今日新聞8分鐘｜觀塘地盤工人拎金屬板MMA｜北角校巴車禍擱置聆訊

深水埗汝州街大廈天台起火 消防升雲梯灌救 1 女住客不適

今日（20日）上午7時55分，警方接報深水埗汝州街257號彩蘭樓的天台冒煙起火。消防員到場升雲梯灌救，其間一名隔鄰大廈的女住客不適，步上救護車接受治理。火警於半小時後救熄，原因仍在調查中。

白牌車｜警放蛇喬裝乘客打擊非法截客取酬 截8司機扣查3車檢驗

警方今日（19日）在全港，進行打擊「白牌車」執法行動。警員喬裝成乘客，截獲8輛涉嫌非法載客取酬的私家車，涉及6男2女、年齡介乎36至63歲的司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」，並扣查其中3輛私家車作進一步檢驗。不過，警方未有正面回應涉案8名司機有否被捕，只表示案件仍在調查中。

打擊白牌車｜周國強對的士罷駛取消感開心 期望市民諒解業界之苦

的士業界不滿政府打擊白牌車不力，有的士團隊早前稱考慮3月5日起罷駛不少於5日，而交諮會轄下工作小組周四（19日）分別與的士業及網約車平台會面後，宣布即時停止罷駛行動。的士車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強今日（20日）在電台節目中，就事件對市民致歉，稱長達5日的罷駛行動確實不太理想，「我自己都覺得誇張」，不論對乘客或業界都會帶來傷害。「臨尾能夠停止甚至唔做，我都相當開心。」

北角5死車禍｜保姆車司機罰2千後被控危駕 官指二次檢控終止聆訊

北角熙和街2018年保姆車溜後致5死2傷意外，涉事司機初時只被控沒有固定汽車制動器材離開車輛，他認罪被罰款2000元。惟控方4年後在事件進行死因研訊途中，突叫停並再檢控涉事司機，之後再控告司機危駕等罪名。涉事司機認為屬一案兩審，早前在區域法院申請永久終止聆訊，法官謝沈智慧今(19日)下裁決，認為控方違反免受雙重損害原則，下令永久擱置案件。法官又指控方混淆法律原則，引用不適用案例，認為有誤導法庭之嫌，會考慮投訴，同時亦批准辯方可獲訟費。

MMA有片｜金毛紋身漢馬路大戰頭盔男 節節敗退遭逼埋車身落下風

香港街頭又有MMA睇！今日（19日）網上流傳一條影片，一名手臂有紋身的黑衣漢在馬路與一名非華裔頭盔男不理安危，在馬路上肉搏，引來路人駐足觀看。其間紋身漢一度被「逼到埋牆角」，二人拳來拳往。有人充當旁述，生動描述「打交喇！打交喇X，打起身喇，打起身喇！」事件驚動救護員和警員到場處理，但片中未有交代事發時間和地點。

地盤MMA．有片｜觀塘地盤混戰 工人持金屬板施襲 箍頸推撞互毆

社交平台今日（20日）流傳兩段片段，拍攝到觀塘綜合發展項目地盤有多名工人初則口角，繼而動武，有人更用金屬板從後施襲，亦有人箍頸扯低工人，場面非常混亂。多名管工和工友見狀連忙上前制止和勸交。其後氣氛稍為緩和，但雙方繼續理論。上載者形容工人互罵打鬥發出噪音：「沒有更嘈，只有最嘈。」有網民亦指地盤樓面經常發生打鬥，並指要報警處理。

體育園開幕何解沒直播？羅淑佩：希望讓市民最佳角度一氣呵成觀賞

斥資319億元、興建六年的啟德體育園3月1日開幕，不過當日6時半開始的開幕儀式暫沒直播安排，四間電視到9時半才播放錄影片段。政府解釋是要「配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要」。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今午（20日）將於政府總部就啟德體育園開幕典禮及門票安排會見傳媒，有關沒有直播的安排，羅淑佩指，當局希望為市民提供緊湊、鏡頭角度最佳的版本，因此與製作團隊商議後，決定當晚9時半在四大免費電視台進行聯播。

香港櫻花．多圖｜ 機場櫻花園即日開放至3月中 逾100棵櫻花爭艷

位於赤鱲角機場島的「櫻花海岸」今日（19日）首日開放，有約30棵櫻花樹。若加上旁邊的舊櫻花園，合共會有超過100棵。機管局運行執行總監姚兆聰指，考慮到櫻花密度，有信心機場島的櫻花是全港最靚。

日本福岡警方逮捕2中國人 被控非法向香港出口和牛

日本福岡縣警方周四（20日）公布，他們以涉嫌違反《關稅法》和《家畜傳染病預防法》為由，拘捕福岡市早良區的貿易公司董事孫永超、王恩念及其女桐山葉名，原因是這些人假裝把約30噸和牛肉出口至柬埔寨，實際卻在未接受必要檢查和取得相關證明的情況下出口至香港。

01連線｜內地客呻滯留南極 港客：天氣多變早預咗，唔明點解投訴

近期，內媒報道「數百名遊客受困南極，有團體滯留2天多花20萬」，消息引述內地遊客說法稱，2月5日乘坐「銀海奮進號」和「麥哲倫探索號」郵輪的所有遊客都因為南極天氣惡劣，抵達南極後無法搭乘返回智利的航班，被迫滯留，影響後續行程。

《香港01》記者訪問2月11日到17日到南極旅遊的港人Bianca，她解釋南極旅遊充滿不確定性，這是在報名南極團的Day One就知道的，「所有行程都要根據當天的天氣狀況而定，出發前就已經預咗，人哋都係想保障你生命安全才延遲，完全不明白（為何投訴），因為真係一早講明， 我唔覺會有人feel annoyed。」

Gen Z情人節觀塘海濱聚會 區議員現場感受：年輕人只需自由空間

觀塘海濱近來愈多年輕人聚集，惟因早前除夕夜網上傳聞，被形容為「Gen Z蘭桂坊」。2月14日情人節一夜，觀濱聚集了不少Gen Z在海邊席地而坐，但未見亂象。有中學生沒相約下一起享受音樂、彈結他，亦有人玩桌上遊戲，他們大多只是聊天吃喝，而除了三五成群的青年人，也不乏情侶、跑者和家庭的身影。

觀塘區議員梁思韻認為，年輕人其實只是需要多些自由空間，「做自己鍾意嘅事」，樂見觀濱成為年輕人的聚腳點，希望市民不要將觀濱污名化。