「兩代情」徵文比賽　羅淑佩：對公屋有回憶　是成長重要部分

「香港賽馬會社區資助計劃：美荷樓香港精神學習計劃」第十屆「兩代情」徵文比賽今（19 日）舉行頒獎典禮。文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，她自小在公屋長大，對此有許多回憶，並認為公屋是她成長中重要一部分，讓她難以脫離以前房屋署署長的身份。



羅淑佩致辭時指，她曾任房屋局常任秘書長兼房屋署署長，亦在公屋長大，認為公屋是成長的重要部分，讓她難以脫離以前房屋署署長的身份。她憶述自己的童年，指不少公屋常備麻雀台，用來打麻雀、吃飯甚至做功課，「今日大家會認為居住環境唔好嘅地方就是所謂劏房，我地宜家有簡樸房，希望可以解決呢個問題。」

羅淑佩又表示，舊時公共屋邨具有守望相助的人情味，例如鄰居之間會互相照顧彼此的孩童，望香港重拾這份遠親不如近鄰的關係。她表示，閲讀完今次徵文比賽的得獎作品後，亦感受到「兩代情」及鄰里守望相助的精神。

今屆「兩代情」徵文比賽共吸引327間中小學熱烈參與，累計收到逾12,100篇作品，兩項數字均刷新歷年紀錄。