財政預算案2025｜加強推廣「留學香港」　增博士獎學金計劃名額

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波今日（26日）宣讀財政預算案，表示將會加強在全球推廣「留學香港」品牌，吸引更多優秀境外學生，「香港博士研究生獎學金計劃」名額在2025/26學年增會至每年四百個。



「香港博士研究生獎學金計劃」旨在吸引世界各地優秀的研究生，受教資會資助大學修讀以研究為本的博士學位課程。獲獎的博士研究生每年可獲得港幣33.7萬元獎學金，及港幣1.4萬元會議及研究活動交通津貼，為期三年，如獲獎者修讀年期多於三年，大學可提供額外資助。

「香港博士研究生獎學金計劃」旨在吸引世界各地優秀的研究生，受教資會資助大學修讀以研究為本的博士學位課程。（資料圖片）

推新一輪15億元的「研究配對補助金計劃」

此外，陳茂波表示將會推出新一輪15億元的「研究配對補助金計劃」，以鼓勵更多機構資助院校研究。

自資專上院校方面，陳茂波表示政府已推出新一輪批地計劃及開辦課程貸款計劃，以象徵式地價批出土地及提供免息貸款，支持自資院校擴容提質。

港科企支援中小學生創科教育

而為激發中小學生對創科的興趣，陳茂波指，正推動在港科企為校園編程及人工智能學習等科技教育，結合理論學習及實踐應用，提供資源、技術指導及實踐場景，提升青少年對創科應用的興趣和能力。

此外，陳茂波指政府亦已邀請超過一百家科企，以到校的產品展示或實地參觀等模式，就人工智能、機器人、綠色科技等不同領域與學生互動交流，分享科技的前沿探索和創業經驗。

在支援女性學習方面，陳茂波指今年將推出試行兩年的友師計劃，為女大學生配對女性領袖友師，促進女性的職場發展。