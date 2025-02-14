假學歷｜涉訛稱曾讀哥倫比亞大學並獲港大取錄　內地女准保釋候訊

內地女子涉向入境處和港大訛稱曾在美國哥倫比亞大學就讀，從而獲港大取錄修讀碩士課程，被控為取得入境證而作出虛假陳述等3罪，案件今（14日）在沙田裁判法院再訊。控方表示案件已準備答辯，辯方則指兩日前才收到230頁的文件，申請押後以翻閱文件，並和控方作出商討。裁判官遂把案件押後至3月28日再訊，期間被告准繼續保釋。



被告李思萱，28 歲，被控為取得入境證而作出虛假陳述、以欺騙手段取得服務及管有虛假文書共三罪。

被告李思萱(左)。(朱棨新攝)

被告李思萱涉訛稱曾在美國哥倫比亞大學就讀。(朱棨新攝)

涉訛稱曾在哥大就讀取得入境許可

首項控罪指，被告於 2022年6月30日或前後，在香港為取得入境證，在一張申請來港就讀入境許可上，作出明知為虛假或自己亦不信為真的陳述，即聲稱她在 2016 年 9 月至 2020 年 5 月曾在哥倫比亞大學就讀。

涉訛稱有哥大學位以獲港大取錄

此外，她亦被控於2021年12月13日至2024年7月19日，在香港以欺騙手段，即向香港大學職員訛稱擁有紐約市哥倫比亞大學的文學學士學位，主修語言學，而不誠實地取得由香港大學提供的應用語言學文學碩士課程的教育及教學服務。

涉管有虛假港大證書

管有虛假文書罪則指被告於2024年7月20日或前後，在香港，明知一張看來是香港大學同年6月12日發給她的證書屬於虛假，仍保管並意圖使用該文書，並誘使另一人接受是真文書，從而作出以致他人不利。

案件編號：STCC2805/2024