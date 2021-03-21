新冠肺炎・最新｜消息：今日新增大概8宗確診　連續兩天單位數

撰文： 黃詠榆 黃穎津 黃偉倫 勞敏儀 朱海棋 陳淑霞 陳嘉慧 袁澍 王潔恩 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-21 12:47

新冠肺炎疫情未息，據了解，今日（21日）錄得大概8宗新增確診，是相隔10天後連續第二天單位數。 勞工處今日（21日）朝十晚五，繼續在外傭經常聚集的地點，設流動採樣站為他們免費檢測，包括中環遮打道行人專用區、維多利亞公園及荔枝角公園。

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼

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新冠疫苗｜孔繁毅：接種第二劑副作用或較多 建議可請假休息

【12:46】新冠疫苗接種計劃開展了約1個月，首批已接種的市民，即將可接種第二劑。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（21日）於電視節目表示，根據外國數據，接種第二劑疫苗時的副作用，或會較第一劑「多少少」，包括出現紅腫、發燒及疲倦等，建議市民申領半日至一日假期休息。

部分人接種第一劑疫苗後，出現過敏反應，孔繁毅表示，如出現面癱、吉巴氏綜合症，便不建議接種第二劑，之後再諮詢醫生意見，專家會研究相關機制，了解日後可否接種另一款疫苗。至於出現心悸、頭暈等情況，他認為同樣可先諮詢醫生，如沒有太大問題，其實仍可接種第二劑。

【12:01】消息稱，今日新增大概8宗新冠肺炎確診個案，是連續兩天單位數。

URSUS群組涉金融界 金管局余偉文：接跨國企業求助逐設專隊協助

【11:24】本港疫情反覆，URSUS Fitness群組爆疫，目前至少涉及141人，更牽連到金融業界。金融管理局總裁余偉文今日（21日）在商台節目《政好星期天》提到，接到跨國企業高層求助，金管局在事件發生後，成立了專隊協助，包括轉述防疫指引等，作溝通「橋樑」。

新冠疫苗│張建宗指接種比例較高時 有較大機會放寬社交距離措施

【11:13】政務司司長張建宗指正當疫情漸趨穩定之際，健身室群組令本港疫情出現反彈，而個案追蹤辦公室平均從每宗確診個案找出約35名接觸者或家庭成員，遠高於其成立初期的約四名，大幅度截斷病毒傳播鏈。

他指，疫苗接種是抗疫策略的重中之重，越多人接種疫苗，防疫成效越大，當接種疫苗的人口達到較高比例時，社區便會出現保護網或群體免疫，便有較大機會放寬部分社交距離措施。

▼勞工處3.14曾在外傭經常聚集地點設流動採樣站▼

新冠疫苗｜57歲女打復必泰後高血壓嚴重 男子暈倒網片當局未公布

政府周六晚公布，3月19日共有12人接種疫苗後不適送院，當中7人打復必泰，5人打科興。一名57歲女子在荃景圍體育館打復必泰後高血壓，情況嚴重；一名27歲男子打完復必泰後失去知覺送院，之後自行出院。

網上流傳一段影片，一名男子在疫苗接種中心暈倒，被送上擔架床。影片未有時間出處，現場相信是元朗體育館接種中心，記者周六下午向當局查詢，新聞主任着留意晚上公告，但到晚上公告仍未有相關消息。

強制檢測大廈｜增5廈 銅鑼灣加路連大樓上榜 須周二前完成

政府周六（21日）晚上公布，有5個地方被納強制檢測公告，港島區最多佔3處，分別是銅鑼灣加路連大樓、鴨脷洲大街利豐大廈及堅尼地城山市街 27 號。任何人只要在相關處所逗留逾兩小時，則須在周二（23日）或之前檢測，而3月18日至20日曾檢測者可毋須再檢。

確診大廈食肆｜URSUS群組3歲童居興華大廈 滙豐裝修工去多間茶記

衞生防護中心晚上更新患者住址及行蹤，新增7棟確診大廈，包括一名被列為URSUS Fitness群組的3歲男童，他家住中西區興華大廈M座，大廈早前曾被封區強檢。



至於食肆就有6間餐廳上榜，一名曾到爆疫的滙豐總行做裝修的工人，曾經去過港島多間食肆用餐，分別是中環紅城冰室、新森林及灣仔龍城冰室。

安心出行｜意大利餐飲集團宣布只招待用app食客 稱受夠了假資料

意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」宣布，只會招待使用「安心出行」顧客進入。集團早前接獲兩名使用「安心出行」顧客通知，始知旗下上環餐廳Pinco Pallino可能有患者到訪過，消息令餐廳承受巨大壓力，過往曾有顧客亂填申報表，更有人填上「米奇老鼠」，報稱居住迪士尼樂園，強調「不能再忍受了」。

記者到集團旗下一間餐廳查詢，職員稱是為了安心，是臨時措施，暫時維持到下周。

強制檢測｜港島東中心列強檢廈 逾百人輪候檢測 等候逾一小時

復必泰疫苗｜專家下周為66歲男驗屍 醫生解釋死因未必關乎疫苗

現首宗打復必泰後死亡 7旬婦為旅行無懼照打：認可國家較多

封區檢測｜將軍澳領凱第9座60戶無應門 13人未檢測共罰款6.5萬元

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