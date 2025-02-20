啟德體育園3.1開幕沒直播　羅淑佩：希望以最佳角度一氣呵成呈現

斥資319億元、興建六年的啟德體育園3月1日開幕，不過當日6時半開始的開幕儀式暫沒直播安排，四間電視到9時半才播放錄影片段。政府解釋是要「配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要」。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今午（20日）將於政府總部就啟德體育園開幕典禮及門票安排會見傳媒，有關沒有直播的安排，羅淑佩指，當局希望為市民提供緊湊、鏡頭角度最佳的版本，因此與製作團隊商議後，決定當晚9時半在四大免費電視台進行聯播。



羅淑佩強調，啟德體育園設備先進齊全，在直播技術上無問題，但製作團隊希望透過節目，展示主場館美麗、宏偉的一面，及將表演以最好的方式向觀眾呈現，因此決定用轉播的方式，播放節目經剪輯的版本，又稱轉播是常見的方式。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩被記者追問為何沒直播安排，她表示會稍後公布。(梁鵬威攝)

羅淑佩表示， 開幕儀式會有香港及國家隊現役及退役精英運動員參與，包括香港女子擊劍運動員、奧運金牌得主江旻憓、羽毛球混雙「鄧謝配」、乒乓球杜凱琹、朱成竹，國家隊運動員包括樊振東、林丹等。

至於演出單位，本地方面有甄子丹、林子祥，葉蒨文、容祖兒、Gin Lee、葉麗儀、MC 張天賦、朱玲玲。而內地代表包括李宇春，張傑等。

啟德體育園將於3月1日傍晚六時半舉行開幕儀式。（資料圖片／梁鵬威攝）

▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



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陳志雲不解為何啟德體育園開幕儀式不作直播。（資料圖片／葉志明攝）

何敬康：延播數小時 喜悅感打折

立法會議員何敬康認為啟德體育園開幕是一大喜事和盛事，理應讓全港七百多萬市民，與在場的五萬人一同見證和參與。他又認為現今網絡資訊發達，延播典禮數小時，不少市民已經從網上得悉開幕節目的場面和流程，觀看錄播片段時的喜悅感和新鮮感打了折扣。他希望政府想辦法，克服問題，達致「啟德歡樂直播傳萬家」。