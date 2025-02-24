黎智英盤問・一｜控方指黎出錢出力助美台關係　多番遊說促制裁

壹傳媒創辦人黎智英被指違反《國安法》案，黎在證人台上自辯26天後，開始接受控方盤問。黎在自辯時雖有提及與外國政要有連繋，但案發期內他覺得《國安法》嚴苛，會毀掉香港，故想引起外國關注，希望國際施壓，迫使政府減輕力度。他承認曾與美國時任副總統及國務卿會面，講及香港當時發生的情況。

然而控方盤問時，引述了很多黎內的通訊，顯示黎早於2017年已出錢出力促進美國與台灣建立關係。2019年3月，香港開始因《逃犯條例》引發爭議時，他與李柱銘通訊時已提到是遊說的好時機，而黎的友人、美國前駐港領事郭明瀚亦參與提供意見。黎本人也曾赴美並會見政要，控方庭上更指黎在2020年申改保釋條件想離港，真正目的是想到美晤時任副總統彭斯。

黎有解釋因他在台灣有大生意，亦想幫助台灣。至於被指推動制裁，黎稱美國推行法案並非他可以左右，又認為法案即使通過，通常亦無人跟進。



01國安法案件專頁

2020年8月10日，黎智英被警方國安處拘捕。（資料圖片 / 羅君豪攝）

主要人物

控方2025年1月16日開始對黎展開盤問，並問及黎與兩名美國前高官Jack Keane及Paul Wolfowitz的關係，其中後者曾是黎的顧問。此外，黎在作供時亦講及美國前駐港領事郭明瀚（James Cunningham），及黎的前助手Mark Simon。

1. Jack Keane

2020年3月10日，美國總統特朗普，向退役上將Jack Keane頒授總統自由勳章。（白宮圖片）

Jack Keane是美軍前副參謀長、退役上將，美國總統特朗普在2016年第一個任期時，他拒絕邀請當國防部長，但仍擔任總統私人顧問。黎智英說他在2016年8月已經認識Keane，曾經見面，並用WhatsApp及電郵聯絡。

2. Paul Wolfowitz

Paul Wolfowitz在2001至2005年喬治布殊當總統的年代，擔任美國國防部副部長。圖為他2003年到伊拉克視察的圖片。（Getty Images）

Paul Wolfowitz在2001至2005年喬治布殊當總統的年代，擔任美國國防部副部長，2005至2007年任世界銀行總裁。黎智英在2013年聘用他擔任顧問，協助緬甸投資，之後有保持聯絡。黎認不時會與Jack Keane及Paul Wolfowitz見面，但見後者的機會較多。

3. 郭明瀚 (James Cunningham)

郭明瀚（James Cunningham）於2005至2008年擔任美國駐港總領事。圖為他2014年擔任美國駐阿富汗大使時對美軍講話。（美軍圖片）

郭明瀚（James Cunningham）於2005至2008年擔任美國駐港總領事，黎智英無交代他們何時認識，但指兩人是相識很久的老朋友。

4. Mark Simon

Mark Simon是黎智英是私人助手。（路透社資料圖片）

黎智英的私人助手Mark Simon是美國共和黨成員。黎智英與《華爾街日報》的員工相識，曾向Simon介紹當時在《華》工作的Mary Kissel及Matt Pottinger（博明），前者後來成為了美國時任國務卿蓬佩奧的助手，後者則曾在美國國家安全委員會任職，Simon有時會透過兩人得到消息。

透過蔡英文助手向台灣引薦美國前高官

控方指出，根據黎手機內的訊息，黎在2017年透過台灣時任總統蔡英文的助手江春男，向蔡引薦Jack Keane及Paul Wolfowitz。黎對此解釋，因蔡當時想知特朗普政府對台的看法，黎想向蔡引薦他的兩名顧問，並安排他們會面。除此以外，因當時台灣的駐美團隊，成效不彰，黎亦曾向蔡介紹他的朋友郭明瀚。黎在盤問下，承認該些會面的旅費，均由他一手包辦。

