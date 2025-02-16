新春車牌拍賣2025｜「88」及「S」車牌以1140萬及1420萬成交

運輸署農曆新年（新春車牌）拍賣今日（16日）舉行，一年一度的拍賣將推出49個「靚冧把」車牌，當中包括一個自訂車牌。最受觸目的是第25個登場的「88」車牌及第26個登場的單字英文「S」車牌，業界估計成交價分別達五百萬及一千萬元，但該兩個車牌均競投激烈，最終分別以1,140萬及1,420萬元成交，其中「88」車牌較預期高出逾一倍。

歷年車牌拍賣中，五大高價成交中有四個都是單字英文車牌，首三依次為「W」、「R」及「D」，第二是「V」，其中「D」是上年新春創下的紀錄。



今次新春車牌拍賣的焦點之一為無字頭「88」車牌，終以1,140萬元成交，較業界預估的500萬元成交價高出超過一倍。(梁鵬威攝)

運輸署今午公開拍賣49個車牌，其中48個為傳統車牌，當中有不少「好意頭」車牌，如「WA8888」、「WW888」、「AL6688」、「XX6188」等。今日焦點除了第26個拍賣的單字母「S」車牌，亦有第25個登場的「88」車牌。

當中無字頭「88」 號車牌於下午約3點08分開始競投，底價為282萬，每口叫價1萬元。由於競投激烈，短短只過了約2分鐘，車牌叫價已急升至700萬元，每口叫價亦改為10萬元。過程中，以9號、5號、144號競投者最爭持激烈，其中一人每叫一口價，其餘兩人亦急忙舉牌叫價，再過了兩、三分鐘，競投價已達到逾1,000萬元，全程約10分鐘，「88」號車牌最後經歷了41口叫價，由144號的女買家投得，以1,140萬元成交 。

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今次拍賣的另一焦點為「S」單字英文車牌，底價為5,000元，每口叫價為1,000元，於下午約3時18分開始競投。競投一開始，便有買家叫價800萬，每口叫價升至10,000元。不過，還未過四口價，該車牌叫價已飆升至1,000萬元。

該個「S」英文單字車牌主要由102號及120號兩名競投者爭相叫價，競投全程大約只有5分鐘，該車牌最終以1,420萬元成交，由102號買家投得，為英文單字車牌歷來第四高價。

2025年49個新春車牌拍賣號碼。（運輸署文件）

歷年最貴的新春車牌是2021年的單字「W」車牌，當年第一口叫價即由底價5,000元，跳至500萬元，經歷116口叫價，由一名男買家以2,600萬元投得。第二貴是2023年賣出的自訂車牌「R」，由底價5,000元開始，經過47口叫價，最終由持「123」號牌的女士投得。

▼截至2024年 史上15個天價車牌（由第15至1位）▼



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▼2024年2月25日 新春車牌拍賣「D」車牌以2020萬元成交▼

