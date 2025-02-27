財政預算案直播｜陳茂波再籲中產諒解　市民關心2元乘車優惠收緊

財政司司長陳茂波周三（26日）公布財政預算案2025，他在記者會政府凍薪已考慮到經濟狀況及財政整合，被問到政府短中期政策都似乎向中產「開刀」，陳茂波強調政府致力減少對一般市民的影響，但對於中產人士而言基本上稅務優惠減半，希望諒解。陳茂波今早（27日）出席《財政預算案》聯合電台節目《財政司司長熱線》，期間會有市民致電談對新一份預算案意見，料收緊2元乘車優惠及高官凍薪會是焦點，《香港01》直播。



▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



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在新一份財政預算案中，陳茂波將「經營帳目」和「非經營帳目」以不同方法管理。被問到是否符合《基本法》列明的財政預算「量入為出」原則，陳茂波解釋，兩個帳目要分開看待，「管理上要區分兩個數」，前者是「平時收入」，需力求盈餘，而後者則屬投資未來，雖然未來數年會有赤字，但未來會一直收窄。

再被追問，量入為出、收支平衡原則是指經營帳目還是綜合帳目？陳茂波稱，「量入為出」原則是從整體出發，所以收支平衡是要看綜合帳目，但強調在經濟周期中會有波動，「無可能每年獨立計」。他又提到，現在是香港發展關鍵期，若不作投資並非合適做法。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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預算案公布調整2元乘車優惠，有聽衆致電節目問及行程設限原因，有聽衆則表示應該考慮全部行程兩折優惠。

陳茂波表示，2元乘車優惠計劃得到社會廣泛認同，幫助長者多點外出，，因此要維持，同時加入每月240程限制以控制未來開支增幅，到2027/28年度全面實施後，可以省錢，認為是比較合適的做法。而10元以下車費維持2元，簡單易明，比較方便，政府計算補貼亦比較容易。

至於240程限制，陳茂波表示，過去數字顯示每月使用240程以上人士未必很多，亦要盡可能寬鬆及兼顧需要，因為部份人住得比較遠，60歲仍很年輕，尚在工作，亦有長者要外出探病或照顧家人。

▼財政預算案．公務員凍薪▼



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