患癌漢涉未跟警指示被控　辯方指被告坐著無反應　質疑非正當拘捕

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-19 19:12

患肺癌和骨癌的退休男子，被指在去年1月在旺角一示威現場，未有跟從警員指示，把雙手放於胸前涉拒讓警方鎖上手銬，被控一項抗拒警務人員罪。案件今（19日）在西九龍裁判法院續審。辯方陳詞指警方無合理懷疑被告非法集結，又指被告當時坐在地上，沒有說話和反應，警方防線已越過他，認為警員並非正當執行職務而拘捕被告，指被告抗拒是合理合法。案件押後至4月15日再訊。

被告吳應武(59歲)，否認於2020年1月19日，在旺角登打士街41至43號地下「潮流特區」外抗拒警員22266。

被告持拐杖上庭，辯方早前表示被告患有骨癌和羊癇症，他數年前亦患上肺癌和哮喘，法庭批准定時休庭讓被告休息。

警員稱發三次警告被告未離開

警員22266梁國華（譯音）供稱，警方當日在西洋菜街與登打士街交界設防線，被告和一名女子坐在行人路。梁警告三次被告仍沒有離開，於是以非法集結拘捕他。被告卻把雙手放在胸前反抗，令警員無法鎖上手銬，他指被告期間用腳向後踢，警員將被告抬上警車時，被告又放軟手腳。辯方盤問下，梁承認首兩次錄取口供時，並無提及被告放軟身體，而在11個月後再作供才提及。

影片拍到被告表情痛苦

庭上播放案發時影片，梁稱拍攝到警有踢腿動作，惟不肯定是否踢到被告，當時亦有人慘叫，有可能是被告。他指被告雙腳遭按住，有警員跪在被告大腿，他同意被告表情痛苦。

另一警長51624盧家良（譯音）作供形容，被告被捕時極不合作，情緒激動，雙手亂舞，不停踢腳。他又指，拘捕疑犯時沒有規定須在背後鎖上手銬。

辯方指被告拒警合理

辯方中段陳詞時指，涉事警員梁國華沒有合理懷疑被告非法集結，當時被告只和一名女子坐在地上，沒有說話和反應，警方防線已越過二人亦無處理他們，梁甚至沒有觀察到他雙眼張開或是閉上。辯方認為，梁並非正當執行職務而拘捕被告，被告抗拒則為合理合法。

案件編號：WKCC2375/2020