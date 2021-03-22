新冠肺炎．最新｜消息：本港新增10多宗個案　事隔兩日重回雙位數

撰文： 鄧穎琳 朱海棋 李恩慈 黃穎津 黃詠榆 袁澍 最後更新日期： 2021-03-22 12:52

新冠肺炎疫情未息，本港3月21日錄8宗新增個案，另有逾10人初步確診，其中5宗屬URSUS Fitness群組。 行政長官林鄭月娥與一眾官員及立法會議員，今日（22日）會接種第二劑科興疫苗。

【12:32】消息指，本港今日新增10多宗新冠肺炎確診個案，衞生署將設疫情記者會。新冠肺炎｜聯誼會所停業逾200日 指5成同業已約接種疫苗冀可復業

【11:30】2月中起多個處所可以復業，惟酒吧、聯誼會等則至今未有重開風聲傳出，500多間聯誼會共9000多名員工手停口停。批發及零售界立法會議員邵家輝指，現有5成聯誼會的從業員已完成預約登記接觸疫苗，期望可以盡快全面復業，並指會在今日與民政事務局長徐英偉見面。

新冠肺炎｜何栢良：如處所達指定防疫要求 政府值得考慮重新開放【10:30】第四波疫情持續五個月，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前仍然關閉的處所，如做到限制人流、保持空氣流通和確保在場人士戴口罩等要求，政府值得考慮作有條件開放，惟長遠而言，推動疫苗接種較實務、關鍵。他亦提到，健身群組相關個案已逐漸消失，反映政府應對措施有改善。

安心出行｜黃家和料目前6成食客使用 業界難以核實食客資料

【09:30】目前市民進入食肆前，必須掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料。不過，近日，有餐飲集團在社交平台表示，因太多人填寫假資料，宣布只招待使用「安心出行」顧客，做法引來爭議。香港餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目《千禧年代》表示，目前六成食客會使用安心出行，又指留意到不少食客留的資料「求求其其」，「寫數字、打交叉」，直指業界無法逐一核實，只可相信食客。

新冠肺炎｜崔俊明：如接種第一劑後嚴重過敏 不應接種第二劑疫苗

【09:00】首批接種疫苗人士，本周起可接種第二劑疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在電台節目表示，BioNTech第二劑的副作用更強，以56歲以上人士為例，發燒率會升至11%，他亦建議如市民接種第一劑後有嚴重過敏反應，不應接種第二劑。



另外，餐飲業員工為優先接種群組之一，惟香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，目前業界接種人數不足10%，又指接種反應亦間接受到近期事故影響，「不如等一等」。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼

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▼袁國勇教授 早前為自己注射復必泰疫苗▼

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