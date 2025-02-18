送貨員涉謀殺3歲女兒　生母指遭被告家暴　哽咽稱女兒「好乖」

撰文：陳蓉
出版：更新：

42歲送貨員涉搖晃近3歲女兒，致女兒腦出血致死，案件今（18日）在高等法院續審，控方傳召女童的母親梁小欣作供。梁形容被告脾氣暴躁，不講道理，常思疑她有外遇。此外，被告曾毆打梁，甚至自己懷有身孕時，也遭被告襲擊。兩人的關係不穩定，不時離離合合。惟梁認為「嫁雞隨雞」，加上仍喜歡對方，因此沒有離開被告。即使梁坐月時，遭被告淋腐蝕性液體，最終仍原諒被告，帶同女兒和被告同住。梁庭上憶述女兒時，指女兒開朗活潑，喜歡讀書及唱歌，更一度哽咽稱：「佢好乖」。

被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思(下稱雅思)。

雅思的母親梁小欣，今透過視像系統作供。她透露，自己於2006年和前夫結婚，惟她在婚後發現兩人性格不合，前夫其後更失蹤。於2016年，她結織被告，兩人迅即在賓館同居，其後因為懷孕搬到被告家中，並與其家人同住。因為她當時首次懷孕，被告擔心她不懂得處理，希望由其家人代為照顧。直至女兒雅思出生，她才在護士協助下與前夫離婚。

女童母親供稱 和被告的關係不穩定 長期分分合合

梁供稱，被告常思疑她有外遇，多次以此為由與她爭執，甚至關上房門打她「幾槌」。她因不想再與被告爭執，加上懷有身孕，遂搬到朋友家暫住，希望遠離被告。惟其後被告多次在其朋友家樓下等她，二人因此重修舊好。她形容被告脾氣暴躁，不講道理，當時與被告的關係不穩定，長期分分合合。惟她認為應「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」，加上當時「好鍾意佢」，所以沒有離開被告。

此外，梁承認曾經有吸毒的習慣，但因懷有雅思而戒掉毒癮。於2017年7月，她誔下雅思。在分娩後，她的下體有出血的問題，惟被告仍要求和她性交，她擔心傷口因此爆裂，遂搬到朋友家暫住，以避開被告，一度沒有探望女兒。 她其後再去醫院時，遇見被告。被告斥責她：「你捨得嚟探個女啦咩？」，之後更摔破她向朋友借用的手提電話。

梁憶述，自己在四、五天後，再次在醫院遇見被告，並跟他回到賓館，當晚被告曾問她：「係咪唔想同我一齊，如果唔想，天光之後就各行各路。」她反問被告是否想分開，兩人隨即沉默不語。至同日凌晨4時許，被告突然向她淋腐蝕性液體，令她全身有4.5%的範圍部分皮層燒傷，包括面部、背部等。她指留醫一個多月期間，只想自己儘快康復，沒有情緒，一度被醫生要求去見心理醫生。

送貨員涉謀殺3歲女兒　兩人獨處時女突腦出血　曾言要當狗咁樣教9個月男嬰家中亡　警員父曾用被蓋其頭108分鐘　虐兒罪成囚14月首3季虐兒個案按年增7%　警西九辦大型嘉年華宣揚禁毒和保護兒童防止虐待兒童會本年度接千宗舉報　虐兒個案七成懷疑施虐者是家人保護兒童會2025年起引入AI閉路電視　 偵測虐兒行為即發警號童樂居案33員工罪成　首7月800宗虐兒　警隊與律政司聯手加快處理

遭被告淋腐液 最終仍原諒被告

被告在淋腐液案被捕前，一直有探望梁。梁庭上指，當時自願不作供及不追究事件，更原諒了被告。控方問為何她會原諒被告，梁解釋因為當時已經誕下雅思，心裏覺得自己已跟隨被告，加上被告常覺得她有外遇，她希望值此表明自己很重視被告。此外，被告的母親曾經就此聯絡梁，梁當時初為人母，明白作為母親的難處，所以希望給予機會被告改過。在淋腐液案中，梁為被告撰寫求情信，亦有到庭支持他。

梁續指，因為被告在她懷孕時有家暴紀錄，加上淋腐液事件，社工為雅思申請兒童保護令，因此被告不能夠接觸雅思。梁承認，當時有刻意隱瞞社工及雅思的寄養家庭，讓被告接觸女兒。在2020年1月，被告開始與女兒同住，後來梁更與女兒搬到被告沙田的家中，與其家人同住。她形容，雅思開朗活潑，喜歡讀書及唱歌。被問到女兒是否乖巧，她在庭上一度哽咽稱：「佢好乖」。惟被告常常要求女兒多讀書及唱英文歌，有時雅思不願意，他便要女兒「罰企」及跪地主公。

因感到被告對女兒太苛刻，所以梁與女兒一度搬走，但她和被告仍保持聯絡。她稱，被告要求雅思不要哭，但她認為很難控制小朋友完全不哭鬧。被告後來再次與二人同住，大部分的家務均由梁負責，以她所知，被告當時無業。

案件明續。

案件編號：HCCC61/2024

法庭
謀殺
虐兒