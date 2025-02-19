送貨員涉殺3歲女　母得悉女兒昏倒著報警　被告叫她買埋個早餐

送貨員涉虐待3歲女兒致死案，今午（19日）於高等法院續審，死者母親繼續作供，提到案發當天發生的事。她指被告在事發前已曾多次搖晃女兒，令女兒腋下出現瘀傷，她了解被告性格，若帶女兒看醫生，會被認為她想揭發其虐兒情況，故她不敢帶女兒看醫生，只為她的瘀處塗藥膏。事發當日，被告要她下樓去麥當勞買早餐，她致電問被告要那一款早餐時，被告稱女兒在床摔下暈倒，她叫被告報警，被告卻叫她：「你買埋個早餐先好返嚟。」



被告劉佳坪（42歲）被控一項謀殺罪，指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。

事主母親梁小欣稱外出後得悉女兒昏倒，被告劉佳坪卻叫她：你買埋個早餐至返嚟。（資料圖片/朱棨新攝）

多次搖晃女兒至腋下瘀傷

死者母親梁小欣供稱，被告曾經8到10次搖晃女兒雅思，包括「叉」住她的腋下及捉住手臂搖晃，造成腋下瘀傷及留下手指印，瘀傷大多要5天才會散去。主控問及，大概有多少次有造成瘀傷傷勢，梁稱無法肯定：「因為佢係連續，嗰排一直都有，好似搽極（去瘀膏）都搽唔完。」

若帶女看醫生會遭被告懷疑

梁又稱，被告不想讓家人看到雅思的傷勢，故不會把她帶回家，據她對被告的了解，若她帶雅思去看醫生就只會發生爭執，被告必然會認為她想揭發他傷害女兒，因此她並沒有帶雅思就診，只為她塗藥膏。

叫被告報警 被告反提買早餐

梁憶述事發當日，雅思早上起床時仍對著二人說：「good morning爸爸媽媽。」然後被告稱想吃快餐店早餐，叫梁到樓下去買外賣。梁稱當日快餐店推出新款早餐，因此她致電問被告要吃甚麼，被告卻告訴她雅思在床摔下暈倒，梁即要求視像通話，以查看雅思的情況。梁稱當時見雅思眼睛半開合，昏迷狀態，呼吸有困難，她要求被告立即報警，被告卻叫她：「你買埋個早餐先好返嚟。」而她最後亦有買早餐回家。

庭上播放當日被告報警的錄音，據二人事發時的形容，雅思的手腳抽搐僵硬，舌頭頂住口腔。梁稱，雅思全程沒有清醒。

案件編號：HCCC61/2024