送貨員涉殺3歲親女　女友覺被告用盡方法令女兒聽話　像對她一樣

送貨員疑虐待致3歲女兒死亡，案件今（20日）於高等法院續審。被告女友繼續以視像形式作供，她指被告不懲罰女兒雅思時，雅思曾愛與被告相處的。惟後來雅思開始害怕被告，有時見到被告的眼神，便會無故地哭。女友稱，覺得被告想如制服她那樣制服雅思，會用盡一切方法令雅思聽話。控方又讀出雅思母親與被告的通訊紀錄，被告曾說：「小朋友係同狗仔一樣咁教。」



被告劉佳坪（42歲）被控一項謀殺罪，指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思(3歲)。

被告劉佳坪的女友梁小欣(圖)稱，覺得被告想用盡方法控制女兒，就像對她一樣，只是換了對象。（朱棨新攝）

雅思曾在影片說掛住爸爸

被告女友梁小欣(下稱：梁)供稱，被告曾因不滿雅思哭鬧，把她送回深水埗與梁居住，其後梁為雅思拍攝了一段片段發送給被告。庭上播放該片段，梁問雅思：「係咪掛住爸爸？」雅思回答：「係呀！」

指被告想用盡方法制服女兒

梁覺得被告只想著要如何制服雅思，因此用盡各種方法要女兒聽話，就如以前想制服她一樣，如她不服從就用家暴，把她困住，破壞她的東西等的方法來馴服她，只是現在對象變成了雅思。

被告曾在訊息指小朋友是像狗般教

控方續問關於二人的通訊紀錄，被告曾以語音稱，懲罰要即時才有效，否則雅思不知道是因何時被罰，又說：「小朋友係同狗仔一樣咁教。」梁解釋，當日雅思因為發脾氣，故意在床上小便，她因此對被告稱已懲罰雅思跪地20分鐘，更向被告稱：「(雅思)跪到膝頭都紅晒。」但梁稱她實際上只罰了雅思2分鐘，她這樣說是為了讓被告覺得她已按其方式作出管教。被告其後再以訊息回覆：「打到你飛天呀！痾尿！」

雅思也曾喜歡與被告相處

對於雅思與被告的關係，梁稱，雅思與被告互稱「豬爸爸」及「豬女」。在被告懲罰雅思後，她形容雅思只會嬲一陣，之後又會跟爸爸玩，亦又會一齊睡覺，她指被告沒有懲罰雅思的時候，會對雅思「又攬又抱」，雅思那時其實頗喜歡與父親相處。

雅思有時見被告眼神已會無故地哭

梁指出，雅思從5到7月左右開始迴避被告，有時光是看到被告的眼神已經無故地開始喊。又說：「（雅思）成日匿埋係我到，成日跟喺我後面，唔再黐埋爸爸身邊。」

四月下旬，梁想向被告的父母告狀他又「整個女」，遭被告發現，被告把她拉入房內打了「幾槌」，她因而連夜帶同雅思搬回深水埗居住，被告其後發訊息指：「係你逼佢三更半夜走呀！係你逼個女咁樣，我係叫你哋第二朝先走呀！」庭上播放雅思發送予被告的語音訊息，她說：「爸爸返嚟⋯爸爸抱⋯爸爸豬女豬爸爸。」

被告向救護員稱女兒跣親

控方在庭上讀出當日負責把雅思送到醫院的救護員口供，他指出當日被告曾聲稱他從廁所走出來後，就聽到「呯」的一聲，不知道女兒是否踩到「跣親」。他進屋後，看到雅思右側身向牆，眼半開合，無焦點，呼吸脈搏正常，惟全程沒有反應。及後他抱雅思下樓時，看到雅思的父母，他形容二人的情緒平靜，有向他查問雅思的情況。他指出，雅思的昏迷情況屬嚴重。

案件編號：HCCC61/2022