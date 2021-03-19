新冠肺炎．最新｜政府強制健身中心員工　須周日或之前再度檢測

撰文： 李恩慈 黃金棋 孔繁栩 鄧穎琳 黃詠榆 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-20 00:09

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（19日）公布新增13宗確診個案，累計增至11,364宗。新增個案中，有3宗輸入，10宗本地感染；本地個案中，有6宗為有關連個案，4宗無源頭。另外，暫有少於10宗初步陽性個案，包括一名在滙豐總行負責裝修的木工師傅。 新增無源頭個案中，其中一名居於海怡半島的23歲男子，4名家人早前因確診，上月曾隔離檢疫，期間多次檢測均屬陰性。在完成隔離檢疫約1個月，17日發燒隔後確診，可能較早前受感染。另一宗62歲居於藍田平田邨的主婦，曾光顧啟田商場「潮福龍蝦專門店」，有另一名街坊初步陽性。至於前日初步確診在港島東中心工作的36歲男子，今日轉為確診。 衞生防護中心總監林文健表示，倘若本港疫苗接種覆蓋率達50%以上，本港有條件放寬防疫措施。

▼3.19將軍澳日出康城領凱第9座封區禁足檢測▼

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康復男嬰昨發燒入聖德肋撒醫院 檢測出現弱陽性 再驗呈陰性

【23:18】新冠肺炎疫情未息，聖德肋撒醫院今日（19日）晚上公布，一名11個月大男嬰，曾於1月28日在政府醫院確診新冠肺炎，他已接受治療並康復出院。男嬰本月14日（本周日）入院、15日接受預約手術後出院，惟他在昨日（18日）發燒，入院檢測呈弱陽性，故即日轉往屯門醫院。由於該男嬰其後檢測屬陰性，現階段不屬確診，正待進一步調查。



男嬰再度入住聖德肋撒醫院時，被安排在獨立病房，醫院稱，現階段並無職員被列密切接觸者。

12人接種疫苗後不適送院 17歲少年打復必泰後腹痛、失去知覺

【23:00】政府公布截至今晚8時的過去24小時，約有11,800名市民接種第一劑科興疫苗，當中約8,200人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,900人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；及約有15,700名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，共約27,500名市民接種了第一劑疫苗，目前累計約304,100名市民已接種第一劑疫苗。

今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為84%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

截至今晚8時的過去24小時，約8,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約17,200名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

【22:45】政府公布截至昨日（18日，星期四）有12宗接種疫苗後送院個案，9人接種復必泰、3人接種科興疫苗。其中10宗已經出院，兩宗留院觀察。

一名47歲男子接種復必泰疫苗後，懷疑出現血管迷走神經性昏厥，情況穩定，經治療後留院觀察；同時一名31歲男子接種科興疫苗後，也出現血管迷走神經性昏厥，情況穩定，經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。

一名60歲女子接種復必泰疫苗後，感到胸部不適及血壓上升，情況穩定，經治療後，留院觀察。一名17歲少年接種復必泰疫苗後，感到腹痛及失去知覺，經治療後，無須留院。政府周一公布擴大接種疫苗年齡限制，下限為30歲，但同時准許需要出外留學的16歲或以上學生預約接種，今日是首日可供放寬後群組接種復必泰。

當局今日公布，昨日醫院管理局共有39宗中風或缺血性心肌梗塞，而需轉介入深切治療部／急性中風加護病房／心臟加護病房的個案。

新冠疫苗｜環球時報：科興、國藥正研打第三劑對變種病毒株效率

【22:19】本港新冠疫苗接種計劃於上月底開展，專家日前指現時本港使用的復必泰（BioNTech）疫苗，對英國、巴西的變種病毒株保護率有85%至逾90%，但對南非的變種病毒「無咁有效」。至於科興疫苗，則至今仍未有數據證明對變種病毒是否有效。

《環球時報》報道指，內地有疫苗開始接種第三劑，並監測其效果。而國藥集團及本港使用的科興，均正在研究第三劑疫苗是否可提高抗體水平、整體對新冠病毒的有效率，以及對變種病毒的有效率。

華大基因再出錯 漏發2800個陰性檢測結果短訊 食衞局發警告信

【21:10】食物及衞生局今日公布，化驗承辦商華大基因在上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致系統未能向有關市民發送陰性檢測結果的通知短訊。事件涉及於2月28日至3月2日期間向醫院管理局或衞生署遞交的近2,800個深喉唾液樣本，當中不涉及任何陽性個案。

