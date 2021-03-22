新冠肺炎．3.23｜單日確診個案反彈至18宗　約38萬人已打疫苗

撰文： 朱海棋 李恩慈 黃穎津 黃詠榆 袁澍 王潔恩 張嘉敏 陳淑霞 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-23 00:06

新冠肺炎疫情未息，本港周一(22日)新增18宗確診個案，累計增至11,380宗。當中11宗為輸入個案；7宗本地個案中，除了2宗感染源頭不明，其餘5宗都是URSUS Fitness群組，累計增至147人染。港大微生物學系講座教授袁國勇下午親到該健身室調查，發現完全無鮮風流轉，令病毒積聚在空氣中，認為重開對公共衞生絕不安全。 行政長官林鄭月娥與一眾官員及立法會議員，今日（22日）接種第二劑科興疫苗。

確診大廈食肆｜茶果嶺道地盤染疫女文員 光顧油塘大本型三間食肆

【23:15】本港新冠肺炎疫情反覆，今日（22日）新增18宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，再多四間食肆上榜，全由茶果嶺道土拓署地盤的染疫女文員到訪，當中有三間都位於油塘「大本型」商場內。

此外，今天新增兩個住址有確診個案，分別為小西灣邨瑞樂樓和牛池灣曉暉花園，兩幢大廈已被要求強制檢測。

▼3月22日患者住所及行蹤▼

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【23:15】政府公布截至今晚8時的過去24小時，共約25,200名市民接種了第一劑疫苗。當中約有10,200名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,200人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,900人則在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有15,000名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。

今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為80%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

目前累計約379,600名市民已接種第一劑疫苗，其中約243,800名接種科興疫苗，約135,800名接種復必泰疫苗。

新冠疫苗｜12人周一打疫苗後送院 27歲男接種復必泰後癲癇發作

【23:05】政府公布昨日（22日，星期一），有12人接種疫苗後需要送院，其中六宗已經出院，三宗留院觀察，三宗不遵從醫生勸告自行出院。當中9人接種復必泰疫苗、3人接種科興疫苗。

一名27歲青年在中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，癲癇發作，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。

一名40歲女子在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥，被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

其他不適人士主要出現出疹、心悸、感到肌肉痛、感到暈眩、頭痛及血壓上升等，亦有一人出現嘔吐情況。

光榮冰室罰停晚市堂食3日 食環署：員工無戴口罩 店方：正用膳

【23:00】本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，食衞局在防疫措施中規定，如食肆違反防疫條例，會被罰暫停晚市堂食。「黃店」光榮冰室今日（22日）表示，因被食環署指員工沒有戴上口罩，荃灣分店須由明日（23日）起暫停晚市堂食3日，日間每枱亦回覆至只限2人。該餐廳稱該名沒有戴口罩的員工正在用膳，反問「你可唔可以表現（表演）一下戴住口罩用膳？」

食環署回覆則提供另一版本，指今日巡查期間，發現有員工在製作食物時沒有佩戴口罩，已即時作出檢控。

「光榮飲食」Facebook今日貼出食環署告示，指荃灣兆和街的光榮冰室須在3月23日至25期間，由晚上6時起暫停晚市堂食。（「光榮飲食 Kwong Wing Catering」Facebook圖片）

北角富臨皇宮不獲業主減租結業 員工慨嘆：170萬租捱唔到落去

【21:38】北角富臨皇宮酒家日前貼出告示，宣佈由於租約期滿，昨日（21日）最後一日經營。《香港01》記者今日（22日）到酒樓了解，店員正在收拾細軟，並將廚具放到貨車上。有員工透露結業原因：「捱唔到落去， 差唔多（每月）170萬租，一蚊都唔減，100萬都好呀，下手真係祝佢好運。」他指疫情下不能經營宴會生意，大受影響，「看不到前路」只好無奈結業。

據悉同一舖位已由漢堡酒樓承租，將於數月後開幕。稻苗學會會長黃傑龍表示，限聚令經營宴會為主的食肆大受影響，「有啲餐廳冇咗八成、九成生意，一啲都唔出奇。」加上前路未明，經營困難。

史立德（中）指，內地推動的內循環，成為疫情下的綠洲，惟廠商惟缺乏渠道，故推出計劃助企業開拓市場。 （歐陽德浩攝）

香港廠商會以KOL宣傳助企業攻淘寶市場 周家蔚阮兆祥參與推廣

【21:15】受新冠疫情影響，本港零售業大受打擊，以往內地旅客會專程來港購物，自實施封關後變得水盡鵝飛。為了在逆境下尋找新出路，香港中華廠商聯合會聯同合作夥伴推出「香港百店興經濟創未來」計劃，助本地企業攻進內地網購市場。現時，計劃已獲藝人周家蔚、阮兆祥及張學潤等參與推廣產品。

