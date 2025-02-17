今日新聞8分鐘｜黑的＄380落山台客棄搭｜B女獲跨境心2小時多完成

火炭TESLA自炒翻側司機涉醉駕輕傷 車上狗隻無恙由鄰居代照顧

火炭發生涉及醉酒駕駛車禍。周一（17日）清晨5時許，據報一輛TESLA電動私家車，沿瑞禾路上山方向行駛，途至近麗禾里一個右彎時突然失控，撞向左邊山坡，繼而全車翻側，擱在一棵大樹上。

港鐵九龍灣車廠辦公室冒煙 近700名職員疏散

今（17日）早9時許，警方接報位於大業街的港鐵九龍灣車廠冒煙，消防到場協助。約680名職員需要疏散，消防員及警方接報到場。初步調查指車廠內有電線冒煙引致火警，詳細原因仍在調查中。

屯門斬人｜19歲傷者原是勝和人馬 早前過底新義安兼欠債致結怨

屯門今日（17日）中午發生傷人案，一名男子在屯門市廣場二期地下一便利店，遭兩名刀手襲擊受傷送院，刀手逞兇後逃去。據了解，19歲姓王男傷者原為黑社會「和勝和」人馬，早前「過底」另一黑幫「新義安」，加上有舊債未還清，懷疑因此遇襲。警方將案件交由屯門警區反黑組跟進。

山頂黑的｜開天價$380落山 台灣遊客無奈棄搭 網民教路直去警署

香港「黑的」問題禁之不絕，有台灣遊客在Threads發文，指昨（15日）晚7時許，在太平山頂一帶截乘的士落山時，司機開價380元，雖然還價後有30元「折扣」，惟事主仍被350元「巨額」車資嚇怕，無奈表示「聽完我還是坐纜車下山好了，只是要等半小時坐纜車‥‥‥」網民一面倒撻伐黑的所為，有人教路如常乘搭，如司機不按錶收費便「改目的地要到最近的警署下車」。

B女祈祈獲內地捐心 跨境運港花約2小時 醫管局盼互助機制恆常化

8個月大女嬰祈祈（Whitney）獲內地捐贈心臟，周日晚完成心臟移植手術，成為本港第二個跨境器官捐贈案例。醫管局下午召開記者會手術詳情，稱上周六接獲內地通知有合適的心臟，周日正式展開換心程序，由內地獲心至運抵港手術室，歷時約2小時18分鐘，較預先估計提早約一小時。局方未有透露捐贈者詳情，僅稱一般是因自身疾病致腦幹死亡。

醫管局期望兩地器官捐贈互助機制恆常化，亦減省過程中不必要的程序，「凡事都要多面睇，恒常化當然有恒常化好處，唔恒常化有時候就一啲個案，每次都要尋求中央支持。」

歌手詩琳疑患腦膜炎離世 專家：死亡率可達15% 初期病徵似感冒

20歲烏茲別克歌手詩琳‧阿卜杜拉耶娃（Shirin Abdullaeva）昨日（15日）去世，有內媒引述烏茲別克媒體報道稱，詩琳是因患上腦膜炎去世。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜指，許多腦膜炎個案均由細菌或病毒引致，如腦膜炎雙球菌等。感染腦膜炎雙球菌的患者，除了發燒、頭痛外，嚴重者甚至可因此死亡。他引述相關研究指，該疾病死亡率可達10%至15%。

韓國「最美童星」金賽綸自家中逝世 終年24歲

過去有韓國「最美童星」之稱的女星金賽綸（Kim Sae-ron）自家中過世，終年24歲。

習近平出席民營企業座談會 馬雲任正非王傳福雷軍等列席

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今日（17日）上午在京出席民營企業座談會。央視發布的影片顯示，阿里巴巴創始人馬雲、華為創始人任正非、比亞迪創始人王傳福、小米集團創始人雷軍等出席座談會。

消委會抽濕機｜4930元開利媲美7090元LG 2款裝過濾器抽濕效率跌

春天將至，天氣很快將會變回潮濕。消委會今日（17日）出版新一期《選擇》月刊，測試了市面上14款抽濕機，在不計算空氣淨化功能下，有三款獲4.5分，分別是標價4930元的開利、5180元的東芝及7090元的LG。另外，樣本中有八款具空氣淨化功能，當中有4款獲得最高的4分。不過，LG及三菱重工的抽濕機安裝空氣淨化的過濾器後，抽濕功能反而較差，每日抽濕量較無安裝時分別跌18.4%及30.1%。

消委會．BB護臀膏｜12款含香料防腐劑或加劇尿布疹 唯美達含6種

消委會於市面購入16款常見BB護臀膏，分析其成份。當中7成半，即12款含有香料、致敏物質、防腐劑等受關注成份，可能會引起過敏，或令尿布疹惡化，甚至是對神經系統產生不良反應。

當中，德國產的WELEDA baby 唯美達金盞花嬰幼兒護臀膏含有6種受關注成份，是所有樣本中最多。香港常見品牌Baby Sebamed施巴防衛便疹膏及QV嬰兒尿布疹護膚膏，亦含有防腐劑。消委會又批評大部分護臀膏沒有標示完整活性成份資料，促廠商改善標籤。