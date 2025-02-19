黎智英接受盤問｜撰文未明言讉責示威者破壞行為　黎重申反對暴力

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（19日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第43天自辯。控方引用黎撰寫的文章作盤問，指黎曾提及黑衣人「裝修」滙豐銀行，但未有譴責示威者的暴力行為。黎智英同意他在文中沒有直接譴責，但已表達他對暴力行為的負面看法。黎強調他一直反對暴力，又指暴力行為令反修例運動失去道德高地。此外，控方質疑黎在該文中，指控警員喬裝成黑衣人進行破壞。是藉此散播對警員的憎恨，黎否認。



黎智英認文章有些內容是他憑經驗作出推測。

勇武派只是對前線示威者的稱呼

黎智英今作供時，繼續講及勇武派。他表示和平的示威者不使用暴力，同時不是勇武派都使用暴力。他指，勇武派只是對前線示威者的稱呼。

光時是後期才被指屬違法

控方問及黎撰寫的文章〈2020年和勇繼續一起撐下去〉，文中講及他參加該年年初的遊行，亦提及「光時」口號，控方問黎，當時是否同意該口號，黎指未有考慮此事，當時示威者都叫喊這口號，沒有人認為「光時」有不妥，至後期政府才指「光時」違法。控方問，在《國安法》生效後，黎有否認同該口號，黎稱沒有，因他知道此屬違法。

曾撰文稱：我們的勇武手足

控方續指，文中提及「我們的勇武手足」，質疑黎把他和勇武派聯繫起來。黎解釋，勇武派是反修例運動的一分子，因此從整個運動的角度，以此稱呼他們。法官李運騰問，黎是否想和平示威者和勇武派團結，黎同意，指當時有共識，和平示威者不會和勇武派「割蓆」。

黎智英指勇武派只是對前線示威者的稱呼。（資料圖片／羅國輝攝）

黎撰文曾質疑警員喬裝示威者

控方續指黎在文中指：「我們不知道裝修滙豐銀行的黑衣人是否我們的勇武手足，但是打爆中國人壽店舖玻璃的兩位黑衣人甚有可疑，現場目擊者質疑破壞者是喬裝警員...若這推斷屬實，警方目的就是要製造暴亂」。黎否認警員喬裝以進行破壞的說法屬猜測，他是轉述當時其他人提出的懷疑。控方指，黎指控警員喬裝成示威者，進行破壞，藉此散播對警員的憎恨，黎否認，又指他不確定此事，因此文中有「若果」的字眼。

強調反對暴力

控方指，黎在文中沒有譴責示威者的暴力行為，黎同意未有直接讉責，但指文中亦質疑「裝修」滙豐銀行的黑衣人，是否真正示威者，表達其負面看法，認為屬間接讉責。控方又指，黎在2019年至2020年間，也沒有譴責示威者的暴力行為，黎稱不記得，但強調他一直反對使用暴力，而暴力行為會令運動失去道德高地，從而失去國際社會的支持。

認為香港的愛國教育是洗腦工程

文中續稱：「教育是我們今後抗爭重要的戰場.....這種逆權運動正促使中共加強對學生換頭洗腦……」控方問，其說法有何基礎，黎解釋因反修例運動，香港開始愛國教育，他認為是洗腦過程。他續指，愛國是高尚，但應是出於自願。同時，國家服務人民。若透過教育強迫他人愛國，並把國家置於人民之上，便是錯誤。

根據內地經驗作出推測

黎承認中共要在港進行洗腦是其推測，但其推測是有證據。就內文稱：「中共的換頭洗腦教育灌輸的是階級鬥爭的仇恨和邪惡……」黎稱是根據他在內地的經驗，作出推測，他希望讀者會警愓。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要