15及11歲兄弟涉姦小學表妹　事主稱遭細表哥侵犯時　曾怒罵他全家

兩名分別15及11歲的同母異父兄弟，涉嫌先後強姦住在隔壁，仍在讀小學的表妹。兩兄弟否認強姦，案件今(19日)在高等法院開審。庭上播放女事主的錄影口供，她稱小四至小五時，遭大表哥帶她到廁所迫她口交，並至有人敲門至停止。大表哥在第二次帶到廁所口交時，她曾咬其下體。另外，細表哥也曾爬到她床上欲強姦她，她極力反抗，並怒罵細表哥全家及稱：「搞我就閹咗佢。」



兩被告均否認強姦

兩名被告為案發時逾15歲CKY(下稱：大表哥)，及案發時11歲的LYN(下稱：細表哥)。大表哥已承認1項非禮及2項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，惟陪審團需就案情作出特別裁決。就兩人面對的強姦罪，他們承認交替的非禮罪，但否認強姦罪受審。事發於2017年至2021年。本案由法官游德康審理，設4男3女陪審團。

兩名被告CKY及LYN否認強姦小學表妹，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

兩被告是同母異父兄弟

控方開案陳詞指，女童X於2008年11月在內地出生，她於2013年持單程證來港與父親同住，X的大表哥CKY住在她隔壁。事件發生的4年期，X介乎9至13歲。兩名被告是同母異父兄弟，案發時分別逾15歲及11歲。

X曾告知朋友但遭姑姐刪除記錄

就2項強姦罪，控方指X當時就讀小六時，有天她到大表哥家中取物品，大表哥開門給她，未幾從後撲倒X，脫下她的褲子和內褲，並強行與X性交，X不斷掙扎，當六姑丈敲門時，大表哥即穿上褲子。X事後透過訊息告知朋友她遭大表哥強姦，姑姐發現後刪除該些紀錄，大表哥自此被禁去X的住所。

細表哥暫居X家時涉強姦X

控方續指，X就讀小六時另曾遭細表哥強姦，當時細表哥在X的家中暫居數天。當時X父在房間睡覺，細表哥進入X的房間並爬上她的上格床，細表哥在沒有戴安全套下強行與X性交。X感到疼痛踢開細表哥，並衝入廁所，見到下體流血。細表哥事後向X道歉，表示不會再那樣做，X沒理會。

X稱，她認為家人不會相信或支持她，故從未向家人透露。直至2023年復活節，X才向母親透露遭大表哥強姦及侵犯。

大表哥指X自願口交

兩兄弟在2023年4月被捕，大表哥在警誡下稱：「我冇強姦佢，淨係摸摸摷摷啫。」他在錄影會面表示，X曾數次自願為他口交。就強姦指控，大表哥稱X突然摸他的胸和下體，他遂摸X的胸部和私處。他在X同意下沒有戴安全套嘗試和她性交，但稱X的身體狀況而未成事，他指X過程中沒有反抗。

細表哥稱出於好奇不知對錯

細表哥警誡下否認「搞過」X，但其後在錄影會面承認，他在X睡覺時，曾爬上她的睡床，並與X性交，郁動了2至3下。細表哥在X醒來後即離開，並有向X道歉。細表哥表示出於好奇才這樣做，不知道不對。

X稱再被迫口交時曾咬大表哥下體

控方播放X的錄影會面片段，X稱在她小四及小五時，大表哥曾兩度迫她口交。其中一次她跪在廁所地板，大表哥強行塞下體入她的口中，並扯住她的頭髮，直至有人敲門才停止。另一次事發時，X與大表哥及細表哥在家玩躲貓貓，期間大表哥帶她廁所，關門和關燈後，再要她口交，她曾咬大表哥的下體。

遭細表哥侵犯時曾罵他全家

X指細表哥也曾嘗試強行與她性交，她掙扎良久，感覺細表哥「入咗少少」，X怒罵細表哥全家，並說：「搞我就閹咗佢。」

案件編號：HCCC 439/2023