涉將紅酒抬價逾1200萬轉售詐騙　免稅店前總監串謀詐騙罪成

廉政公署早前起訴連鎖免稅店「Free Duty」兩名前高層人員，指他們從法國供應商購入瓶裝紅酒，抬高價錢逾1,200萬元後，以2,600萬元將紅酒轉售給該連鎖免稅店，從中賺取差價。其中一名被告歐子琪今（26日）被裁定罪成，另一被告劉樹賢則已認罪，法官將案件押後至3月13日求情及判刑。



廉政公署早前起訴連鎖免稅店「Free Duty」兩名前高層人員，其中歐子琪今日被裁定罪成。（資料圖片）

被告為70歲歐子琪和78歲劉樹賢，原是天傳有限公司的營銷採購總監和總經理。

廉署指，案件於2004年8月至2011年5月期間發生，當時天傳以「Free Duty」商號銷售免稅品。歐子琪是天傳營銷採購部主管，該部門負責尋覓煙酒貨源，供「Free Duty」店舖銷售。

廉署指，二人涉向天傳隱瞞利益衝突，自組公司輝添發展有限公司和萬好貿易有限公司，並從2004年起，安排天傳經由這兩間公司向一間法國酒廠訂購紅酒。

廉署調查顯示，由2004年8月至2011年5月，天傳經輝添及萬好發出56張瓶裝紅酒訂單，涉及款項共逾2,600萬元，但輝添及萬好其實只以1,400多萬元購入該56批紅酒。兩名被告抬高價錢後轉售給天傳，令天傳多付逾1,200萬元。歐子琪及劉樹賢又協議瓜分勾當所得的部分利潤。劉樹賢早前承認，他因而獲分共200萬元。

歐子琪今日在區域法院被裁定串謀詐騙罪名成立，而劉樹賢早前亦認罪。法官將案件押後至3月13日求情及判刑。兩名被告均獲准保釋。控方提出的充公令申請則押後處理。