送貨員涉謀殺3歲女兒　生母指遭被告家暴　哽咽稱女兒「好乖」

42歲送貨員涉搖晃近3歲女兒，致女兒腦出血致死，案件今（18日）在高等法院續審，控方傳召女童的母親梁小欣作供。梁形容被告脾氣暴躁，不講道理，常思疑她有外遇。此外，被告曾毆打梁，甚至自己懷有身孕時，也遭被告襲擊。兩人的關係不穩定，不時離離合合。惟梁認為「嫁雞隨雞」，加上仍喜歡對方，因此沒有離開被告。即使梁坐月時，遭被告淋腐蝕性液體，最終仍原諒被告，帶同女兒和被告同住。梁庭上憶述女兒時，指女兒開朗活潑，喜歡讀書及唱歌，更一度哽咽稱：「佢好乖」。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思(下稱雅思)。

雅思的母親梁小欣，今透過視像系統作供。她透露，自己於2006年和前夫結婚，惟她在婚後發現兩人性格不合，前夫其後更失蹤。於2016年，她結織被告，兩人迅即在賓館同居，其後因為懷孕搬到被告家中，並與其家人同住。因為她當時首次懷孕，被告擔心她不懂得處理，希望由其家人代為照顧。直至女兒雅思出生，她才在護士協助下與前夫離婚。

女童母親供稱 和被告的關係不穩定 長期分分合合

梁供稱，被告常思疑她有外遇，多次以此為由與她爭執，甚至關上房門打她「幾槌」。她因不想再與被告爭執，加上懷有身孕，遂搬到朋友家暫住，希望遠離被告。惟其後被告多次在其朋友家樓下等她，二人因此重修舊好。她形容被告脾氣暴躁，不講道理，當時與被告的關係不穩定，長期分分合合。惟她認為應「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」，加上當時「好鍾意佢」，所以沒有離開被告。

此外，梁承認曾經有吸毒的習慣，但因懷有雅思而戒掉毒癮。於2017年7月，她誔下雅思。在分娩後，她的下體有出血的問題，惟被告仍要求和她性交，她擔心傷口因此爆裂，遂搬到朋友家暫住，以避開被告，一度沒有探望女兒。 她其後再去醫院時，遇見被告。被告斥責她：「你捨得嚟探個女啦咩？」，之後更摔破她向朋友借用的手提電話。

梁憶述，自己在四、五天後，再次在醫院遇見被告，並跟他回到賓館，當晚被告曾問她：「係咪唔想同我一齊，如果唔想，天光之後就各行各路。」她反問被告是否想分開，兩人隨即沉默不語。至同日凌晨4時許，被告突然向她淋腐蝕性液體，令她全身有4.5%的範圍部分皮層燒傷，包括面部、背部等。她指留醫一個多月期間，只想自己儘快康復，沒有情緒，一度被醫生要求去見心理醫生。

遭被告淋腐液 最終仍原諒被告

被告在淋腐液案被捕前，一直有探望梁。梁庭上指，當時自願不作供及不追究事件，更原諒了被告。控方問為何她會原諒被告，梁解釋因為當時已經誕下雅思，心裏覺得自己已跟隨被告，加上被告常覺得她有外遇，她希望值此表明自己很重視被告。此外，被告的母親曾經就此聯絡梁，梁當時初為人母，明白作為母親的難處，所以希望給予機會被告改過。在淋腐液案中，梁為被告撰寫求情信，亦有到庭支持他。

梁續指，因為被告在她懷孕時有家暴紀錄，加上淋腐液事件，社工為雅思申請兒童保護令，因此被告不能夠接觸雅思。梁承認，當時有刻意隱瞞社工及雅思的寄養家庭，讓被告接觸女兒。在2020年1月，被告開始與女兒同住，後來梁更與女兒搬到被告沙田的家中，與其家人同住。她形容，雅思開朗活潑，喜歡讀書及唱歌。被問到女兒是否乖巧，她在庭上一度哽咽稱：「佢好乖」。惟被告常常要求女兒多讀書及唱英文歌，有時雅思不願意，他便要女兒「罰企」及跪地主公。

因感到被告對女兒太苛刻，所以梁與女兒一度搬走，但她和被告仍保持聯絡。她稱，被告要求雅思不要哭，但她認為很難控制小朋友完全不哭鬧。被告後來再次與二人同住，大部分的家務均由梁負責，以她所知，被告當時無業。

案件明續。

案件編號：HCCC61/2024