為安排支付逾千萬港元

對於黎出錢出力促成這些會面，主控官及法官均有很多疑問。黎在控方盤問下承認，他就這些安排，曾給Jack Keane及Paul Wolfowitz，每人每年75萬美元（約585萬港元）顧問費，每年合計150萬美元(約1170萬港元)，除了這筆費用，他亦有給Jack Keane約25萬美元(約195萬港元)還債。訊息顯示，因兩人不想交稅，Mark Simon遂安排在加拿大支付款項。

八次會面亦曾造訪其他亞洲國家

主控官續指，根據黎的訊息，這些會面在2017年共舉行了4次，2018至2019亦有4次，兩名美國專家不止到過台灣，也到過日本、新加坡及越南等地。黎稱他沒有參與這些會面，不知他們討論過甚麼，他對該些行程也沒有印象。

官質疑為何要由黎付款

法官李運騰不禁問黎，兩名美國前軍官與蔡英文或其團隊會面，為何會由黎付款？黎稱他在台灣有大生意，台灣又是華人地區唯一有民主的地方，故他想為台灣做些事。

控方又指，除了兩名美國前軍官，黎在2017年亦有向蔡推介郭明瀚，黎與江互通訊息時曾說：「台灣應該更進取，重建和美國的密切關係，我們不能單靠美國的責任，去得到他們的支持，這並不足夠，我們需要作出貢獻。」

曾向台引薦郭明瀚

黎承認有此事，因台灣當時的駐美團隊效果欠佳，故想向台引薦郭明瀚，並且是江作安排。他與郭明瀚於2018年3月15日與蔡英文會面，黎支付郭明瀚的旅費，他形容該次會面似是「面試」，郭明瀚不斷推銷他能在華盛頓做甚麼，蔡稱要和外交部商量，最終未達成共識，郭明瀚亦未被聘用。

被質疑熱衷美台關係

控方續指，根據黎的訊息，他亦有與江討論美台關係，江曾透露黎介紹的兩名美國顧問認為，特朗普在任時是建立美台關係的好時機。黎稱那是兩名顧問的意見，法官李運騰卻覺得黎看來對事件很熱衷，黎重申他只是想協助台灣。

否認江曾作安排而獲逾百萬港元

主控亦指出，根據記錄，黎曾向蔡的助手江春男支付580萬新台幣（約137.2萬港元）的費用。黎解釋因江過往曾為《台蘋》撰文，故其公司一直向江支付稿費。但因《台蘋》疏忽，江沒撰文後仍有向江付款，故後來已停止付款。但黎稱他沒有要求江退還多收的款項，因這是《台蘋》出錯，若追款會感到尷尬。法官李素蘭問黎是否因江曾協助安排而獲金錢回報，黎否認，並指江當時為蔡工作，故他不會就這些江的工作付錢給他。

2019年，黎智英與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）會面。（彭斯twitter圖片）

郭明瀚教路

控方續指，根據黎手機的訊息，郭明瀚於2019年陳方安生與李柱銘先後訪美期間，提供過意見，而黎與其助手Mark Simon的對話中，更曾提及要給郭明瀚報酬，但不要讓李柱銘知道。

黎承認於2019年3月23日，即陳方安生與美國時任副總統彭斯見面當日，他曾在發給李永達在訊息中，提到郭明瀚向他稱，曾有叫陳在美國國會山莊，及美國國家安全委員會，要集中討論當時港府提出修訂《逃犯條例》的事。但黎稱他不知道陳曾與郭明瀚見面。控方問他那為何郭明瀚要向黎報告與陳見的事，黎稱因郭明瀚知道他關心香港。控方質疑黎當時已想在美國進行遊說。黎否認是他是發起人，因當時已有人進行此事，而他同意做法。

2019年4月24日佔中九子判刑，黎智英到庭聽審。（資料圖片 / 張浩維攝）

曾發訊息稱是向華府遊說的好時機

黎亦承認他有把相關訊息轉發給李柱銘等人，訊息亦顯示他曾向李柱銘稱：「現在似乎是好時機向華盛頓進行遊說。」又指美國民主及共和兩黨對中國的敵視態度明顯。李柱銘回應稱或會押後其訪美行程至5月。