新冠疫苗｜阿斯利康第3期研究指有效率達79% 強調無增加血栓風險

【21:05】本港疫苗接種計劃上月底展開，除了現時使用的科興疫苗及復必泰疫苗（BioNTech）外，政府亦計劃購入牛津大學/阿斯利康(AstraZeneca)疫苗。該藥廠今晚（22日 )公布第三期臨床研究顯示，疫苗預防有徵狀感染的總體有效率為79%，預防嚴重疾病和住院的效力為100%。在65歲或以上的參加者中，疫苗有效率則達80%。

多個國家市民在接種阿斯利康疫苗後出現血栓徵狀，該疫苗一度被多國暫停使用。該藥廠引述第三期臨床研究指，在接受至少一劑疫苗的2.1萬名參與者中，並沒有發現增加接種者出現血栓，或由血栓引致疾病的風險。

愛東商場大家樂有放置「安心出行」二維碼，亦有擺放紙張供客人填寫聯絡資料。（梁煥敏攝）

安心出行｜食環署近日查筲箕灣大家樂5次 店員：有看食客申報紙

【20:47】新冠肺疫情持續，意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」日前宣布只會招待使用「安心出行」的食客，引起網民廣泛討論。 今日(22日)有傳食環署人員近日曾到筲箕灣突擊巡查食客申報紙條。《香港01》記者以顧客身份到愛東邨大家樂了解，店員確認有此事，「呢排都嚟咗5次，都幾多㗎，你有填就唔驚！」店員稱食環署人員會將放有食客填寫資料紙條的盒子，拿到店內辦公室查閱，但沒有進一步行動。食環署稱至今未有提出檢控，並指該署人員不會核實紙條資料真偽。

URSUS Fitness爆疫，群組至今累計共147人染疫，並且未停止。（資料圖片/羅國輝攝）

URSUS Fitness如「密室培毒」 袁國勇指零鮮風流轉 重開不安全

【20:34】URSUS Fitness爆疫，至今已有147人染疫，為本港新冠肺炎第二大群組，且仍未完結。衞生防護中心今日（22）在疫情記者會表示，港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生署人員今午有到過URSUS Fitness視察。



袁國勇之後表示，URSUS Fitness完全無鮮風流轉，機電工程署無法量度任何鮮風供應，認為重開對公共衞生絕不安全。他又指，URSUS職員爆疫前都有戴好口罩，但因為空氣流動過少，令病毒積聚在空氣中，而在場人士每分鐘都如常呼吸6至10次，引致空氣傳播而釀成爆發。

▼西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

【18:10】中西區民政事務處今日聯同多個部門於中西區四幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，共檢查了約130名居民的檢測報告，其中10名人士違反強制檢測公告。

政府檢查中西區四幢強制檢測大廈 揭10人違反檢測令

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

「潮福龍蝦專門店」再多一名確診者到訪。（資料圖片）

潮福龍蝦專門店共3人染疫 88歲翁初確診 張竹君：未確認爆發

【17:00】張竹君指， 潮褔龍蝦專門店暫有3位確診去過，當中2位食飯時有互相接觸，所以有傳播。但初步確診的伯伯仍要再問清楚，了解會否曾與相關人士接觸。若一間餐廳有爆發，會較擔心職員染疫後會有傳播，現時已有9名員工已送往檢疫中心，暫未有陽性個案，而其他職員都有做檢測，衞生防護中心仍在跟進中。而餐廳現時仍未開門，「可能未必關職員事，但為安心起見，由3月8日起若有人去過，市民會收到安心出行通知。」

【16:45】劉家獻指，前述的一名88歲男病人，是今早凌晨一時因氣促及發燒求診，入院測試後發現初步陽性，目前已轉至隔離病房治療，情況穩定。感染控制組追蹤調查後，確認急症室同一病區男病人因未有適當戴口罩而被列為密切接觸者，需要檢疫。至於醫護人員由於有合適防護裝備及無霧化程序，故無人被列為密切接觸者。醫院已為急症室安排清潔消毒。

強制檢測｜半山添寶閣等5廈上榜 九龍塘迦南幼稚園逾300師生強檢

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，截至凌晨零時，過去24小時新增18宗確診個案，個案編號是11381-11398。其中，11宗是輸入個案，其中9宗是由菲律賓到港，當中3位是3月20日乘搭5J272航班 ，另有3位乘坐PR300，另外三人於3月9日乘坐 5J272，9人有6位是N501Y變種病毒株。

至於另外兩宗輸入個案，一人由印尼到港，於3月20日乘搭SQ882經新加坡到港；至於餘下一人由巴基斯坦到港，乘搭Ek384班機，是第19天的樣本皮驗出呈陽性。

目前本港已累計有106宗變種病毒輸入個案。

今日新增7宗本地個案，其中5人是屬於URSUS Fitness群組，全部由檢疫中心送院。該群組至今已有147宗個案，8人是職員、93人是顧客、46是緊密接觸者。

今日新增的兩宗無源頭個案，分別是一名71歲男的士司機，間中替假駕駛紅色的士，車牌LE7673，最後一日上班是3月17日，與家人居住在小西灣邨瑞樂樓，在藍灣半島交更。個案編號是11394， 主要做早更司機。張竹君指，如使用過安心出行乘搭該輛的士，只要3月8至17日曾乘坐，便會收到風險暴露通知。小西灣邨瑞樂樓全幢大廈要強制檢測。

