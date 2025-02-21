啟德體育園開幕沒直播 8500張門票約半小時售罄 高峰13萬人輪候
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
啟德體育園將於3月1日舉行開幕儀式，8500張公眾門票今早（21日）10時在城市購票網開售。網頁系統顯示，高峰期一度需要等待51分鐘，輪候人數高達134,096人，若不計算已購票的市民，即近16人只有1人能成功爭奪門票。直至早上約10時35分，全部門票宣布全部售罄。
▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼
+4
開幕儀式共3.36萬張門票 8500張公開發售
啟德體育園開幕儀式共有33,600張門票，當中佔一半，即16,800張門票，由政府負責分發，其中8,300張贈予低收入家庭、各區區議會及地區「三會」人士、政府邀請的嘉賓，以及文體旅範疇相關的諮詢組織委員。
當局為了讓市民有機會親身進場參與開幕儀式，另外安排8,500張門票，於今早10時正在網上公開發售，只象徵式收取10元，每人最多購票兩張，採取實名制，先到先得。
早上10時正準時搶票 輪候人數僅逾2000人
《香港01》今早10時正準時在城市售票網搶票，網頁系統顯示需要等待25分鐘，需輪候2,175人。等待約兩分鐘後，系統稱「即將進入節目版面」，惟隨後未知發生什麼原因，未能成功進入購票頁面。
高峰期近16人只有1人能成功爭奪門票
至早上約10時15分，網頁系統顯示需要等待51分鐘，輪候人數高達134,096人，若不計算已購票的市民，即近16人只有1人能成功爭奪門票。其後早上約10時35分，全部門票宣布全部售罄。
啟德體育園︱開幕禮星光熠熠 「最美港姐」驚喜現身表演呢種運動啟德體育園｜觀眾可否民間直播開幕？ 羅淑佩：不鼓勵、會阻止啟德體育園｜開幕禮8500門票周五10時網上發售 附搶票攻略及網址啟德體育園開幕｜表演嘉賓名單出爐 暫無四大天王 羅淑佩埋伏筆