是次錯誤輸入資料為華大基因近期第二次同類型事件，食衞局認為情況極不理想，已發出警告信責成華大基因嚴肅跟進，包括加快落實相關改善措施。如情況於短時間內沒有改善，當局指會按合約作進一步的跟進行動。

食物及衞生局今日（19日）公布，化驗承辦商華大基因在上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致系統未能向有關市民發送陰性檢測結果的通知短訊。（資料圖片／羅國輝攝）

豁免檢疫人士周六起須留機場等檢測結果 不可再先到機場兩酒店

【20:57】本港新型冠狀病毒肺炎疫苗反覆。食物及衞生局今日（19日）公布，鑑於現時在機場檢測等候結果的時間有所縮減，同時為進一步減低獲豁免檢疫人士在等候期間可能接觸到其他人士的機會，由明日（ 周六，20日）起，政府將取消逸泰居酒店及香港天際萬豪酒店作為指定地點的安排。換言之，所有獲豁免檢疫人士，包括機組人員均須在機場等候檢測結果。

復必泰疫苗｜66歲糖尿病漢暈倒車內搶救無效 3日前上水接種疫苗

【20:03】衞生署今晚公布，衞生署接獲醫院管理局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。該宗個案涉及一名66歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症。他於今日早上被發現在車內暈倒，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救無效證實死亡。

根據資料，他曾於入院前三日（即16日）在上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。這是首宗涉及復必泰疫苗的死亡個案，衞生署稱會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並適時發布評估結果。

▼3.19將軍澳日出康城領凱第9座封區禁足檢測▼

封區檢測｜將軍澳日出康城領凱第9座居民禁足強檢 料明早8時解封

【20:00】自過年前突襲封區以來，當局首次在將軍澳採取行動，日出康城領凱9座居民禁足強制檢測。政府晚引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自8時起限制在將軍澳康城路1號日出康城領凱第9座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（20日）上午約8時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨二時前接受檢測。

政府發言人表示，由於日出康城領凱第9座近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

3月19日將軍澳日出康城領凱第九座一名36歲居民確診，大廈封區禁足強制檢測。（孔繁栩攝）

美資公司BlackRock女高層 涉避強制檢疫一度失蹤 衞生署已尋回

【19:54】《香港01》早前率先報道，一名美資投資管理公司的女高層，被列為密切接觸者須強制檢疫隔離，但卻失蹤。消息指，她是貝萊德（BlackRock）的高層，早前確診的丈夫，在另一間美資銀行「摩根大通」工作。



衞生署在晚上7點40分回應傳媒查詢時指，個案追蹤辦公室已與有關人士聯繫，並已作出相關檢疫安排。貝萊德確認收到衞生防護中心就一位員工與公司聯絡，「我們並已全面及迅速配合」。

美國駐港澳總領事館所有職員檢測陰性 下周一重開｜新冠肺炎

【19:45】早前美國駐港澳總領事館有職工確診新冠肺炎，被納入強制檢測公告，亦一度關閉進行消毒。總領事館今日（19日）公布，因所有員工的檢測結果均為陰性，而且所有公眾設施已進行徹底的消毒和清潔，故將於下周一（22日）重新開放，亦會恢復美國公民服務及簽證申請等。

科興疫苗｜私家醫生重提賄賂舊聞建議「不打」惹抨擊 已撤下表格

【19:22】本港市民可選擇接種「科興」或BioNTech / 復星的「復必泰」兩種新冠疫苗。九龍土瓜灣私家醫生劉東華的診所自製表格，指科興「聲譽不好」，復必泰則「國際聲譽良好」，亦表示醫生自己及政府專家顧問袁國勇教授都「不打」科興。相關言論惹建制團體抨擊，揚言向醫委會投訴。



翻查資料，該醫生列出疫苗有效率的資料，與政府資訊相符；科興在內地曾涉賄賂事件確有其事。診所已撤下表格，護士引述醫生稱無補充。



袁國勇回應表示，兩種疫苗的效能和質素可參考專家委員會公布，民眾應該按照個人情況，選擇接種。

土瓜灣私家醫生劉東華的診所，指科興疫苗「聲譽不好」，惹建制團體抨擊。（網上圖片）

新冠疫苗｜接種一劑後想轉軚？ 醫生警告或增副作用風險

【18:40】本港新冠疫苗接種計劃由2月26日開始，接近三周，但因陸續出現嚴重副作用，或疑似接種科興疫苗後死亡個案，令不少市民轉軚暫時不打針，或者轉軚接種復必泰疫苗。