今錄18宗確診 兩日後重回雙位數 紅的司機地盤文員均無源頭中招

至於第二宗無源頭個案，是一名地盤文員，在茶果嶺道地盤（土木工程拓展署：CV201601）工作，約100名工作人員要強制檢測，與他一起在辦公室人士約有10人需要檢疫。該名患者於3月17日喉龍不適，但拖至3月19日才是最後上班日，3月20日接受檢測，他3月6日曾做過檢測，當時結果是陰性。患者本身居於黃大仙曉暉花園第3座，3月14日曾到元朗開心花園農莊燒烤。

此外，由於九龍塘迦南中英文幼稚園有6名學生出現上呼道感染，300多位學生及30多位職員要強制檢測。

張竹君又透露，目前有10多宗初步確診個案，至少3宗與URSUS群組有關，其餘大部份是輸入個案。

而初步陽性個案中，有一位患者是未知感染源頭。他是一名88歲男子，目前已退休，居於藍田平田邨平善樓，早前已列入強制檢測大廈，單位與另一確診人士單位不同單位號碼及層數，但患者自己不太記得近日的活動，但記得3月8至14日早上，曾去啓田商場潮褔龍蝦專門店，而該餐廳之前有2位確診者曾去過，但主要是晚餐，故仍要調查三人有否接觸/相識，該茶樓目前已關閉，20多位工作人員已有9位送往檢疫中心。張竹君指，職員應該有做檢測，但仍在跟進結果，3月8日曾去過這餐廳的人士，倘曾使用安心出行APP，會收到感染暴露風險通知訊息。

張竹君透露，該名88歲男子，3月17日已出現發燒，但直至3月22日才按平安鐘召喚送院服務。

【14:10】特首林鄭月娥聯同官員今日（22日）打第二針，部分市民則明日接種第二劑。有專家稱，現時數據未有訂明科興疫苗第二針的「死線」，建議市民盡量按建議在約28日打第二針，即使未有接種也毋須過度擔心，盡快預約打第二針即可。

科興疫苗│第二劑明開打 專家：雖數據未訂「死線」亦應按時接種

團隊發現，病毒進入細胞有兩種不同的新途徑。（港大提供）

【13:00】港大醫學院研究小組發現，可溶性血管收縮素轉化酶（ACE2）在新冠肺炎感染中的新作用，促進對新冠肺炎發病機制的理解，並有利於將來制定治療策略。研究已發表於頂尖科學期刊《細胞》。

港大研究揭新冠病毒致肺部嚴重受感染途徑 助制定治療方法

【12:32】消息指，本港今日新增10多宗新冠肺炎確診個案，衞生署將設疫情記者會。新冠肺炎｜聯誼會所停業逾200日 指5成同業已約接種疫苗冀可復業

【11:30】2月中起多個處所可以復業，惟酒吧、聯誼會等則至今未有重開風聲傳出，500多間聯誼會共9000多名員工手停口停。批發及零售界立法會議員邵家輝指，現有5成聯誼會的從業員已完成預約登記接觸疫苗，期望可以盡快全面復業，並指會在今日與民政事務局長徐英偉見面。

▼林鄭率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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新冠肺炎｜何栢良：如處所達指定防疫要求 政府值得考慮重新開放【10:30】第四波疫情持續五個月，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前仍然關閉的處所，如做到限制人流、保持空氣流通和確保在場人士戴口罩等要求，政府值得考慮作有條件開放，惟長遠而言，推動疫苗接種較實務、關鍵。他亦提到，健身群組相關個案已逐漸消失，反映政府應對措施有改善。

安心出行｜黃家和料目前6成食客使用 業界難以核實食客資料

【09:30】目前市民進入食肆前，必須掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料。不過，近日，有餐飲集團在社交平台表示，因太多人填寫假資料，宣布只招待使用「安心出行」顧客，做法引來爭議。香港餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目《千禧年代》表示，目前六成食客會使用安心出行，又指留意到不少食客留的資料「求求其其」，「寫數字、打交叉」，直指業界無法逐一核實，只可相信食客。

新冠肺炎｜崔俊明：如接種第一劑後嚴重過敏 不應接種第二劑疫苗

【09:00】首批接種疫苗人士，本周起可接種第二劑疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在電台節目表示，BioNTech第二劑的副作用更強，以56歲以上人士為例，發燒率會升至11%，他亦建議如市民接種第一劑後有嚴重過敏反應，不應接種第二劑。



另外，餐飲業員工為優先接種群組之一，惟香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，目前業界接種人數不足10%，又指接種反應亦間接受到近期事故影響，「不如等一等」。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼

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▼袁國勇教授 早前為自己注射復必泰疫苗▼

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