智慧交通基金｜10億元基金3月31日接受申請　每項最高資助2000萬

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-19 11:48

港府近年力推發展智慧城市，2019年度《施政報告》建議成立「智慧交通基金」，資助企業研究車輛創新科技及推廣無人駕駛技術，港府翌年宣布，已預留約10億元，以推動本港智慧出行，料今年首季開放申請。 運輸署今（19日）將交代更多細節，運輸署助理署長（技術服務）羅慶新、運輸署高級工程師（智慧出行）黃光武及香港生產力促進局中小企營商服務部總經理李寶雄將會出席簡布會。《香港01》將作現場直播。

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政府近年推廣智慧出行，運輸署早前表示，將分階段安裝新的路旁停車收費錶（咪錶），以替換現有的收費錶。(資料圖片)

運輸署表示，已展開基金籌備工作，早前已就基金的範疇和運作模式諮詢相關界別代表，預期將於2021年第一季開始接受申請。

運輸署助理署長（技術服務）羅慶新表示，10億元新基金為期5年，本月31日起接受新申請。他指，政府於2020年的財政預算案中，已預留10億元成立智慧交通基金，資助與車輛有關的創新科研和應用。每個項目最高資助額可達港幣2000萬元，項目範圍包括便利駕駛者出行的車輛有關的大數據分析、車輛防撞技術等。

一般項目料最快3個月可批出項目

羅指，當局希望有大數據方面研究，如了解行車速度與天氣、意外成因的關係，可以幫助市民計劃行程；至於車聯網方面，可研究每架車可互相溝助，了解路面狀況，進一步降低發生意外機會。他期望５年運作可足夠，但如反應踴躍，很多項目值得推行，屆時會再審視狀況，有需要亦可延期。他說，應科院、大學、物流中心的研究中心，都曾向運輸署查詢計劃詳情，已盡量簡化申請，齊文件料最快3個月可批出項目。當局未有定出最終推出項目數目的指標。

香港生產力促進局中小企營商服務部總經理李寶雄說，基金資助的項目期限一般不應超過24個月。研究和應用項目最高可獲2,000萬元資助，希望項目有商品化機會；至於純研究項目，則可獲最高800萬資助。所有項目最少須有50%研究活動在香港進行。

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研究成果知識產權由研究者擁有 須容許港府無條件使用

李寶雄指，申請機構會分公營界別及企業界別，企業界方面，料資助上限為該項目的50%，公營界別的資助上限為項目的90%。現正申請其他資助的項目，都不合智慧交通基金申請資格。至於研究成果的知識產權會由研究者所有，但會要求研究者無條件容許港府使用該項目，不能向港府收取知識產權費，但港府會就服務及商品應用付費。

李寶雄續指，純研究項目會視研究結果是否具有潛力，評分重點是要有條件再發展，可再進一步繼續研究。項目監察方面，當局會按與研究者的協議內容跟進，會審視項目的開支明細，實地審查，以了解是否到達預期的階段成果。申請機構亦需提交中期、最終報告，最後亦需提交經審計賬目報告。

羅慶新表示，基金不會接受純應用方面的申請，如計劃涉在外地買技術在港應用，將不符合申請基金資格。