郭明瀚建議懲罰推動修例的官員

控方指，李柱銘同年5月訪美時，會見時任國務卿蓬佩奧，郭明瀚就此指點迷津。同年3至5月期間，黎的手機亦有與這事有關的訊息：

3月26日，黎向李柱銘發訊息講及郭明瀚參與李的行程。

3月29日，黎發訊息提醒Mark Simon稱：若Mark Simon見到李柱銘，要讓李知悉郭明瀚是自願幫手，而不是受黎聘用，這樣李便不會拒絕郭明瀚的幫助。

黎解釋，郭明瀚是自願提供協助，他則自願支付予郭明瀚，他當時向Mark發這訊息時亦有提到：「應該為他（郭明瀚）的努力付酬勞。」

黎智英曾與李柱銘，一同會見時任美國眾議院議長佩洛西。（資料圖片）

黎認想郭明瀚協助泛民進行遊說

控方又指，工黨創黨主席李卓人同年4月2日曾向黎報告稱，他們決定把訪美行延至 5 月中，會要求舉行公開聽證會，會找李柱銘前秘書、在美工作的 Minky 幫忙。黎回覆稱，希望郭明瀚能參與計劃，指他屬美國民主黨，在國會有凝聚力和影響力，有機會協助他們在國會討論《逃犯條例》，並指他需要兩個月建立聯繫、制定策略。

控方問，黎想郭明瀚協助泛民進行遊說？黎同意。控方問，訪美行程其中一個目的，是提出制裁港府？黎稱這是控方猜測，他沒參與行程，不知道。

與蓬佩奧會面後美國務院有發聲明

控方續指，Mark Simon同年5月15日向黎發訊息，提及李鉒銘會見美國時任國務卿蓬佩奧，郭明瀚向李柱銘建議，嘗試著蓬佩奧就會面發表聲明。《蘋果》亦有報道兩人會面後，美國國務院發表的聲明，指蓬佩奧關注香港政府修例，斥修例威脅香港的法治。控方指，該聲明和郭明瀚向李提出的建議相似，黎同意。

蓬佩奧女助手曾建議打壓官員的子女

黎於同年7月亦曾訪美，Mark Simon於7月8日向黎發訊息，轉述蓬佩奧的助手Mary Kissel的建議，她認為黎和蓬佩奧見面時，可提出制裁打壓香港示威中港領袖的子女。黎確認這是Mary Kissel提出的建議。

黎翌日先後和彭斯和蓬佩奧見面，之後亦有見時任國家安全顧問博爾頓。黎認他到美國前已知將會見彭斯和蓬佩奧，又指會見蓬佩奧之後沒有提要制裁中港官員的子女。

2019年10月18日，時任美國參議員魯比奧（Marco Rubio）暫時光復香港的上衣。黎智英指曾邀請他訪港，但最後不成事。（魯比奧twitter）

721後曾想安排美議員訪港

控方續指，黎在721元朗白衣人事件後，向Mark Simon發訊息稱：「元朗721暴力事件是得到建制派的默許，以製造恐懼，阻止反抗運動⋯⋯現時是適當時間，讓參眾兩院議員調查暴力事件，以向建制派發出警告。」

黎稱因721事件，希望該些議員盡快來港。他承認聯絡過眾議院時任議長佩洛西，及現為國務卿的時任參議員魯比奧，但兩人最終未有來港，而時任美國參議員Rick Scott和Ted Cruz則是自發來港。

2019年美國共和黨參議員Ted Cruz（中）訪港期間，與黎智英、郭榮鏗、陳方安生及莫乃光合照。（Ted Cruz twitter）

叫助手提郭明瀚角色

控方指黎在同年8月3日發訊息提助手Mark Simon：在晚飯時間，向參眾兩院議員報告「事實考察」的行程，以及美國前駐港總領事郭明瀚的角色。黎稱他是指郭明瀚有份推動這個行程。黎承認他同年9和10月，曾先後在港會見Rick Scott和Ted Cruz，又於10月14日，曾在港見過時任美國參議員Josh Hawley，當時美國領事館的職員亦在場。

