今日新聞8分鐘｜旺角兩男大戰扭扯倒地｜內地牙科「福斯曼」執笠

的士亂局｜業界取消3.5罷駛向市民道歉 黃羽庭：個波交返畀政府

交諮會轄下工作小組今日（19日）分別與的士業及網約車平台會面，有的士業團隊早前指若今日會面政府未能正面回應業界要求，將考慮在3月5日罷駛，為期不少於5日。

被視為罷駛事件發起人的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭在會後表示，稱特首李家超親自下令會打擊白牌車，應接受特首言論，故正式代表香港的士同業大會宣佈，即時停止會議紀錄上的罷駛行動，「向廣大市民、因文件流出而感不安嘅，講聲唔好意思、sorry。」至於以後會否再有罷駛行動，他指特首是香港最高領導人，「如果特首都冇阻礙力、下屬唔執法嘅，我哋都冇嘢好講。」

中環馬路淡水管爆裂 黃泥水湧出 車輛涉水而行

中環發生爆水管事故。昨晚（18日）11時許，干諾道中近租庇利街、恒生銀行總行對開行車路左二線爆水管，大量黃泥水湧出，途經司機見狀報警。

23歲男子用「偽基站」發送過萬條假「#」SMS 涉串謀詐諞被捕

警方等部門接獲28名巿民報案或查詢，表示收到包括偽冒支付寶、易通行及順豐速遞等機構的「#」號短訊，其中一人信以為真，點擊連結，結果被騙去信用卡資料，損失$22,000。警方經調查後，前日（17日）拘捕一名23歲送貨工人，他涉嫌利用非法無線電干擾器（俗稱偽基站），發送帶「#」號的詐騙電話短訊。

今次是自2023年實施「短訊發送人登記制」後，首次有人涉嫌利用非法無線電干擾器（俗稱偽基站），發送帶「#」號的詐騙電話短訊被捕。

《哪吒2》遲上映因有人「傾唔掂數｣ 電檢審批特事特辦｜政圈風聲

一套《哪吒之魔童鬧海》電影在香港首映，官媒形容要出動到「中聯辦和港府大力協調」才能成功上畫，實屬罕見，畢竟這套電影在內地熱潮席捲全城，按往績應該迫爆戲院，究竟要協調甚麼呢？有知情人士向《香港01》透露，正正是這套電影太受歡迎，四間發行商都想爭獨家擁有，惟各方都「傾唔掂數」，最後出動內地有關單位一槌定音，由四間聯手發行，以致遲交香港電檢處審批。

再者，一般而言電檢審查不多於28天，據聞電影近日才送檢，所謂「協調」就是特事特辦一兩天內批准上映。有電影業人士笑言：「如果平時審查都快到咁，就拍晒手掌。」京官近期強調要「破局」，看來香港又有一個局要破。

有片｜旺角兩男大戰扭扯倒地 的士司機甩鞋甩眼鏡受傷：佢𦧲口水

旺角發生打架案。今晚（18日）8時許，一名的士司機與另一男途人，在豉油街街頭動武拉扯，雙方扭作一團，跌坐地上。的士司機眼鏡和波鞋飛脫，受傷送往廣華醫院；另一名涉案男子，則在警員趕抵前已離開現場。

《香港01》尋獲涉事的士司機了解，他指當時一對情侶「衝出馬路」，他響咹警告後，男方即大力拍打其車頭，他阻止時有人發難動粗兼「放飛劍」，怒斥對方：「咁幼稚，𦧲口水！」

連鎖牙科福斯曼執笠 深圳店多名港人箍牙中招 9歲囡求助港牙醫

內地知名連鎖牙科診所「福斯曼」（Four Smile）近日出現資金鏈斷裂問題，全國所有門店倒閉。近年港人北上整牙成風，福斯曼位於福田的門店也有不少港人光顧，據《香港01》了解，有多名港人成為苦主，涉款最高的個案達3.6萬元（人民幣，下同），主要涉及箍牙服務，現在不僅面臨追討欠款的難題，而且要轉診也不容易。

荃灣街市55檔空置招租創新高 街舖與內地超市夾擊 檔主︰點鬥？

食環署近日公布為轄下45個公眾街市共577個攤檔進行公開競投，以荃灣街市共有多達55個空置攤檔招租成近年新高，惹人關注。荃灣街市人流甚少，特別是上層甚為冷清，有檔主指受到附近街舖菜檔及內地廉價生鮮超市雙重夾擊，影響生意大減，苦笑嘆道：「點鬥？」

另有檔主稱，現時公眾街市出租為三年的固定租期，租約亦訂明沒有續租權，檔主只可租用3年，然後便需「交吉」，令有意租用的人卻步，漸漸陷入「少舖少人，少人少舖」的惡性循環，他最擔心或會導致空置率高而「殺街市」。

民主黨主席羅健熙回應解散：過去有討論 明天中委會商討前路

創黨逾三十年的民主黨，近日傳出醞釀解散的消息。民主黨今天（19日）舉行記者會介紹預算案建議，主席羅健熙被問到是否解散時，他未有正面回應，只是說過去黨內有相關討論，明天中委會會開會商討前路。他說大家都很關心民主黨的「呢個問題」，現階段沒有很多新資料可以提供，中委會做好民主黨的工作。