有醫生表示，暫時無證據或必要顯示在接種首劑疫苗後，可以在28日後，轉打其他牌子的疫苗，憂慮或會增加副作用風險。有藥劑師則指出，英國因疫苗供應數量，以及應對病毒變種關係，故有作「溝針」的研究，但現時未見本港有如此需要，故不建議市民自行轉針。

▼袁國勇教授 早前為自己注射復必泰疫苗▼

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港錄96宗變種病毒 專家解釋復必泰阿斯利康疫苗對南非變種效用低

【18:00】本港至今（19日）錄得96宗N501Y變種病毒個案。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨（18日）稱，復必泰疫苗對英國及巴西變異病毒有效，對南非變異病毒「相對無咁有效。」而阿斯利康疫苗亦對英國及巴西變種病毒有效，但對南非病毒沒效。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，復必泰及阿斯利康疫苗均攻擊病毒的刺突蛋白，而南非變種病毒株的刺突蛋白形狀變得不同，抗體無法辨認以致中和能力下降，效用偏低。

【17:03】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，在疫情記者會表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報23宗個案。目前尚有280名確診病人留醫，當中有10人情況危殆，10人情況嚴重，其餘260名病人情況穩定。負壓病床數目是1,184張，使用率59%；負壓病房數目是648間，使用率68%。

本港今日（19日）新增13宗確診，3宗輸入、10宗本地感染，其中4宗無源頭。（李澤彤攝）

九龍塘St. Catherine's幼稚園爆上呼吸道感染 全校強檢以防萬一

【16:56】張竹君表示，今日有2間幼稚園有上呼吸道感染爆發，職員及學生需要接受強檢，涉及學校為深水埗浸信會幼稚園及九龍塘國際英文幼稚園St. Catherine's。另外，西營盤第3街88號星鑽也需強檢。

至於初步陽性個案則少於10宗，包括一名裝修木工師傅，該患者3月11至15日，曾於滙豐銀行總行大樓工作，負責在8樓和11樓裝修，與少於10人一同工作。因相關樓層正在裝修，沒有其他工作人員，之後患者再到中環士丹頓街地鋪繼續工作。該個案經滙豐總行強檢找到。患者居於銅鑼灣加路連山道加連大樓，其一同負責裝修的同事亦需強制檢疫。患者潛伏期未有到特別地方，主要到茶餐廳與同事、家人用餐。

滙豐總行大廈第4宗 初確診裝修師傅源頭不明 曾赴茶餐廳同膳

新增13宗確診 23歲男距4家人確診逾月後染疫 港島東中心累計3宗

【16:39】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，在疫情記者會表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增13宗確診，累計個案增至11,364患者。新確診個案中，有3宗屬輸入個案，其中一宗為N501Y變種病毒株，本港累計有96宗變種病毒個案。

10宗本地個案中，有4宗無源頭。6宗關連個案中，有3宗屬Ursus Fitness健身中心群組，該群組至今累計138人中招，新增確診者包括1名顧客，以及兩名密切接觸者。

4宗無源頭確診者資料如下︰ 1. 23歲男子，在沙田新城市中央廣場二座12樓工作，3月17日發燒，20日最後一日上班。患者居於海怡半島。患者4名家人，曾於2月發病確診，患者於2月3日至18日曾入檢疫中心隔離，幾次檢測結果都呈陰性。患者3月17日發燒，有可能屬新感染，但也不能排除會否較早前，於檢疫中心隔離期間染疫但未發現，要再檢測是否有抗體。 2. 患者為62歲家庭主婦，居於藍田平田邨平仁樓，曾到啟田商場「潮福龍蝦專門店」。患者有同餐廳人士或鄰居談天，亦比較多去該食肆。當局已要求涉事食肆大清洗，並要做檢測，其居住的大廈要強檢。至於曾與患者「傾過計」人士，都要接受檢疫。其中一名街坊檢測結果為初步陽性。 3. 患者為36歲男子，於港島東中心5樓中信里昂證券工作，同層有40多名同事。患者之前曾到Joint Dynamics Gym ，前日初步確診，今日轉為確診。患者居於日出康城領凱9座左翼。其居住的大廈要強檢。 4.患者為71歲男子，於屯門麒麟圍村和生飯店打雜，做清潔工作，不需對客或處理食物，幾位同事在廚房工作。患者居於屯門翠寧花園6座，3月15日曾做檢測，當時樣本結果為「不確定」，最終確診。而患者驗出有抗體，可能或較早時無徵狀感染。工作地方其他同事要檢疫。

