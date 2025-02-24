黎智英被盤問｜控方指黎圖用不實說法操控公眾情緒　黎否認

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（24日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第45天自辯。控方引述多篇黎撰寫的文章，指文中很多說法都沒有事實基礎，例如黎指《國安法》不設追溯期是謊言，指黎只是猜測，沒有事實根據，指黎試圖操控公眾情緒，以反抗《國安法》，黎承認《國安法》設追溯期的說法沒有基礎，但否認試圖操控公眾情緒。



黎智英叫控方自問現時是否仍有人能講真話，被法官提醒不要在庭內作政治表述。（盧翊銘攝）

黎叫控方自問現時是否仍有人能講真話

控方今繼續就黎智英的撰文，作出盤問。黎撰寫的〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉，於2020年6月14日在《蘋果日報》刊登。就內文稱：「國安法不僅把香港變成沒有自由法治的一般大陸城市，甚至會是新疆一樣恐怖籠罩下的集中營。」控方質疑其說法完全沒有基礎，黎著主控官自問，現時是否仍有人能講真話？

法官叫黎不要在庭內作政治言論

法官杜麗冰隨即強調，不容許在法庭內發表政治言論，又提醒控方的問題，是問及黎撰文的情況，而不是現時的情況。黎稱他並非發表政治言論，又說：「你可以這樣說（沒有基礎）。」但他補充其說法是根據聽聞，最終亦有發生。杜官指黎沒有回答問題，要他再回應問題。

控方質疑留試圖操控公眾情緒

此外，文章講及黎因涉刑事恐嚇案而未能離境，黎稱：「誰會在國安風頭火勢之下承受政治風險？我們律政司司長鄭若驊不是斬釘截鐵地說，國安法不設追溯期，是大話連篇嗎？」黎解釋，他因該宗輕微案件不准離港。控方隨即指，此事和《國安法》無關，黎指《國安法》將生效，無人敢於承受政治風險。控方再指出，黎只是猜測，又指他試圖操控公眾的情緒，以反抗《國安法》，黎否認，但承認《國安法》設追溯期的說法，沒有基礎。

黎承其文章內有不實陳述

至於於2020年7月5日刊登的〈飛翔吧 良知的脊樑在撐著〉，內文稱「勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊！」控方指，《國安法》不設死刑，黎當時已得知《國安法》的條文，仍然在文中作不實陳述。黎承認，《國安法》不設死刑，但解釋該說法是其他人口中得知。

否認不理會事實

控方質疑黎不理會事實，他否認。控方又稱：「你可否停止說謊？」黎一度誤說成：「我沒有停止說謊。」隨即糾正謂：「我沒有說謊。」法官杜麗冰問，若他撰文時知道《國安法》沒有死刑，為何不在文中講及，黎承認若文中有此補充會更好。

控方質疑黎的說法是想象出來

至於另一篇在同年7月12日刊登的文章〈從荒蕪到繁榮 再墮封建懸崖〉，稱：「港澳辦副主任鄧中華說，國安法立法非一次性，就是說還未夠辣，繼續會制訂相關加辣法律，難保以後不會有電子監控和關住百萬人的集中營，新疆已在咫尺之間！」控方指黎的說法沒有基礎。黎稱他是根據鄧中華的說法，再跟據邏輯推測，若相關法例越來越嚴苛，任何地方也有可能發生。控方質疑，黎的說法是根據其想像，黎否認。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要