認為黎訪美是遊說推行法案

控方指黎於同年10月再次訪美，Mark Simon於9月23日向黎發訊息提及該次行程，並稱：「我們會遊說參眾兩院議員。」控方指，美國議員同年7月提出《香港人權與民主法案》，該法案在同年11月通過，認為黎10月訪美，是就這法案向美國議員進行遊說。

黎指法案通過也無人會跟進

黎否認說法，指稱美審議法案非他可以左右。黎亦稱，政客通過法案後，往往沒有跟進行動，他認為該法案也是如此。控方問他是否知該法案涉及制裁，黎說或有人告訴過他，但他已忘記。

訪美行程為爭取美議員支持

黎又稱，他該次訪問是想爭取美議員支持香港，香港因修例風波令局勢動盪，他希望美議員為港發聲，甚至可以來港。法官李運騰質疑，當時政府已暫緩修訂《逃犯條例》，黎指當時港人仍然示威，爭取普選及《基本法》下所享的權利等。黎又稱他在該次行程打算見時任參議員魯比奧(現為國務卿)、白宮高級職員等，但沒有會見時任總統特朗普和副總統彭斯。

控方質疑Mark Simon在替黎行事

控方續指，Paul Wolfowitz於2020年4月24日曾發電郵提及向港實施制裁的《馬格尼茨基制裁法案》（Magnitsky Sanctions）。黎稱知該法案涉及制裁。控方續指黎的助手Mark Simon同日回覆稱：曾和參議員的職員對話。控方問Mark Simon是否在替黎行事，黎稱Mark Simon是獨自行事，但有為黎的利益。又指其他人願和Mark Simon聯絡，部份原因是他是黎的助手。

電郵似曾討論制裁名單

控方續指，時任華府專家惠頓Christian Whiton曾於5月3日在電郵提到：可考慮制裁時任中聯辦主任駱惠寧；黎回應：「Great idea. (好主意)」。黎認其回應是表示欣賞、鼓勵。控方續指，Paul Wolfowitz同日在電郵提到，覺法官郭偉健偏頗。控方指，該電郵似乎建議也制裁郭官，黎說：「我沒有表達任何意見。」

控方續指，黎其後在電郵向 Paul Wolfowitz稱：「美國是我們唯一的救主，如果美國不行動，我們便會完結。」控方問是否指《馬格尼茨基制裁法案》，黎稱只是指一般的行動。

曾言懲罰中國是唯一方法

控方續指，黎於5月29日在一個群組發送訊息稱：「懲罰中國是唯一方法，阻止危機。」郭明瀚回覆：「我正和國務院聯絡⋯⋯首要原則是懲罰中國，而非香港。」控方問，郭明瀚是否附和黎的說法，黎否認，指當時亦有其他人講及此事。控方指，黎繼而在訊息稱：「懲罰中國，不傷害香港....中國需要香港，作為它和外界聯繫的途徑。」

控方指黎想犧牲香港

黎認當時想美國保留香港的特殊地位。惟《國安法》生效，他覺得香港已「玩完」，因此不介意美國取消香港的特殊地位。控方問，其立場是否變得激進?黎否認，指自己只是變得悲觀。控方指黎是想犠牲香港，以迫使中國滿足美國的要求，此屬「攬抄」的概念。黎否認並稱：「香港不是被我們犠牲，而是被《國安法》犠牲。」

控方指黎在2020年約5至6月期間，因涉刑事恐嚇而不准離港。黎曾稱想到美國探望剛分娩的女兒Jade Lai。但控方指，黎與其助手的通訊曾稱，計劃到美與彭斯會面，更稱要見「大老闆」，黎的申請最終不獲批，最終亦無法成行。黎庭上重申，他主要目的想探望女兒和剛出生的孫女。

01國安法案件專頁

▼黎智英自辯▼



▼黎智英案證人作供▼