01消息：美資大行女高層涉嫌逃避強制檢疫失蹤 丈夫早前確診

【15:48】西營盤健身室URSUS Fitness爆疫群組更蔓延至金融界。《香港01》接獲消息指，一間美資投資管理公司的女高層，被列為密切接觸者須強制檢疫隔離，但卻失蹤，當局或會通緝。消息指，她早前確診的丈夫，亦是另一間美資投行的員工。

新冠疫苗｜部份院舍僅一成長者願打針 安老協會對放寬探訪不樂觀

【13:36】首10間指定安老院的院友，最快本月下旬起可接種新冠疫苗，全港院舍最快下月展開。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日（18日）稱，若所有探訪者及院舍員工已打針，而大部分院友亦已接種，便有條件考慮放寬探訪安排。



香港安老服務協會主席陳志育則表示，目前院友和職員的接種意願不高，加上放寬探訪要視乎社區疫情，對於短時間內可放寬不感樂觀。



香港安老服務協會執委李輝稱，她經營的8間私營安老院，逾半院友持觀望態度，僅約兩成長者表示願意打針；有護養院的反應更差，只得一成長者願打針。職員初時反應很踴躍，惟近日接二連三的不良反應，及懷疑接種後死亡事件，令他們對打針卻步

香港安老服務協會執委李輝。（梁鵬威攝）

【13:31】消息指，政府明日起收緊抵港豁免人士的檢測安排，須於機場獲得陰性檢測結果方可離開。

10間院舍率先接種疫苗 安老服務協會指因事故卻步 僅一成人願打【09:30】政府將為安老院舍長者安排接種新冠疫苗，首階段會有10間院舍參與。香港安老服務協會秘書長陳勇舟今日（19日）於港台節目《千禧年代》指，因應近日有多宗接種疫苗後異常事故，有家屬對接種疫苗卻步，反應不理想，「初期興奮，但後期話睇定先」，只有約一成院友願接種。

疫苗護照│姚思榮指有條件探討 最快與新加坡推行 料非絕對條件【09:00】政府推行新冠疫苗接種計劃，各國商討設立疫苗護照，讓已接種疫苗的市民可出境旅遊。旅遊界立法會議員姚思榮今日（19日）在港台節目《千禧年代》上指，料最快可與新加坡推行，但估計接種疫苗非絕對條件，雙方面的疫情控制比疫苗護照重要。

對於不同國家認證的疫苗不一，他指相信各國未來可就此再作溝通，因全球為一個地球村有大量公民互相往來，他指日後內地疫苗有更多數據時可再傾，現階段最重要本港疫情控制好。

3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

▼3月17日晚銅鑼灣海宮及海都封區檢測▼

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▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

【00:15】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會周四舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健會後表示，當疫苗覆蓋率提升至50%以上，有條件考慮放寬某些社交距離措施；而部份場所如老人院等，接種率若高至100%，亦可放寬探訪。

委員會又指，現時本港使用的復必泰（BioNTech）疫苗，對英國、巴西的變種病毒株保護率有85%至逾90%，但對南非的變種病毒「無咁有效，但都有效。」至於科興疫苗，則至今仍未有數據證明對變種病毒是否有效。

疫苗｜復必泰可應對變種病毒 林文健：接種率逾半可放寬防疫措施

3月18日患者居所及行蹤

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【00:01】根據衞生防護中心周四晚公布最新患者資料，中西區有3棟大廈上榜，而薄扶林豪宅翠海別墅A座有一名屬於URSUS群組的男患者；周三（17日）晚被列受限區域的銅鑼灣海宮大廈，亦有一名URSUS患者。

至於患者所到食肆名單就新增3間餐廳，一名無源頭個案女患者本月6日發病，發病後到過中西區荷李活中心居酒屋TMK Punk & Rolls，另外一名15歲就讀聖公會諸聖中學男生，就曾於油尖旺金德行譚仔三哥米線及鴻都大廈吉野家用膳。

確診大廈食肆｜女患者病發後曾到TMK Punk & Rolls 吉野家上榜

0318食肆

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