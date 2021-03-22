新冠肺炎．最新｜增18宗確診2宗無源頭　3患者曾到潮福龍蝦專門店

撰文： 朱海棋 李恩慈 黃穎津 黃詠榆 袁澍 王潔恩 張嘉敏 陳淑霞 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-22 17:48

新冠肺炎疫情未息，本港周一(22日)新增18宗確診個案。 行政長官林鄭月娥與一眾官員及立法會議員，今日（22日）接種第二劑科興疫苗。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

「潮福龍蝦專門店」再多一名確診者到訪。（資料圖片）

潮福龍蝦專門店共3人染疫 88歲翁初確診 張竹君：未確認爆發

【17:00】張竹君指， 潮褔龍蝦專門店暫有3位確診去過，當中2位食飯時有互相接觸，所以有傳播。但初步確診的伯伯仍要再問清楚，了解會否曾與相關人士接觸。若一間餐廳有爆發，會較擔心職員染疫後會有傳播，現時已有9名員工已送往檢疫中心，暫未有陽性個案，而其他職員都有做檢測，衞生防護中心仍在跟進中。而餐廳現時仍未開門，「可能未必關職員事，但為安心起見，由3月8日起若有人去過，市民會收到安心出行通知。」

【16:45】劉家獻指，前述的一名88歲男病人，是今早凌晨一時因氣促及發燒求診，入院測試後發現初步陽性，目前已轉至隔離病房治療，情況穩定。感染控制組追蹤調查後，確認急症室同一病區男病人因未有適當戴口罩而被列為密切接觸者，需要檢疫。至於醫護人員由於有合適防護裝備及無霧化程序，故無人被列為密切接觸者。醫院已為急症室安排清潔消毒。

強制檢測｜半山添寶閣等5廈上榜 九龍塘迦南幼稚園逾300師生強檢

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，截至凌晨零時，過去24小時新增18宗確診個案，個案編號是11381-11398。其中，11宗是輸入個案，其中9宗是由菲律賓到港，當中3位是3月20日乘搭5J272航班 ，另有3位乘坐PR300，另外三人於3月9日乘坐 5J272，9人有6位是N501Y變種病毒株。

至於另外兩宗輸入個案，一人由印尼到港，於3月20日乘搭SQ882經新加坡到港；至於餘下一人由巴基斯坦到港，乘搭Ek384班機，是第19天的樣本皮驗出呈陽性。

目前本港已累計有106宗變種病毒輸入個案。

今日新增7宗本地個案，其中5人是屬於URSUS Fitness群組，全部由檢疫中心送院。該群組至今已有147宗個案，8人是職員、93人是顧客、46是緊密接觸者。

今日新增的兩宗無源頭個案，分別是一名71歲男的士司機，間中替假駕駛紅色的士，車牌LE7673，最後一日上班是3月17日，與家人居住在小西灣邨瑞樂樓，在藍灣半島交更。個案編號是11394， 主要做早更司機。張竹君指，如使用過安心出行乘搭該輛的士，只要3月8至17日曾乘坐，便會收到風險暴露通知。小西灣邨瑞樂樓全幢大廈要強制檢測。

今錄18宗確診 兩日後重回雙位數 紅的司機地盤文員均無源頭中招

至於第二宗無源頭個案，是一名地盤文員，在茶果嶺道地盤（土木工程拓展署：CV201601）工作，約100名工作人員要強制檢測，與他一起在辦公室人士約有10人需要檢疫。該名患者於3月17日喉龍不適，但拖至3月19日才是最後上班日，3月20日接受檢測，他3月6日曾做過檢測，當時結果是陰性。患者本身居於黃大仙曉暉花園第3座，3月14日曾到元朗開心花園農莊燒烤。

