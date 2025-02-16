新春車牌拍賣2025直播｜「88」及「S」車牌以1140萬及1420萬成交

運輸署農曆新年（新春車牌）拍賣今日（16日）舉行，一年一度的拍賣將推出49個「靚冧把」車牌，當中包括一個自訂車牌。最受觸目的是第25個登場的「88」車牌及第26個登場的單字英文「S」車牌，業界估計成交價分別達五百萬及一千萬元。《香港01》直播。

歷年車牌拍賣中，五大高價成交中有四個都是單字英文車牌，首三依次為「W」、「R」及「D」，第二是「V」，其中「D」是上年新春創下的紀錄。



【15:24】「S」號車牌終以1420萬元成交，由102號競投者投得

【15:24】「S」號車牌叫價至1420萬

【15:23】「S」號車牌叫價至1380萬

【15:21】「S」號車牌叫價至1300萬

【15:21】「S」號車牌叫價至1100萬，每一口叫價20萬元

【15:19】「S」號車牌叫價至1020萬

【15:19】另一矚目自訂登記號「S」號車牌由底價1000萬起競投，每一口叫價10萬元

【15:17】無字頭「88」號車牌以1140萬元成交

【15:17】無字頭「88」號車牌已叫價至1140萬

【15:15】無字頭「88」號車牌已叫價至1100萬

【15:15】無字頭「88」號車牌已叫價至1060萬

【15:15】無字頭「88」號車牌已叫價至1060萬

【15:15】無字頭「88」號車牌已叫價至1040萬

【15:14】無字頭「88」號車牌已叫價至1020萬

【15:14】無字頭「88」號車牌已叫價達1000萬

【15:12】無字頭「88」號車牌已叫價至980萬

【15:12】無字頭「88」號車牌已叫價至960萬

【15:12】無字頭「88」號車牌已叫價至910萬

【15:12】無字頭「88」號車牌已叫價至830萬

【15:10】無字頭「88」號車牌已叫價至730萬

【15:08】其中以無字頭「88」號車牌最競投激烈

運輸署今午公開拍賣49個車牌，其中48個為傳統車牌，當中有不少「好意頭」車牌，如「WA8888」、「WW888」、「AL6688」、「XX6188」等。今日焦點除了第26個拍賣的單字母「S」車牌，亦有第25個登場的「88」車牌。

2025年49個新春車牌拍賣號碼。（運輸署文件）

歷年最貴的新春車牌是2021年的單字「W」車牌，當年第一口叫價即由底價5,000元，跳至500萬元，組歷116口叫價，由一名男買家以2,600萬元投得。第二貴是2023年賣出的自訂車牌「R」，由底價5,000元開始，經過47口叫價，最終由持「123」號牌的女士投得。

▼截至2024年 史上15個天價車牌（由第15至1位）▼



+ 10

▼2024年2月25日 新春車牌拍賣「D」車牌以2020萬元成交▼

