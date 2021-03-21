新冠肺炎・最新｜昨重回單位數確診　三外傭聚集點今設流動檢測站

撰文： 黃詠榆 黃穎津 黃偉倫 勞敏儀 朱海棋 陳淑霞 陳嘉慧 袁澍 王潔恩 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-21 01:16

新冠肺炎疫情未息，衞生署3月20日公布錄得8宗新增確診，是相隔10天後再次錄得單位數，只有1宗源頭不明。 勞工處今日（21日）朝十晚五，繼續在外傭經常聚集的地點，設流動採樣站為他們免費檢測，包括中環遮打道行人專用區、維多利亞公園及荔枝角公園。

▼勞工處3.14曾在外傭經常聚集地點設流動採樣站▼

新冠疫苗｜57歲女打復必泰後高血壓嚴重 男子暈倒網片當局未公布

政府周六晚公布，3月19日共有12人接種疫苗後不適送院，當中7人打復必泰，5人打科興。一名57歲女子在荃景圍體育館打復必泰後高血壓，情況嚴重；一名27歲男子打完復必泰後失去知覺送院，之後自行出院。

網上流傳一段影片，一名男子在疫苗接種中心暈倒，被送上擔架床。影片未有時間出處，現場相信是元朗體育館接種中心，記者周六下午向當局查詢，新聞主任着留意晚上公告，但到晚上公告仍未有相關消息。

強制檢測大廈｜增5廈 銅鑼灣加路連大樓上榜 須周二前完成

政府周六（21日）晚上公布，有5個地方被納強制檢測公告，港島區最多佔3處，分別是銅鑼灣加路連大樓、鴨脷洲大街利豐大廈及堅尼地城山市街 27 號。任何人只要在相關處所逗留逾兩小時，則須在周二（23日）或之前檢測，而3月18日至20日曾檢測者可毋須再檢。

確診大廈食肆｜URSUS群組3歲童居興華大廈 滙豐裝修工去多間茶記

衞生防護中心晚上更新患者住址及行蹤，新增7棟確診大廈，包括一名被列為URSUS Fitness群組的3歲男童，他家住中西區興華大廈M座，大廈早前曾被封區強檢。



至於食肆就有6間餐廳上榜，一名曾到爆疫的滙豐總行做裝修的工人，曾經去過港島多間食肆用餐，分別是中環紅城冰室、新森林及灣仔龍城冰室。

安心出行｜意大利餐飲集團宣布只招待用app食客 稱受夠了假資料

意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」宣布，只會招待使用「安心出行」顧客進入。集團早前接獲兩名使用「安心出行」顧客通知，始知旗下上環餐廳Pinco Pallino可能有患者到訪過，消息令餐廳承受巨大壓力，過往曾有顧客亂填申報表，更有人填上「米奇老鼠」，報稱居住迪士尼樂園，強調「不能再忍受了」。

記者到集團旗下一間餐廳查詢，職員稱是為了安心，是臨時措施，暫時維持到下周。

強制檢測｜港島東中心列強檢廈 逾百人輪候檢測 等候逾一小時

復必泰疫苗｜專家下周為66歲男驗屍 醫生解釋死因未必關乎疫苗

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