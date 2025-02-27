黎智英受盤問｜黎更正早前供稱非中國人說法　澄清他是香港中國人

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（27日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第48天自辯。控方盤問時指，黎在節目「Live Chat with Jimmy Lai」，形容前特首林鄭月娥是「真正惡魔」，是要引起他人對政府和官員的憎恨，黎否認，但承認其說法屬人身攻擊。法官李運騰問，為何要對林鄭月娥人身攻擊，而不是批評其表現，黎解釋林鄭的表現，正是源於她是什麼人。此外，黎主動澄清他昨日自稱香港人而不是中國人的說法，指其意思是他不是中國內地人，而是香港中國人。



黎智英作供時主動澄清他早前自稱香港人的說法，指其意是指他是香港中國人。（盧翊銘攝）

黎主動澄清他是香港中國人

黎智英昨日(26日)作供時曾自稱是香港人，法官杜麗冰則強調：「我們是中國人。」又問黎是否黃皮膚。黎重申他是香港人，並反問：「我是黃皮膚，便等同是中國人嗎？」

黎今早開庭時主動澄清，他昨稱他不是中國人，是指他不是中國內地人，而是香港中國人（Hong Kong Chinese)。他強調，中國作為其國家，他愛中國，但不愛中國政府。

黎認想抗爭對抗國安法

控方之後繼續盤問，並問及在2020年11月29日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」。黎在節目稱：「若我不倒下，他們會受到鼓勵，我不能倒下。我只能繼續，這樣他們才會繼續。」黎解釋，當時想其他人不要害怕，繼續發聲。在控方盤問下，黎同意他是其中一個代表人物，為香港的自由抗爭。控方問，是否要抗爭對抗《國安法》，黎稱是，指《國安法》亦侵害港人的自由，但這是他一廂情願的想法，當時認為仍有空間爭取，現時回想，其說法只屬空談。

認在節目對林鄭人身攻擊

黎在節目中亦稱前特首林鄭月娥是「真正惡魔」。控方指，黎是要引起他人對政府和官員的憎恨，黎強調節目中只講及林鄭月娥，他承認屬人身攻擊。法官李運騰問，為何要對林鄭月娥人身攻擊，而不是批評其表現，黎認為林鄭的表現，正是源於她是什麼人。

質疑黎指有人叫停上市說法未核實

此外，黎在節目亦講及螞蟻集團於2020年突然煞停上市一事，指因「有人」叫停，便停止上市，反映是人治，而不是法治。控方質疑， 煞停上市是商業決定，和法治無關。黎不同意，指因「有人」叫停，螞蟻集團才停止上市，又解釋從報道得知此事，但不知「有人」是指什麼人。控方質疑黎未有核實其真確性，黎反指若看新聞後都要核實，將無人會進行看新聞，因此這樣很花時間。黎又指，傳媒會核實新聞是否真確，這是業界的規則。法官杜麗冰指未必業界每個人都跟從，黎稱若屬實，報道將會出錯，傳媒最終會倒閉。

黎稱批評只想政府知人民想法

控方指，黎在節目中未有指明中港政府的不足，讓他們改善。黎認為批評是要讓政府作出改善。控方質疑，黎是要挑動他人對兩地政府的憎恨。黎否認，強調批評是要讓政府知道人民的想法。

認在國安法前曾提制裁

控方繼而問黎於2020年5月26日接受《霍士財經網》的訪問。黎在訪問提出凍結內地官員在美國的戶口，和停止向中國輸出科技產品。節目的主持亦有向黎發送訊息，透露會把訪問傳送給時任美國總統特朗普。黎同意他在訪問中提倡制裁，但指這是在《國安法》生效前的事。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要