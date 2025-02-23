交諮會張仁良：今年內訂出規管網約車方案　冀各方溝通找出平衡點

的士業與網約白牌車間的爭議不斷，交通諮詢委員會於上周三（19日）分別約見的士業團體及網約車平台代表，收集規管網約車平台的意見。交通諮詢委員會主席張仁良今（23日）出席商台節目《政好星期天》時表示，會面當日每位行業代表均有發言機會，指與會人士都認為有需要改善的士服務質素。他說，交諮會會聆聽不同持份者的意見，期望從各方意見中找出共通點，制訂出大家均可接受的短中長期方案。



的士業與網約白牌車的爭議持續多年，張仁良指，自10多年前有網約車平台落戶香港後，市場出現競爭，加上近年經濟不景氣，的士行業感生意被分薄。他認為，現時正是時候，檢視如何監管網約車，確保服務合法合規。他又指，交諮會期望可在今年內，就如何規管網約車平台向運輸處提建議。

張仁良認為，要解決爭議問題，各方必須要願意溝通，先要充分明白不同持分者正面對的問題，再找出當中的共通點，從而制訂出大家均可接受的短中長期方案。（資料圖片）

張仁良認為，要解決爭議問題，各方必須要願意溝通，交諮會會聆聽不同持份者的意見，期望從各方意見中找出共通點，制訂出大家均可接受的短中長期方案。談及上周三（19日）與業界的會面，張仁良說，當天與的士行業代表會面，每人均有機會在會上發言。他說，與會的行業代表都認為有需要改善的士服務質素，又指他們最關心的是規管網約車平台的進度如何，他續向業界保證，會後如有意見亦可隨時提出，目前已收到兩封請願信，正在處理當中。

張仁良曾搭「煙味濃」的士感難受 朋友稱目睹司機開車時打機

的士服務質素近年常引起爭議，以致部份市民寧願光顧網約車平台，張仁良亦分享了一次感覺不好的體驗。他指十多年前曾於火炭搭的士，上車後嗅到車內有很大煙味，懷疑是司機見到有客人才立即扔掉煙頭，並關窗開冷氣，形容感到「難受」。

他說，有朋友亦指最近搭的士時，曾遇司機一邊開車，一邊用手機打機，認為屬危險動作。他又認為，香港有很多好的的士司機，但業界仍需提升服務水準。

政府早前推出包括的士車隊、建議在車廂安裝攝錄機等多項措施，務求提升服務質素。張仁良指，已有5隊的士車隊成立，今年內應會見到的士車隊出現。他又指，交諮會每季均會就交通投訴提交報告，留意到涉及的士的投訴個案未有減少。他舉例指，澳門及深圳在的士安裝車內鏡頭後，投訴個案減少9成，期望香港未來的的士服務質素，可慢慢達到市民心中水平。