大熊貓BB．參觀錦囊｜記者親試參觀5分鐘變半小時　3時前提早截龍

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB，在出生半年後，終於在今日（16日）正式與公眾見面。《香港01》記者今日買票跟隨公眾入場觀察，發現雖然園方安排了「流水式」入場，但似乎是過分理想，原定5分鐘的步程，在市民爭相打卡下變為近30分鐘。



另外，記者亦整合出四個入場前要留意的地方。展館開放期間，大熊貓或會到後勤區休息，入場人士要有「食白果」，或只見到龍鳳胎其中一隻的心理準備；園方所派發的「重返排隊區時間票」並不等於其他主題樂園常見的「快證」，只確保持票者有排隊的位置。



雖然展館關閉時間是下午3時，但園方或會提早截龍，時間按人流而定；除了離展館最近的紀念品店外，海洋公園正門的紀念品店，亦有發售大熊貓相關紀念品。



在「大熊貓之旅」展館，不少市民停下腳步，在家姐細佬面前打卡。（林遠航攝）

不少人清晨6時已經來到現場

記者今早約8時來到海洋公園時，已有數十市民在門外排隊，園方安排他們到樓下坐著排隊，當中不少人清晨6時已經來到現場，因此他們亦獲得優待，可以在開園時間前入場到大熊貓展館外排隊，確保他們可頭批進場與龍鳳胎見面。

至於其餘市民，大多約9時到場，記者目測未到9時半，已有數百人在門外等候。在頭批市民進場後，園區便開放予他們入場，而他們入場後，園方又安排工作人員高舉龍鳳胎的裝飾，以巡遊形式帶領市民到達大熊貓展館，期間不少市民舉機打卡，亦有不少人爭先恐後，希望搶佔有利位置入展館。

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盈盈住所「擠塞」近15分鐘

記者跟隨巡遊，在10時展館開放前已到達展館外，前面估計有近百人的人龍。展館10時點準時開門，雖然園方早早便已提醒市民展館是流水式運作，但記者在入口第一個區域，即親鳳胎的母親、大熊貓盈盈住處，便已遇上「擠塞」，因為不少人已經停低舉機打卡，拍下盈盈食竹葉的過程，即使工作人員呼籲他們向前，不少人仍留多一會。最終，記者花了近15分鐘，才離開到盈盈的住所。

龍鳳胎住所人氣旺 工作人員呼籲「麻煩向前行啦」成效不大

入場觀眾停下打卡的情況，在龍鳳胎的展區更甚，雖然園方曾呼籲公眾利用拍攝影片的形式記錄在園區的所見所聞，但不少觀眾都似乎早已拋諸腦後，有人自拍，亦有人為別人拍照。「最後一張喇」、「麻煩向前行啦」，工作人員多番催促無果，無可奈何之下，便「幫」入場人士與大熊貓龍鳳胎拍攝合照，加速他們移到親鳳胎的父親、大熊貓樂樂住處。

記者直播期間，大熊貓樂樂離開展區到後勤區。（林遠航攝）

「爸爸呢？」樂樂回到「後台」不見人

經過龍鳳胎的展區後便是樂樂的所住之處，停留的人遠比盈盈和一對龍鳳胎少，而記者經過之時，不巧樂樂返到休息區，不少有人問「爸爸呢？」其實，園方在早前已多番表示，大熊貓有可能會回到「後台」，接受飼養員的照料，因此入場前要做好「食白果」的心理準備。

理想得美好，但與現實往往有一定差距。原定館内每個時段可容納100人，園方本身指入場人士每次可逗留約5分鐘，每人可以欣賞一對大熊貓BB一至兩分鐘。不過記者花了近半小時，才走完展館。

「重返排隊區時間票」不是Fast Pass

離開展館後，記者又發現展館外已經有長長人龍，據園方告示，由龍尾位置等候，要排超過60分鐘，園方一度截龍，改發「重返排隊區時間票」，上面標明的時間為11時半至12時。記者11時半前重返隊尾，有職員見到記者手上的時間票，主動向記者稱已可以排隊。

經向工作人員查詢了解，「重返排隊區時間票」並非等於其他主題園區的「快證（Fast Pass）」，而是確保持票人，在該時間重返排隊區後，一定可以排隊。工作人職員又解釋，有時候如太多人，展館不會派時間票飛，而且會截龍，沒有時間票者屆時便不可入場。

2時40分入場名額已滿 工作人員籲改看安安及可可

另外，雖然展館關閉時間是下午3時，但到約2時40分，園方已放出告示，宣佈入場名額已滿，呼籲遊客改到附近的四川奇珍館與安安及可可見面。公園亦有派出員工拿着「已截龍」指示牌，示意遊客改為參觀其他展館。據了解，截龍時間視乎人流而定，故有意探望盈盈樂樂一家的市民，要小心留意時間。

值得一提的是，大熊貓展館與專門售賣大熊貓產品的紀念品店相連，記者留意到，不少人都在該處購買公仔等留為紀念，現場人多擠擁。但除了展館外，海洋公園正門處的紀念店，其實亦有售賣大熊貓紀念品，所售的貨品亦相當齊全，T恤、公仔等常見產品，在該店亦有發售，例如一度斷貨的家姐「十字死光」公仔，記者便在正門處的紀念店購得。若市民心儀的公仔，在展館外的紀念品店售罄，不妨到正門碰碰運氣。