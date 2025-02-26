財政預算案2025．派糖懶人包｜綜援、生果金、長生津出多「半糧」

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份《財政預算案》，面對千億財赤，政府需要開源節流，市民大眾最關注「派糖」，綜援「雙糧」、寬減差餉及退稅等措施會否「減甜」。《香港01》會持續更新2025預算案最新措施。



2025年2月26日，陳茂波發表新一份《財政預算案》。（盧翊銘攝）

財政預算案2025｜向綜援人士發放多半個月金額 無派錢

【12：40】向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排，涉及額外合共約31億元。

財政預算案2025｜薪俸稅寬減最多$1500 無加免稅額

【12：40】寬減2024/25課稅年度百分之一百薪俸稅和個人入息課稅，上限為1,500元，全港約214萬名納稅人受惠，有關扣減會在2024/25課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約29億元。

利得稅退稅上限$1500

寬減2024/25課稅年度百分之一百利得稅，上限為1,500元，全港約16.54萬家企業受惠，有關扣減會在2024/25課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約2億元。

【12：40】財政預算案2025｜從價印花稅最低徵稅水平上調至400萬

將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效，預計可惠及約15%的物業成交個案，政府收入將每年減少約4億元。

基層人士關注政府支援措施，冀增強民生照顧。(黃浩謙攝)

【12：38】財政預算案2025｜寬減2025/26首季差餉上限500元

●政府將會寬減2025/26年度首季住宅物業差餉，以每戶500元為上限，涉及約312萬個住宅物業，政府收入將減少約15億元。

●寬減2025/26年度首季非住宅物業差餉，以每戶500元為上限，涉及約43萬個非住宅物業，政府收入將減少約2億元。

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財赤危・機 - 公務員編制篇