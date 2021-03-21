新冠疫苗｜57歲女打復必泰後高血壓嚴重　男子暈倒網片當局未公布

撰文： 鄧穎琳 孔繁栩 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-21 00:31

【疫苗接種/BioNTech復必泰／科興／疫苗副作用】政府開展新冠疫苗接種惟計劃第23日，本港累計逾33萬港人已接種首劑疫苗。政府公布，3月19日共有12人接種疫苗後不適送院，當中7人打復必泰，5人打科興。 一名57歲女子在荃景圍體育館打復必泰後高血壓，情況嚴重；一名27歲男子打完復必泰後失去知覺送院，之後自行出院。 網上流傳一段影片，一名男子在疫苗接種中心暈倒，被送上擔架床。影片未有時間出處，現場相信是元朗體育館接種中心，記者周六下午向當局查詢，新聞主任着留意晚上公告，但到晚上公告仍未有相關消息。

3月20日有人在網上發布影片，一名男子在疫苗接種中心暈倒，有擔架床出現，之後有人叫停指現場不能拍攝。

片段無時間、地點出處，記者向當局查詢，新聞主任指留意晚上公告，但公告未有說明。記者亦有向發文的網民查詢，未獲回應。

比較影片的裝修，現場相信為元朗體育館，為BioNTech復必泰疫苗接種中心。但當局周六（20日）晚上公告的注射疫苗後送院情況，並無包括元朗體育館。而元朗體育館在周三（17日），有四人打針後不適的報告，包括一名35歲男子打針後抽搐，早上送往博愛醫院，之後未有聽醫生勸告自行出院。

元朗體育館。（康文署圖片）

政府3月20日晚上公布，3月19日共有12人接種新冠疫苗後不適入院，一人情況嚴重。涉及11間社區疫苗接種中心，當中5人接種科興疫苗，餘下7人則打復必泰疫苗。

3月19日有一名57歲女子在荃景圍體育館接種後出現高血壓，被送往仁濟醫院，情況嚴重，須留院觀察。（資料圖片）

57歲女打復必泰後高血壓 情況嚴重須醫院

3月19日有7人打復必泰疫苗後不適，當中一名57歲女子在荃景圍體育館接種後，出現高血壓，周五下午5時16分被送往仁濟醫院，情況嚴重，須留院觀察。

再有年輕男子打復必泰後失去知覺

同日有一名27歲男子在界限街體育館接種復必泰疫苗後，感暈眩、額頭出現瘀傷及失去知覺，他被送往廣華醫院，情況穩定，惟他經治療後，不遵從醫生勸告下已自行出院；是繼3月18日後，再有年輕男子打復必泰後失去知覺。

另有一名56歲女子在龍琛路體育館接種復必泰後感暈眩及頭痛，被送北區醫院後，她經治療後，不遵醫生勸告自行出院。

一名64歲女子在中山紀念公園體育館接種接種復必泰疫苗後背部出疹。（政府新聞處圖片）

有64歲女子打復必泰後背部出疹

此外，一名36歲女子在彩虹道羽毛球中心接種復必泰後胸口痛、心悸及感暈眩。一名68歲女子在中文大學醫院接種後出疹及感暈眩。一名65歲女子在東涌社區會堂接種後感胸部不適及顫抖。一名64歲女子在中山紀念公園體育館接種後背部出疹。三人經治療後，均無須留院。

3月19日，一名53歲男子在官涌體育館接種科興疫苗後上肢出疹，他未經診療自行離院。（資料圖片）

53歲男接種科興後上肢出疹 未診療自行離院

科興疫苗方面，一名53歲男子在官涌體育館接種後上肢出疹，3月19日下午5時20分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，但他未經診療自行離院。

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另有4人打科興後不適送院 無須留院

有兩人在林士德體育館接種科興疫苗後不適，一名56歲女子胸口痛，一名36歲女子感乏力及頭痛。另有一名25歲女子在九龍灣體育館接種科興疫苗後感到暈眩；一名31歲女子在中央圖書館打針後左上臂感麻痺。四人均情況穩定，無須留院。

截止3月20日晚上8時，本港累計約330,600人已接種第一劑新冠疫苗。（資料圖片）

本港累計逾33萬人已打針

政府公布，截止3月20日晚上8時，過去一日共有11,300人打科興疫苗，15,000人打復必泰疫苗。本港累計約330,600人已接種第一劑疫苗，當中約68%接種科興疫苗，約32%接種復必泰疫苗。

社區疫苗接種中心單日整體接種率，科興疫苗約86%；復必泰疫苗則約95%，與前一日相若。至於預約情況，單日有約5,400人預約科興，約12,000人預約復必泰。