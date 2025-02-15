今日新聞8分鐘｜兩女學生遭4旬男尾隨騷擾｜港漂租屋被騙$1300萬

大熊貓BB｜首亮相片段足本重溫 家姐活潑爬樹 細佬鞦韆上熟睡

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB明日（16日）正式與公眾見面，今日（15日）是「家姐」與「細佬」的半歲生日，在明日正式亮相前，海洋公園今早舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，讓市民一起見證著一對大熊貓寶寶茁壯成長，從初生嬰兒變成活潑好動的小寶寶，並慶祝龍鳳胎BB半歲生日大日子。

園方下午安排傳媒入大熊貓館內採訪，家姐表現活潑好動，不斷攀爬和玩滑梯；細佬則躺在鞦韆上熟睡。

紅磡凌志司機稱遇劫 三賊掠車匙等財物 警檢鋼筋拘司機涉藏武器

紅磡發生搶劫案。今日（15日）凌晨5時24分，一名男子駕駛凌志私家車途經建灣街和紅鸞道交界時，遭兩男一女以一把刀長約25厘米的刀指嚇，3名賊人搶去其錢包、2部手機、行車紀錄儀、駕駛執照和車匙等，得手後登上另一輛私家車往黃埔方向離開。

遇劫司機手部受傷，協助警方調查後清醒被送往伊利沙伯醫院治理。現場所見，遇劫司機駕駛的私家車仍然停泊在現場，車內有毛巾等物件，車頭司機位置有血跡，警方在花槽和行人路發現可疑物品，未知是否和劫案有關。

警拘兩「飛天蠄蟧」專竊搭棚住宅 涉新年元朗屯門7案掠$49萬財物

警方偵破7宗發生於2月農曆新年、在元朗及屯門的入屋爆竊案，揭發賊人覬覦搭棚的住宅單位，日光日白化身「飛天蠄蟧」爬棚撬窗而入，掠走共逾49萬元財物。警方翻查大量「天眼」後，昨日（13日）拘捕兩名分別姓高（51歲）及姓王（52歲）的無業漢，兩人已被暫控6項「入屋犯法」罪及一項「企圖入屋犯法」罪，明日（15日）在屯門裁判法院提堂。

兩女學生遭尾隨騷擾｜警拘兩漢 有人涉拉住中一生借M巾「傾偈」」

本周二及三（11和12日），旺角和長沙灣區內接連有兩名女學生，遭陌生漢尾隨及騷擾，警方昨日（13日）拘捕兩名涉案男子。案件更多內情曝光，兩名女事主分別就讀中一及中四，該名中一女生遭其中一名被捕男子尾隨搭訕「借衛生巾」，更扯着其環保袋要求到其他地方「傾偈」；另一名中四女生，則被另一名疑犯尾隨近10分鐘。

港漂租屋騙局︱被捕美女代理人讀碩士 小紅書炫富不忘「工作」」

專攻新來港人士的黑幫租屋詐騙集團被警方瓦解，11名主腦、骨幹及持牌地產代理落網，至少150名「高才通」或港漂大學生中招，痛失1,300多萬港元。不法分子其中一個「吸客」手法，便是以高佣金來引誘港漂生做代理人，協助向同胞推銷樓盤；且要求他們在有騙徒在社交平台「炫富」。

據其中一名被捕女代理人的小紅書可見，其樣貌姣好，生活富貴，在香港一大學就讀同時，聲稱兼職「地產代理，薪金可高達6-8W（萬）」，邀請同胞來港共事。她又經常上載大疊現金、名牌銀包、美酒佳餚的照片，但吃喝玩樂之餘不忘推銷樓盤。

警油麻地屯門搗破兩毒品儲存倉 檢$550萬太空油等毒品 4人被捕

政府昨日（14日）刊憲將毒品太空油的主要成份依托咪酯，以及三種類似化學物異丙帕酯、美托咪酯、丙帕酯列為危險藥物，即販運太空油毒品等同販毒。而昨日警方在油麻地及屯門掃毒，並成功搗破兩個毒品儲存倉及分銷中心，拘捕2男2女（27至41歲），檢獲大批依托咪酯相關毒品、7.3公斤冰毒及2公斤海洛英，市值約550萬元。部分被捕人有黑社會背景。

許金山再就謀殺妻女罪成提上訴

中文大學醫學院前副教授許金山涉用毒氣瑜珈球毒殺妻女案，許不服原審罪成上訴得直。案件去年發還重審，許首度出庭自辯，惟再次被陪審團一致裁定謀殺妻女罪成，依例判處終身監禁。許不服定罪再提上訴，司法機構網頁顯示暫未排期。

數百名遊客受困南極 半數為中國人 有團體滯留2天多花20萬

2月5日，數百人因天氣原因無法乘機離開南極，滯留當地的消息持續引發關注。據了解，被迫滯留，滯留遊客中一大半是中國人。

2月11日，有中國遊客告訴內媒，因滯留南極兩天，其後續行程受到影響，「一行八人額外支出二十多萬元（人民幣，下同）」， 但也有同船遊客說，因為行程延誤，酒店預訂、預訂米其林餐廳、接送機服務等都無法退，但好在船上工作人員都迅速調整，服務很好。