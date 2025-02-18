黎智英接受盤問｜否認蘋果報道歌頌屠龍　黎稱反對「全民勇武」

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（18日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第四十二天自辯。他庭上講及對示威者使用暴力的取態，並指勇武派應有領袖團隊 ，團隊會訂立原則和底線，在此情況下示威者便不會越過界線。惟控方質疑，《蘋果日報》的報道中，曾形容「屠龍隊」是「真正走在最前線，無畏無懼的示威者」。黎庭上否認文章是歌頌「屠龍」的行為，亦非主張他人成為「無畏無懼的示威者」。他亦強調，自己反對「全民勇武」



控方今盤問黎智英時，問及控制示威者暴力的問題。黎於2019年7月到美國時，和保衛民主基金會進行訪談。訪談期間，黎講及示威者7.1衝擊立法會事件，形容他們的暴力行為是「象徵式姿態」，而不是「有意圖作出破壞」。黎庭上解釋，示威者的確有大樓內在牆上噴字等，但大樓內亦有很多物品完整無缺，因為指示威者的行為屬「象徵式姿態」，向政府抗議。控方指，黎在訪談的說法是要淡化示威者的暴力行為，避免失去國際支持。黎庭上否認，強調訪談中只是道出事實。

黎庭上否認和保衛民主基金會進行訪談中，淡化7.1衝擊立法會示威者的暴力行為。(資料圖片)

黎承認想他人同情 衝擊立法會的示威者

控方繼而問，什麼是「象徵式姿態」，黎回應指示威者的確是有破壞物品，如塗污立會前主席的照片，但他們是想向政府作出抗議。黎認為當時示威者的行為暴力，但不屬極端暴力。他又指，不支持該些行為，但承認想他人同情該些示威者。

控方展示《蘋果日報》的報道〈和變勇 「是政權，逼我進化」〉，並問《蘋果》是否支持「政權逼我進化」此看法，黎庭上否認，指《蘋果》作出報道，但不等於支持。此外，該版面的設計中，報道上方有「官逼民反」四字，黎庭上同意此是《蘋果》的看法。控方問黎是否同意此看法，他則回應未有考慮過此事。

黎智英自辯

認為勇武派應有領袖團隊 團隊會訂立原則和底線 示威者便不會越過界線

至於另一篇《蘋果》報道〈屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武三罷〉，黎庭上稱自己支持「三罷」，但不同意全民勇武。就文中的圖片說明稱「8月初屠龍隊才成軍，是真正走在最前線，無畏無懼的示威者」。黎庭上指，雖然《蘋果》以此描述屠龍，但並非主張他人成為「無畏無懼的示威者」。他亦否認控方所指，文章是歌頌「屠龍」的行為。

控方繼而問及黎撰寫的文章〈我們堅持下去，才有希望〉，內文提及勇武派應組織領袖團隊，有了領袖團隊便有了原則和勇武的底線。控方質疑，文中的說法是要勇武派維持某程度的暴力，黎則指文中沒有這樣說，並解釋勇武派有了領袖團隊，團隊會訂立原則和底線，而示威者便不會越過界線。

控方其後指，黎是意圖透過文章煽惑他人使用暴力，他回應指不知道為何控方可以這樣解讀其文章，又指控方的說法無中生有。控方便指，他們一方是否無中生有，不是審訊的議題，而黎直接回答是或不是，可節省時間，黎即回應：「我認為你(控方)也不要無中生有，浪費時間」。法官李運騰著黎不要爭拗，回答是或不是便可。控方其後指，黎是否煽惑他人對中港政府不滿，黎否認。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022