此外，由於九龍塘迦南中英文幼稚園有6名學生出現上呼道感染，300多位學生及30多位職員要強制檢測。

張竹君又透露，目前有10多宗初步確診個案，至少3宗與URSUS群組有關，其餘大部份是輸入個案。

而初步陽性個案中，有一位患者是未知感染源頭。他是一名88歲男子，目前已退休，居於藍田平田邨平善樓，早前已列入強制檢測大廈，單位與另一確診人士單位不同單位號碼及層數，但患者自己不太記得近日的活動，但記得3月8至14日早上，曾去啓田商場潮褔龍蝦專門店，而該餐廳之前有2位確診者曾去過，但主要是晚餐，故仍要調查三人有否接觸/相識，該茶樓目前已關閉，20多位工作人員已有9位送往檢疫中心。張竹君指，職員應該有做檢測，但仍在跟進結果，3月8日曾去過這餐廳的人士，倘曾使用安心出行APP，會收到感染暴露風險通知訊息。

張竹君透露，該名88歲男子，3月17日已出現發燒，但直至3月22日才按平安鐘召喚送院服務。

【14:10】特首林鄭月娥聯同官員今日（22日）打第二針，部分市民則明日接種第二劑。有專家稱，現時數據未有訂明科興疫苗第二針的「死線」，建議市民盡量按建議在約28日打第二針，即使未有接種也毋須過度擔心，盡快預約打第二針即可。

科興疫苗│第二劑明開打 專家：雖數據未訂「死線」亦應按時接種

團隊發現，病毒進入細胞有兩種不同的新途徑。（港大提供）

【13:00】港大醫學院研究小組發現，可溶性血管收縮素轉化酶（ACE2）在新冠肺炎感染中的新作用，促進對新冠肺炎發病機制的理解，並有利於將來制定治療策略。研究已發表於頂尖科學期刊《細胞》。

港大研究揭新冠病毒致肺部嚴重受感染途徑 助制定治療方法

【12:32】消息指，本港今日新增10多宗新冠肺炎確診個案，衞生署將設疫情記者會。新冠肺炎｜聯誼會所停業逾200日 指5成同業已約接種疫苗冀可復業

【11:30】2月中起多個處所可以復業，惟酒吧、聯誼會等則至今未有重開風聲傳出，500多間聯誼會共9000多名員工手停口停。批發及零售界立法會議員邵家輝指，現有5成聯誼會的從業員已完成預約登記接觸疫苗，期望可以盡快全面復業，並指會在今日與民政事務局長徐英偉見面。

▼林鄭率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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新冠肺炎｜何栢良：如處所達指定防疫要求 政府值得考慮重新開放【10:30】第四波疫情持續五個月，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前仍然關閉的處所，如做到限制人流、保持空氣流通和確保在場人士戴口罩等要求，政府值得考慮作有條件開放，惟長遠而言，推動疫苗接種較實務、關鍵。他亦提到，健身群組相關個案已逐漸消失，反映政府應對措施有改善。

安心出行｜黃家和料目前6成食客使用 業界難以核實食客資料

【09:30】目前市民進入食肆前，必須掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料。不過，近日，有餐飲集團在社交平台表示，因太多人填寫假資料，宣布只招待使用「安心出行」顧客，做法引來爭議。香港餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目《千禧年代》表示，目前六成食客會使用安心出行，又指留意到不少食客留的資料「求求其其」，「寫數字、打交叉」，直指業界無法逐一核實，只可相信食客。

新冠肺炎｜崔俊明：如接種第一劑後嚴重過敏 不應接種第二劑疫苗

【09:00】首批接種疫苗人士，本周起可接種第二劑疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在電台節目表示，BioNTech第二劑的副作用更強，以56歲以上人士為例，發燒率會升至11%，他亦建議如市民接種第一劑後有嚴重過敏反應，不應接種第二劑。



另外，餐飲業員工為優先接種群組之一，惟香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，目前業界接種人數不足10%，又指接種反應亦間接受到近期事故影響，「不如等一等」。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

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