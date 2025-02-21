未來穩定幣峰會2025凝聚共識 助香港鞏固全球數字金融中心地位

由香港數字金融協會（Hong Kong Digital Finance Association，HKDiFi）主辦的「未來穩定幣峰會2025（Future Stablecoin Summit 2025）」於2月17日圓滿落幕。適逢特區政府積極推行穩定幣條例立法，本次峰會匯聚了來自十多個國家的行業領袖，與香港的政策制定者、監管機構、立法機關、企業領袖及學術界代表深入交流，共同探討如何構建一個穩健且包容的穩定幣生態系統，進一步鞏固香港作為全球數字金融中心的地位。

立法與協作里程碑

特區政府早前已向立法會提交穩定幣條例草案，法案重點涵蓋儲備管理、投資者保障及合規機制。香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士為「未來穩定幣峰會2025」致開幕詞時表示：「我們的方法符合國際標準，並納入金融穩定委員會（FSB）的建議，以確保香港的監管框架在適應當地情況的同時保持全球競爭力。」

香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士致開幕詞。

「未來穩定幣峰會2025」：推動實踐的平台

香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士在峰會闡述穩定幣有可能成為獲廣泛接受的支付工具，香港將推出相應監管新規；香港金融發展局總監及政策研究主管董一岳博士為峰會發表主旨演講，圍繞題目「探討穩定幣如何塑造全球數位資產生態系統？」探討穩定幣連接央行數字貨幣（CBDC）與加密貨幣的角色，他強調全球監管融合的必要性，因此管治機構必須行動迅速；立法會議員邱達根則分析了穩定幣條例草案的路線圖並指出對於穩定幣，香港並沒有落後。

香港金融發展局總監及政策研究主管董一岳博士發表主旨演講。

立法會議員邱達根分析穩定幣條例草案的路線圖。

峰會就風險管理、市場機遇、公眾應用及安全挑戰等四個不同專題的主旨展開討論，通過來自不同國家和行業背景的專家分享行業經驗與智慧來將理論轉化為可持續探索及實踐的方案。