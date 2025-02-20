懲教署推Made-in-prison「徵品」　可客制化路牌　冀助在囚者更生

撰文：林子慰
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「這隻熊貓不是女生製作的，是由在囚男士設計及製作的，我們還借了熊貓經濟的綽頭。」懲教署監督古偉農拿起熊貓公仔展示，其身後的作品牆滿是精美工藝品。古偉農續説牆上所有工藝品皆由在囚人士製造，有些作品甚至可以客制化，可在網上平台購買，期望加強在囚人士就業能力，幫助他們更生。

懲教署監督古偉農稱：「這隻熊貓不是女生製作的，是由在囚男士設計及製作的！我們還借了熊貓經濟的綽頭。」（林子慰攝）
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懲教署體育會1月23推出徵心製造（Made-in-prison）網上平台，出售在囚人士於院所工場設計及製作的產品，以及於興趣班製成的工藝品，期望加強在囚者就業能力之餘，亦為他們提供回饋社會的機會。

產品有7個分類，包括懲教專區、香港情懷、環保再造、生活日用、迷你工業、徵雕細琢、節日限定。古偉農笑稱他們除了新春特製禮品，更有情人節、婦女節等特別製品。

以食環署橙色街道垃圾桶為藍本的產品。（林子慰攝）

有家長稱購迷你食環署經典橙色垃圾桶後子女整潔意識升

其中最吸睛的要數玻璃纖維垃圾桶及紙巾桶，除了大小外，與食環署橙色街道垃圾桶別無二致。懲教署監督（工業組）古偉農分享，有家長購買紙巾桶後十分滿意，因爲子女在家中不再亂丟垃圾，而是丟進桶内，較之前更有保持整潔的意識。

不過，如此吸引的仿真紙巾桶卻僅在暢銷榜第二位，古偉農表示暢銷首名是實木入榫凳，第三則是可客制的街名牌。除了木凳外，有不少需要傳統技藝的產品，其中雙面繡屏風更是由男木工及女繡花的方法共同製成。

由在囚人士親手設計及製作的產品。（林子慰攝）

在囚人士透過工藝品尋夢想

更有在囚者在學習及製作工藝品產品的過程中，找到自己的夢想，珠寶設計師。該名人士本身具備編寫電腦程式等的技能，進入院所後學習Photoshop及3D設計等軟件，重新發掘了科技及設計癮，決心日後成爲3D首飾設計員。

總懲教主任（工業組）湯永明表示，現時共有12個懲教院所生產相關禮品，每位參與在囚者每日工作6至10小時不等，按照過往學歷及犯罪經驗等分工，技巧愈純熟者將按六級機制升職及加薪。除了基本的裝嵌及設計外，在囚者亦會接觸庫存管理等工作，以便日後更易尋找工作。

湯永明指出，白沙灣懲教所現時有木工場及創意產品設計工場等，其中創意產品設計工場主打3D打印技術，每日約有6人工作。他更分享，現時工作室正研發狗糞收集箱模樣的萬字夾收納盒，已製作了兩款不同的尺寸，正研究那款更適合推出市場。

在囚人士製作的熊貓小蛋糕。（林子慰攝）
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