民互相往來，他指日後內地疫苗有更多數據時可再傾，現階段最重要本港疫情控制好。

3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

【00:15】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會周四舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健會後表示，當疫苗覆蓋率提升至50%以上，有條件考慮放寬某些社交距離措施；而部份場所如老人院等，接種率若高至100%，亦可放寬探訪。

委員會又指，現時本港使用的復必泰（BioNTech）疫苗，對英國、巴西的變種病毒株保護率有85%至逾90%，但對南非的變種病毒「無咁有效，但都有效。」至於科興疫苗，則至今仍未有數據證明對變種病毒是否有效。

疫苗｜復必泰可應對變種病毒 林文健：接種率逾半可放寬防疫措施

3月18日患者居所及行蹤

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【00:01】根據衞生防護中心周四晚公布最新患者資料，中西區有3棟大廈上榜，而薄扶林豪宅翠海別墅A座有一名屬於URSUS群組的男患者；周三（17日）晚被列受限區域的銅鑼灣海宮大廈，亦有一名URSUS患者。

至於患者所到食肆名單就新增3間餐廳，一名無源頭個案女患者本月6日發病，發病後到過中西區荷李活中心居酒屋TMK Punk & Rolls，另外一名15歲就讀聖公會諸聖中學男生，就曾於油尖旺金德行譚仔三哥米線及鴻都大廈吉野家用膳。

確診大廈食肆｜女患者病發後曾到TMK Punk & Rolls 吉野家上榜

0318食肆

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